Im Zeichen des Adlers: Eintracht-Ultras besprühen Verteilerkästen in Frankfurt

Von: Oliver Teutsch

Einer der vielen umgestalteten Kabelverteilschränke. Hier in der Ginnheimer Landstraße in Bockenheim. Christoph Boeckheler © Christoph Boeckheler

Fans von Eintracht Frankfurt besprühen dutzende Verteilerkästen in der Stadt. Die Eigentümer nehmen es gelassen.

Frankfurt - Die Umgestaltung erfolgte in einer Nacht- und Sprühnebelaktion. Dutzende Kabelverteilschränke im Frankfurter Stadtgebiet wurden umgestaltet. Ultras von Eintracht Frankfurt haben die Kästen im Einheitsgrau offenbar als Werbefläche für ihren Verein entdeckt. Eintracht-Fans sprechen dabei sicherlich von einer Verschönerung, alle anderen zucken mit den Schultern. Bei den Eigentümern der Schränke löst die konzertierte Aktion zumindest keine allzu große Aufregung aus.

Der Energieversorger Süwag weist auf FR-Anfrage darauf hin, solche Sprühaktionen gezielt verhindern zu wollen, indem etwa Schulen oder soziale Einrichtungen ermuntert werden, zur Verschönerung der tristen grauen Kästen beizutragen. Dafür, so heißt es weiter, würden die Kästen sogar vorbereitet und Farbe zur Verfügung gestellt. In den vorliegenden Fällen gab es allerdings keine Ermunterung, Farbe hatten die Ultras offenbar selbst.

Die Telekom verfolgt für ihre Schänke einen ähnlichen Ansatz und hat mit der Aktion „Aus grau wird bunt“ nach eigenen Angaben „gute Erfahrungen“ gemacht. Im Zuge werden die Kästen in einer abgestimmten künstlerischen Gestaltung bemalt. Derart markiert, würden sie „in der Regel von anderen Künstlern respektiert“, heißt es bei der Telekom.

Wenn Kabelverteilschränke ohne vorherige Genehmigung besprüht werden, prüft die Süwag von Fall zu Fall das weitere Vorgehen. „Im Vordergrund steht die elektrische Sicherheit, die nie beeinträchtigt werden darf“, heißt es. Rechtliche Schritte würden nur eingelegt, wenn die Sicherheit gefährdet sei oder gegen ethische Grundsätze verstoßen würde. Die Eintracht-Motive verstoßen wohl, so zumindest die vorherrschende Meinung im Frankfurter Stadtgebiet, nicht gegen ethische Grundsätze. In Offenbach oder Darmstadt würde das womöglich anders gesehen. Da aber auch Menschen, die es nicht mehr mit der Eintracht halten, zumindest zugeben müssen, dass es sich um keine tumben Schmierereien handelt, kündigte die Süwag an, in den vorliegenden Fällen nicht aktiv zu werden.

Mainova: Unkritische Inhalte werden „zeitnah gereinigt“

Ähnlich lauten die Antworten bei der Mainova, die mehrere Hundert solcher Verteilerschränke im Stadtgebiet besitzt. „Diskriminierende oder ähnliche herabsetzende Motive werden unmittelbar nach Bekanntwerden oder Entdecken entfernt.“ Auch wenn die Zugänglichkeit zur Technik gefährdet sei, werde unverzüglich reagiert. Grundsätzlich stellt das Unternehmen klar: „Die künstlerische Gestaltung von Niederspannungsverteilern oder Umspannanlagen, die sich im Besitz der Mainova/NRM Netzdienste Rhein-Main befinden, ist prinzipiell untersagt.“

Die Mainova weist darauf hin, dass es im Rahmen einer städtischen europaweiten Ausschreibung die Möglichkeit gibt, die Kästen als Werbeflächen zu mieten. Nicht ganz überraschend hatten die Eintracht-Ultras der Mainova zufolge aber nicht an solch einer europaweiten Ausschreibung teilgenommen. Wie genau das Unternehmen auf die Sprühaktion reagiert, ließ es offen, da zunächst noch nicht klar war, ob und wenn ja wie viele Kästen betroffen sind. Prinzipiell unkritische Inhalte würden, nachdem sie gemeldet oder entdeckt wurden, „meist zeitnah gereinigt“, hieß es. (Oliver Teutsch)

