Wut über den Auftritt von Roger Waters in Frankfurt

Von: Georg Leppert

Teilen

Protest gegen das Konzert von Roger Waters in Köln. © dpa

Die Stadt versucht nicht mehr, das Konzert juristisch zu verhindern. Das sorgt für Debatten.

Am Dienstag wurde Jutta Ditfurth ein wenig hämisch. Die Autorin, Soziologin und Stadtverordnete (Ökolinx), die sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt, schrieb auf Twitter: „Gratuliere, Frankfurt!“.

Seit Montag steht fest, dass Roger Waters (Ditfurth: „Ein seit vielen Jahren weltberüchtigter Antisemit“) am 28. Mai in der Frankfurter Festhalle auftreten darf. Stadt und Land, die bereits einen Rechtsstreit vor dem Verwaltungsgericht verloren hatten, legen keinen Widerspruch ein.

Jutta Ditfurth und sehr viele ihrer Follower:innen in den sozialen Medien macht das sehr sauer. Waters dürfe „am Ort früherer Deportationen singen und gegen Jüdinnen und Juden hetzen“. Die Stadt, „die so übermäßig stolz auf ihr vermeintliches Aufgeklärtsein ist“, habe versagt. Kritik übt Ditfurth auch an der Agentur FKP Scorpio, die Waters’ Tour vermarktet, und an der Batschkapp als lokalem Veranstalter. Und die Politik schweige dazu, so die Stadtverordnete.

Tatsächlich hatte zumindest Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) dafür plädiert, Rechtsmittel einzulegen. Auch die Antisemitismusbeauftragen des Bundes, Felix Klein, und des Landes Hessen, Uwe Becker, hatten im Gespräch mit der FR dafür geworben, dass sich Stadt und Land nicht mit dem Beschluss des Verwaltungsgerichts abfinden und Widerspruch einlegen. Das scheiterte nach FR-Informationen nicht am Land. Doch in der Römer-Koalition gab es keine Einigung.

Vor allem die FDP hatte gegen Rechtsmittel plädiert, „aber nicht nur wir“, wie FDP-Fraktionschef Yanki Pürsün auf FR-Anfrage erklärte. geo