Frankfurt: Mietspiegel wird erstellt

Von: Christoph Manus

Wie hoch sind die Mieten, die die Frankfurter Haushalt zahlen? Das will die Stadt mit einer Online-Befragung erfahren. © Rolf Oeser

In Frankfurt werden 10.000 Haushalte aufgefordert, an der Erstellung eines neuen Mietspiegels mitzuwirken. Sie sollen in einem Online-Fragebogen Angaben zur Miethöhe machen. Das ist nicht ganz freiwillig.

In Frankfurt hat die Arbeit an einer Fortschreibung des Mietspiegels begonnen. Die Grundlage für das Zahlenwerk, das zum 1. Juni 2024 in Kraft treten soll, werden Daten zur Miethöhe bilden. Gut 10.000 Frankfurter Haushalte erhalten von heute an Post, in der sie aufgefordert werden, entsprechende Angaben zu ihren Wohnverhältnissen zu machen.

Dabei setzt die Stadt, die bei der Erhebung mit dem Darmstädter Institut Wohnen und Umwelt zusammenarbeitet, erstmals auf einen Online-Fragebogen. Diesen auszufüllen, dauert nach ihren Angaben etwa 20 Minuten. Wer keinen Internetzugang hat, kann den Bogen auch auf Papier ausfüllen.

Frankfurt: Mithilfe bei Erstellung des Mietspiegels ist nicht mehr freiwillig

„Die Daten werden anonymisiert und ausschließlich dazu verwendet, den Mietspiegel zu erstellen“, versichert Waltraud Meier-Sienel, Leiterin des Amts für Wohnungswesen. Der neue Dezernent für Planen und Wohnen, Marcus Gwechenberger (SPD), bittet um Mitwirkung. „Jeder rechtzeitig und vollständig ausgefüllte Fragebogen hilft uns.“ Seit neuestem gilt allerdings sogar eine vom Bund beschlossene Mitwirkungspflicht. Im schlimmsten Fall drohen Zwangs- und Bußgeld.

Mit Hilfe des qualifizierten Mietspiegels können sich Mieter:innen und Vermieter:innen darauf verständigen, welcher Mietpreis für eine Wohnung gesetzlich angemessen ist. Er dient zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Wohnungseigentümer:innen dürfen die Miete bei bestehenden Mietverträgen jeweils nur bis zu dieser ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen. Sie dient zudem als Bezugsgröße für andere mietrechtliche Regelungen, etwa die Mietpreisbremse. cm