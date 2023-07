Schon wieder Nachwuchs bei den Seehunden – Geheimnis um den Vater von Fenjas Baby

Von: Erik Scharf

Der Zoo Frankfurt freut sich erneut über Nachwuchs bei den Seehunden. Jungtier Otto bekommt einen Spielkameraden.

Frankfurt – Seehund Otto verzückt seit einem Jahr die Besucher im Zoo Frankfurt. Pünktlich zum Jubiläum bekommt der Jungspund ein ganz besonderes Geschenk. Denn erneut gibt es Nachwuchs bei den Seehunden, wie der Zoo Frankfurt mitteilte.

„In der Nacht zum 11. Juli brachte die sechsjährige Fenja ihr erstes Jungtier zu Welt“, schreibt der Zoo in einer Mitteilung. Das männliche Jungtier ist ebenso wie die Mama wohlauf, allerdings noch namenlos. Der neue Spielkamerad von Otto erblickte das Frankfurter Tageslicht laut Angaben des Zoos „ohne Komplikationen und wie für Seehunde üblich an Land“.

Geheimnis um den Vater von Fenjas Baby

Zunächst soll sich der Robbennachwuchs in Ruhe an seine Umgebung gewöhnen, die Anlage kennenlernen und, am allerwichtigsten, die Bindung zur Robbenmama vertiefen. „Sechs bis sieben Wochen lang werden sie von ihren Müttern mit einer besonders reichhaltigen Milch gesäugt. Seehunde wachsen relativ langsam und sind erst mit fünf bis sechs Jahren ausgewachsen“, schreibt der Zoo Frankfurt. Verhältnismäßig schnell können frischgeborene Robben allerdings schon schwimmen.

Seehündin Fenja und ihr Junges auf Erkundungstour an den Robbenklippen. © Zoo Frankfurt

Sobald sich alle Bewohner an den Neuzugang gewöhnt haben, sollen auch die benachbarten Südafrikanischen Seebären die jüngste Robbe kennenlernen. „Seit einiger Zeit haben unsere Seehunde und Seebären die Möglichkeit, über den rückwärtigen Bereich die Anlagen zu wechseln, sodass beide Arten beide Anlagen nutzen und die Gruppen sich mischen können“, sagt Zootierärztin und zuständige Kuratorin Dr. Nicole Schauerte.

Ein wichtiges Detail können die Tierpflegerinnen und Tierpfleger aber nicht aufklären. Denn ob nun Männchen Fridolin oder Artgenosse Henry der Vater ist, „wird Fenjas Geheimnis bleiben“, schreibt der Zoo.

Seehunde Seehunde sind in Mitteleuropa sowie an allen nördlichen gemäßigten Meeren heimisch. Als Raubtiere sind sie geschickte Jäger, die bis zu einer halben Stunde lang tauchen können. Drei bis fünf Kilogramm Fisch und Meerestiere fressen sie am Tag. Zwar gelten sie derzeit laut Roter Liste der Weltnaturschutzunion IUCN nicht als gefährdert, genießen gemäß dem „Abkommen zur Erhaltung der Seehunde im Wattenmeer“, das 1991 zwischen Deutschland, Dänemark und den Niederlanden geschlossen wurde, aber besonderen Schutz.

Im Mai 2022 ist der letzte Seebär im Zoo Frankfurt über die Regenbogenbrücke gegangen.