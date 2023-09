Frankfurt und die Region werden Weltdesignhauptstadt

Von: Florian Leclerc

Teilen

Mit schmucken Ernst-May-Siedlungen will Frankfurt für sich werben. © Peter Jülich

Frankfurt und die Metropolregion haben sich gegen Riad durchgesetzt und werden „World Design Capital“ 2026. Im Jahr 2026 sind zahlreiche Veranstaltungen geplant.

Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet werden „World Design Capital“ (Weltdesignhauptstadt) 2026. Das gab die World Design Organization (WDO) bekannt, welche den Titel verleiht. Der Mitbewerber auf der Shortlist, die saudi-arabische Hauptstadt Riad, ging leer aus.

Unter dem Motto „Design for Democracy. Atmospheres for a better life“ hatten sich zahlreiche Kommunen in der Rhein-Main-Region, darunter die Städte Frankfurt, Mainz, Offenbach, Wiesbaden und Darmstadt, gemeinsam beworben.

2024 sind an San Diego und Tijuana Weltdesignhauptstadt

Den Titel will die WDO bei einer Veranstaltung in der japanischen Hauptstadt Tokio von 27. bis 29. Oktober verleihen. Damit würdigt sie Städte oder Regionen für den Einsatz von Design bei wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Entwicklung. 2024 sind San Diego (USA) und Tijuana (Mexiko) gemeinsam Weltdesignhauptstadt. Davor waren es unter anderem Valencia, Lille und Mexiko-Stadt.

In ihrer Bewerbung hatten Frankfurt und die Region unter anderem die reiche Kulturgeschichte hervorgehoben: vom Buchdruck durch Johannes Gutenberg über die Aufklärung, das erste gesamtdeutsche Parlament, den Jugendstil auf der Mathildenhöhe bis zum modernen Bauen unter Ernst May in Frankfurt.

2026 ist ein umfangreiches Programm mit etwa 500 Veranstaltungen und zehn Großprojekte vorgesehen. Bis zu 4,5 Millionen Gäste werden erwartet. Das Budget beträgt 21 Millionen Euro, davon zahlt die Stadt Frankfurt allein sechs Millionen Euro. Die Römer-Koalition hat den Betrag bereits genehmigt.

Millionen Gäste erwartet

„Wir haben uns nicht darum beworben, um uns mit dem Titel zu schmücken, sondern wichtig war innerhalb des gesamten Zeitraums, dass durch die Bewerbung eine Bewegung entsteht, die für eine demokratische Kultur der Freiheit steht“, sagte Matthias Wagner K, Direktor des Museum Angewandte Kunst. Er hatte im Auftrag der Stadt und des Kulturfonds die Bewerbung ausgearbeitet.

„Der Titel bietet eine große Chance für das Handlungsfeld Kultur“, sagte die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). Mit eigenen Produktionen und Veranstaltungen könne die Kulturszene „das Gemeinwohl fördern und ihre Strahlkraft in die Welt hinaustragen“.

Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) hob den „mächtigen Impuls für die internationale Wahrnehmung und die Entwicklung unseres Kreativstandorts“, hervor, den der Titel untermauere.

In der gut 150 Seiten langen Bewerbung und dem sechsminütigen Bewerbungsfilm hatten Frankfurt und die Region unter anderem zehn „Highlight-Projekte“ hervorgehoben. Dazu zählen „Designkioske“ wie das Fein und das Gudes in Frankfurt, der geplante Neubau von Oper und Schauspiel in Frankfurt, das geplante Haus der Demokratie nahe der Paulskirche oder die Neugestaltung der Offenbacher Innenstadt mit einer Stadtbibliothek und einer Seilbahn von Offenbach-Kaiserlei nach Frankfurt.

Wiesbaden warb mit dem Kulturcampus nahe dem Hauptbahnhof für sich; Mainz mit dem Biotechnologiezentrum „Life Science Hub“ und Darmstadt der Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe.

Das Veranstaltungsprogramm im Jahr 2026 wollen die Veranstalter im Herbst 2023 vorstellen.