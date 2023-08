„Wir sind aus Zufall viral gegangen“: Deutschlands erfolgreichster TikToker kommt aus Frankfurt

Younes Zarou

Influencer als Beruf? Für Younes Zarou ist dies Realität geworden. Der Frankfurter ist mit 52 Millionen Followern weltweit Deutschlands erfolgreichster TikToker.

Frankfurt – Gute Laune, ein Lächeln im Gesicht und einen pinken Rucksack auf den Schultern: Mit großer Vorfreude macht sich der Social-Media-Star Younes Zarou aus Frankfurt auf den Weg zu einem wichtigen Termin. Kaum am Auto angekommen, kommt der erste Anruf. Das Handy ist immer griffbereit. Schnell wird klar: Der 25-Jährige ist ein sehr gefragter Mann.

Younes Zarou ist Deutschlands reichweitenstärkster Tiktoker. Aufgewachsen ist der junge Mann mit marokkanischen Wurzeln im Frankfurter Gallus. Als Kind träumte er eigentlich von einer großen Fußballkarriere, trainierte sogar einige Monate mit der B-Jugend von Eintracht Frankfurt. Als ihm klar wird, dass er für den Profifußball nicht gut genug ist, orientiert er sich um: Er studiert Wirtschaftsinformatik.

TikToker Younes Zarou aus Frankfurt: Profi-Influencer statt Profi-Fußballer

Doch sein Geld verdient der junge Mann heute mit farbenfrohen Videos und Fotos in den sozialen Netzwerken. Schon als Jugendlicher war Younes viel im Internet unterwegs, interessierte sich für digitale Plattformen wie Youtube, Instagram oder Vine (der indirekte Vorreiter der heutigen Videoplattform TikTok). Doch seine ersten Jahre als Influencer blieben ohne Erfolg – bis 2019.

Mit seinem berühmten „Augenvideo“, in dem er durch einen Wassertropfen auf der Linse seiner iPhone-Kamera in sein Auge zoomt, schaffte er den Durchbruch. Und seine Karriere als Influencer beginnt. Damit gerechnet hätten er und sein Team niemals, erzählt Younes. „Wir sind aus Zufall viral gegangen und das international.“ Auf das „Wir“ besteht Younes. Denn ohne seine Freunde und seine rund 25 Mitarbeiter wäre er nicht da, wo er heute ist.

Berühmt durch TikTok: Influencer Younes Zarou aus Frankfurt erkennt Verantwortung

Nach dem plötzlichen Erfolg entscheidet sich Younes zusammen mit seinem Team, einen internationalen TikTok-Kanal zu führen. Auf dem Kanal „Youneszarou“ folgen dem jungen Mann mittlerweile 52 Millionen Menschen weltweit. Seinen Zuschauern gewährt er dort einen Blick hinter die Kulissen, denn sie können Younes und seinem Team dabei zuschauen, wie seine bunten, kreativen Fotos und Videos entstehen.

Doch auch seine deutschsprachigen Fans möchte er nicht vernachlässigen, deshalb gibt es unter dem Namen „youneszar“ einen zweiten Tiktok-Account. Selbstredend ist der Internet-Star auch auf Instagram unterwegs. Insgesamt verzeichnet er monatlich bis zu 1,3 Milliarden Zugriffe auf seinen Social-Media-Kanälen und erreicht damit 80 Millionen Menschen. Eine Zahl, die für ihn unvorstellbar bleibt: „Für mich ist das manchmal alles noch total surreal.“

TikTok-Influencer Younes Zarou: Frankfurt ist sein Zuhause

Doch Younes ist nicht nur Influencer. Mittlerweile entwickelt er sich zu einem vielseitigen Geschäftsmann. Er ist Gründer einer eigenen Agentur namens Totally, unterstützt damit Vereine wie den FC Bayern München und andere deutsche Content-Creators. Er war bei TV-Produktionen wie „Let’s Dance“ mit dabei. Sein neuestes Projekt ist „Hanfbund Deutschland e.V.“. Mit dieser gemeinnützigen Organisation möchte er junge Menschen über den verantwortungsvollen Umgang mit legalen Drogen informieren. Denn: „Reichweite verpflichtet“, sagt Younes. „Mit so einer großen Reichweite haben wir auch eine große Verantwortung.“

Doch egal, was passiert, wie bekannt Younes ist: Frankfurt ist sein Zuhause. Und die Liebe zu seiner Heimatstadt macht er auch in seinen Videos immer wieder deutlich. Mal filmt er sich vor der Alten Oper, mal vor der Skyline, mal an der Europäischen Zentralbank (EZB). Aktuell plant er mit der Stadt Frankfurt ein großes Projekt. Worum es genau geht, verrät er noch nicht. „Für mich ist Frankfurt die schönste Stadt Deutschlands, ich fühle mich hier einfach zu Hause und das soll auch erstmal so bleiben.“ (Elisabeth Remmert)

