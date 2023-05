Wohnraum in Frankfurt: Nicht genug Anstrengung

Von: Sandra Busch

Teilen

Es entstehen Wohnungen in Frankfurt, aber nicht genug. © Renate Hoyer

Teurer und mangelnder Wohnraum wird ein immer größeres Problem für die Frankfurterinnen und Frankfurter. Es muss mehr getan werden.

Es überrascht kaum, dass die Frankfurter:innen laut der Umfrage „Leben in Frankfurt“ teuren und mangelnden Wohnraum als größtes Problem in der Stadt ansehen. Das steht nicht zum ersten Mal an der Spitze. Nur: Es sind wieder mehr Menschen als im Vorjahr, die Wohnraum als größtes Problem benennen. Vor allem für Menschen mit niedrigem Einkommen wird das größte Problem ein immer größeres. Sie müssen die Hälfte ihres Verdiensts für die Miete hinlegen.

Die Politiker:innen sollten sich die Umfrage genau anschauen. Was den Frankfurter:innen Sorge bereitet, womit sie unzufrieden sind, in welchen Stadtteilen sie welche Probleme haben. Ob es um Sauberkeit, Sicherheit oder eben Wohnen geht. Die Koalition mag die Umfrage als Bestätigung dafür sehen, dass sie auf die richtigen Themen setzt. Der Koalitionsvertrag geht an vielen Punkten auch in die richtige Richtung: Radwege und ÖPNV ausbauen, mehr geförderten Wohnraum schaffen. Doch wenn Probleme immer größer werden, dann sind die bisherigen Anstrengungen nicht genug. Dann muss mehr getan werden.