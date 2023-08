Unwetter in Frankfurt: Videos zeigen erschreckende Szenen - Feuerwehr zieht Bilanz

Von: Florian Dörr

Am Südbahnhof Frankfurt hat das Unwetter Schäden angerichtet. © Screenshot/Twitter

Über 500 Einsätze für die Feuerwehr, heftige Bilder vom Südbahnhof oder dem Flughafen: Das Gewitter von Mittwoch hat Frankfurt voll erwischt.

Frankfurt - Die Gewitterfront, die am Mittwochabend (16. August) von Südwesten kommend über Hessen hinweg zog, hat Frankfurt voll getroffen. Die Rettungskräfte waren zeitweise im Dauereinsatz. In einer ersten Bilanz heißt es bei der Feuerwehr Frankfurt, dass zwischen 21 und 5 Uhr am Donnerstagmorgen (17. August) insgesamt 515 Einsätze gezählt wurden.

In den meisten Fällen waren nach den teils extremen Regenfällen innerhalb kürzester Zeit Keller in Frankfurt vollgelaufen. Über 350 entsprechende Einsätze meldet die Feuerwehr nach der Gewitternacht. Auch mehrere Brände wurden gemeldet, die häufig darauf zurückzuführen waren, dass Wasser in die Elektroverteilungen gelangt war. 17 von Sturmböen umgewehte Bäume behinderten den Verkehr.

Unwetter in Frankfurt: Über 500 Einsätze für Feuerwehr - Heftige Videos auf Twitter

Letztlich führte die Vielzahl an gewitterbedingten Einsätzen dazu, dass auch dienstfreies Personal angefordert werden musste.

Ein Problem, dass die Einsatzkräfte über Stunden beschäftigte: Erneut war der Frankfurter Südbahnhof vollgelaufen. Entsprechende Probleme gab es auch in der Vergangenheit bei Starkregenereignissen. Wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilt, kam es zu Einschränkungen und Ausfällen bei den Linien U1, U2, U3 und U8. Entsprechende Videos in den Sozialen Netzwerken zeigen teils erschreckende Bilder.

Gewitternacht in Frankfurt: Flughafen unter Wasser - Appell der Feuerwehr

Auch am Flughafen Frankfurt kam es zu Einschränkungen aufgrund der heftigen Niederschläge am Mittwochabend. Wie Fraport mitteilt, kann es auch am Donnerstag noch zu Unregelmäßigkeiten kommen, die auf das Gewitter zurückzuführen sind.

Nach der Unwetternacht und den über 500 Einsätzen bedanken sich die Verantwortlichen bei der Feuerwehr Frankfurt bei den Kollegen von THW und DLRG für die Unterstützung. Mit Blick auf die Bevölkerung appelieren die Einsatzkräfte, „bei Unwetterlagen besondere Vorsicht walten zu lassen und die Anweisungen der Einsatzkräfte zu befolgen. Nur so kann eine effektive Hilfe gewährleistet werden“. Denn sicher ist: Es wird nicht das letzte Gewitter über Frankfurt gewesen sein. (fd)