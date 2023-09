Zu Besuch bei der FR

FR-Chefredakteur Thomas Kaspar erklärt die Redaktion und wie Print und Online entstehen. © Renate Hoyer

Leserinnen und Leser erhalten exklusive Einblicke in das Tagesgeschäft der Zeitung.

Der Tag begann im Konferenzraum, in dem normalerweise jeden Tag die Lokalkonferenz stattfindet. Am Montagmorgen saßen hier allerdings die vier glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner des Tages in der Redaktion, den sie bei „Ferien zu Hause“ gewonnen hatten, mit ihren Begleitungen.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde bei Brezeln und Kaffee mit Thomas Kaspar, dem Chefredakteur der Frankfurter Rundschau, führte dieser die Besucherinnen und Besucher durch die Redaktion. Im Anschluss an den Rundgang ging es in die große Konferenz, in der die heutige Zeitung geplant wurde. Der erste Programmpunkt hier war das Tagesthema, eine Dokumentation über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Dann ging es weiter durch die einzelnen Ressorts, in der Reihenfolge, in der diese in der Zeitung zu finden sind: Politik, Wirtschaft, Wissen und Bildung, das Magazin, Sport, Feuilleton, Panorama und das Lokale.

Dann waren die Leserinnen und Leser gefragt: Was würden sie auf die Titelseite setzen? Was würden sie kommentieren?

Mit der Titelseite sei es direkt möglich, einen Eindruck zu schaffen, erklärte Thomas Kaspar. „Mit dieser Zeile können wir der Zeitung ein Gesicht geben“, so Kaspar mit Blick auf die Bildüberschrift der ersten Seite. Mit diesem Wissen entbrannte eine kurze Debatte darüber, was denn auf der Titelseite zu lesen sein soll. Nach einem kurzen Hin und Her einigten sich die Besucherinnen und Besucher darauf, dass es „entweder Fußball oder Mike Josef“ sein solle. „Das ist immerhin auch eine Frankfurter Zeitung.“

Alle Beteiligten konnten sich darauf einigen, dass die deutsche Nationalmannschaft bundesweit relevanter sei als Frankfurter Kommunalpolitik, und entschieden sich für den Fußball, besser gesagt die neue Dokumentation über die Nationalmannschaft beim Streamingdienst Amazon Prime.

Zum Ende gab es Gespräche darüber, was in der FR fehle, wovon es weniger geben könnte und wie man erkennt, ob eine Reportage denn wahr wäre oder nicht: Es solle doch mehr über Randsportarten berichtet werden, das Sudoku sei nicht notwendig, das Sudoku dürfe auf keinen Fall fehlen und schließlich der Tipp des Chefredakteurs, bei Reportagen auch einfach mal selbst nach Personen und Orten zu googeln.

Der Tag hat bei den Besucherinnen und Besuchern einen hoffentlich bleibenden Eindruck hinterlassen. „Ich werde die Zeitung jetzt von einem anderen Blickwinkel aus lesen“, sagte Bettina Bürkle, eine der Gewinnerinnen.