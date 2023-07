Wohnen in Frankfurt: Die Mieten steigen weiter

Von: Christoph Manus

Mietwohnungen in Frankfurt sind knapp und begehrt. Entsprechend hoch sind die Mieten. © Rolf Oeser

Die Preise für Wohnungen in Frankfurt sinken. Das hat mit den stark gestiegenen Finanzierungskosten zu tun. Für Menschen, die eine Wohnungen mieten wollen, sieht es sehr schlecht aus.

In Frankfurt eine halbwegs bezahlbare Wohnung zu finden, wird immer schwieriger. Nach Zahlen des Maklerhauses JLL werden Wohnungen inzwischen im Mittelwert für 16,20 Euro pro Quadratmeter angeboten. Vor einem halben Jahr sah JLL das Niveau noch bei 16,10, vor fünf Jahren allerdings nur bei 14,55 Euro pro Quadratmeter. In anderen Städten der so genannten Top 7 ist die Entwicklung indes noch krasser. Die Mieten in Berlin haben sich nach Angaben des Maklerhauses in einem Jahr um 16,7 Prozent erhöht. Frankfurt ist nun nach der Hauptstadt nur noch drittteuerste Stadt für Mieter;innen. Vorne bleibt München.

Die Kaufpreise für Wohnungen in Frankfurt sinken auf hohem Niveau

Die Preise für Eigentumswohnungen sinken dagegen auf hohem Niveau weiter. Laut JLL werden diese in Frankfurt inzwischen im Mittelwert für 6680 Euro pro Quadratmeter inseriert, vor einem halben lag das Niveau bei 6870 Euro pro Quadratmeter. Weiterhin sind nur in München die Preise noch höher.

Die sinkenden Preise für Eigentumswohnungen erklärt JLL vor allem mit dem stark gestiegenen Zinsniveau. Die hohen Finanzierungskosten trieben viele Kaufinteressent:innen in den Mietmarkt zurück, was wiederum mit zu einer Verteuerung der Mieten führe, heißt es. cm