Wohnen ist das größte Problem für Frankfurterinnen und Frankfurter

Von: Sandra Busch

Für ihre Wohnkosten müssen die Frankfurter:innen im Durchschnitt 29 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens aufwenden. © ROLF OESER

Nach einer Umfrage der Stadt zu Leben und Arbeiten in Frankfurt ist mit Abstand das größte Problem teurer und mangelnder Wohnraum. Und: Das Auto nicht mehr meistgenutztes Verkehrsmittel in Frankfurt.

Die Frankfurterinnen und Frankfurter nehmen ihre Stadt mehrheitlich positiv wahr. Sie finden sie wirtschaftskräftig und weltoffen, interessant und modern. Aber sie sehen auch die Probleme. Mit Abstand das größte ist für die Menschen in der Stadt der Wohnraum: Er ist zu teuer, und es mangelt daran.

Das unter anderem ergab die Mehrthemenumfrage der Stadt „Leben in Frankfurt 2022“. Eine weitere Erkenntnis daraus: Das Auto ist nicht mehr das meistgenutzte Verkehrsmittel.

200 Kilo Papier durch Online-Umfrage gespart

Wie die Frankfurterinnen und Frankfurter ihre Stadt sehen, welche Anforderungen sie an die Verwaltung stellen, wie sie die Herausforderungen für die Entwicklung der Stadt einschätzen – das will die Mehrthemenumfrage jährlich herausfinden. Sie wurde zum 29. Mal vorgenommen, zum zweiten Mal in einem hybriden Format. Die angeschriebenen Bürger:innen konnten online oder per Post an der Umfrage teilnehmen, rund 63 Prozent derer, die sich beteiligten, taten dies online. „Wir haben dadurch 200 Kilo Papier eingespart“, sagte Eileen O’Sullivan (Volt), Dezernentin für Digitalisierung und Bürgerservice, bei der Präsentation der Umfrageergebnisse am Mittwoch.

8300 Frankfurterinnen und Frankfurter nahmen an der Umfrage im vorigen Jahr teil, das entspricht einer Rücklaufquote von 35,8 Prozent. Mit den Ergebnissen könne die Stadt „Entscheidungen besser, nachvollziehbarer und sachbezogener machen“, sagte O’Sullivan.

Wohnraum ist in Kalbach-Riedberg kein großes Thema

In Frankfurt wohnen 74 Prozent der Menschen zur Miete, deutschlandweit liegt der Schnitt bei 53 Prozent. Im Vergleich zum Jahr 2021 sahen noch mehr Frankfurter:innen den teuren Wohnraum als größtes Problem an, fast jede:r Vierte gibt dies an. Allerdings wird es in Stadtteilen wie etwa Nordend, Bornheim und Ostend oder Hausen, Praunheim und Rödelheim öfter als im Stadtdurchschnitt genannt. In Kalbach-Riedberg etwa taucht dieses Thema gar nicht in den Top 5 der größten Probleme auf.

Für ihre Wohnkosten müssen die Frankfurter:innen einen großen Teil ihres Haushaltsnettoeinkommens aufwenden, im Durchschnitt 29 Prozent. Je geringer das Einkommen, desto größer wird der Anteil. Wer etwa weniger als 1700 Euro im Monat zur Verfügung hat, muss durchschnittlich 54 Prozent für die Miete aufwenden.

Neben dem Wohnraum bemängeln die Frankfurter:innen Sauberkeit, Parkplatzmangel und Verkehr. Im Vergleich zum Vorjahr ist zu erkennen: Die Bürger:innen nutzen den ÖPNV deutlich häufiger: ein Plus von mehr als vier Prozentpunkten bei der täglichen Nutzung. „Der Gebrauch des Pkw hat hingegen abgenommen“, sagte O’Sullivan. Bei der täglichen Nutzung ist das Auto auf den zweiten Platz hinter den ÖPNV zurückgefallen. Den öffentlichen Nahverkehr nutzen nun 21 Prozent täglich, das Auto 20 Prozent. Das für die Sommermonate eingeführte Neun-Euro-Ticket könne dabei eine Rolle gespielt haben, sagte O’Sullivan. Die Hälfte der Teilnehmer:innen hat nach dessen Einführung abgestimmt.

45 Prozent mit Zustand der Frankfurter Radwege zufrieden

Beim Radverkehr „konnte die Zufriedenheit zum Vorjahr noch gesteigert werden“, sagte O’Sullivan. So sind mit dem Zustand der Radwege 45 Prozent zufrieden und 23 Prozent unzufrieden. Allerdings überwiegt bei der Sicherheit der Radwege weiterhin der Anteil der Unzufriedenen, auch wenn ihre Zahl abnahm.

Gesunken ist das Ansehen der Stadtverwaltung – die Umfrage ergab einen Imageverlust von sieben Prozentpunkten. Einen solchen Einbruch hat es noch nie gegeben. In Anspielung auf die Abwahl des damaligen Oberbürgermeisters Peter Feldmann sagte O’Sullivan: „Wir hatten einige Konflikte, möglicherweise liegt es daran.“

Für das Zusammenleben in Frankfurt ist den Menschen am wichtigsten, dass Diskriminierung bekämpft wird. 60 Prozent der Befragten finden das sehr wichtig. „Wir haben offensichtlich eine solidarische Stadtgesellschaft.“

