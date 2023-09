WM-Helden in Frankfurt empfangen: „Das bedeutet uns sehr viel“

Von: Timur Tinç

Teilen

Moritz Wagner schreibt fleißig Autogramme für die Fans. © Monika Müller

Die deutschen Basketball-Weltmeister werden in Frankfurt von rund 1500 Fans gefeiert. Einen Empfang im Römer und Kaisersaal hat der Verband bewusst abgelehnt, weil die Orte „zu verstaubt“ sind und lieber der Kontakt zu den Leuten gesucht wird.

Als Dennis Schröder um genau 10.37 Uhr auf die Bühne tritt, brandet tosender Beifall auf. Die 1500 Fans, die zu der Party unweit der Frankfurter Messe gekommen sind, feiern den Kapitän der Basketball-Nationalmannschaft und singen kurz darauf im Chor mit ihren WM-Helden „We are the champions“. Deutschland – Weltmeister im Basketball. Das ist nicht nur für Spieler, Trainer und Verantwortliche, sondern für alle Anwesenden an diesem Dienstagvormittag auf dem Vorplatz der ING-Zentrale, des Hauptsponsors des Deutschen Basketball-Bundes (DBB), immer noch total surreal.

„Ich weiß gar nicht, welcher Tag heute ist“, sagt Moritz Wagner, der Partystarter der Mannschaft. Er träufelt nach der kurzen Feier auf der Bühne einem Fan Champagner in den Mund. Die Spieler machen Selfies mit den Fans, schreiben Autogramme und einige dürfen sogar den goldenen WM-Pokal anfassen.

„Für mich war von Anfang an klar, dass wir hierhingehen“, sagt Ingo Weiß, Präsident des DBB. Die Basketballer sind vom Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) auch in den Römer eingeladen worden. Das lehnte Weiß jedoch ab. „Der Römer und Kaisersaal sind altehrwürdig, aber vielleicht auch etwas verstaubt. Hier können die Jungs nah zum Publikum sein. Wir sind bunt, wir sind fröhlich. Wir wollen auch den Kontakt zu den Fans haben“, erklärt Weiß. Das sei kein böser Wille, man wolle einfach nur ein neues Zeichen setzen.

Die Fans, die sich freuen, dass ihre Sportart endlich mal im Vordergrund steht, nehmen es dankend an. Wobei der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in den Augen vieler Anhängerinnen und Anhänger den größten Moment in der deutschen Basketballgeschichte etwas kaputt gemacht hat. „No more soccer“ (kein Fußball mehr), riefen die Fans, von denen sich am Sonntag viele geärgert hatten, dass der DFB die Trennung von Bundestrainer Hansi Flick ausgerechnet zwei Minuten vor dem Ende des WM-Finales gegen Serbien verkündet hatte.

Das Timing fand die anwesende Bundesinnenministerin und Spitzenkandidatin der hessischen SPD, Nancy Faeser ebenfalls nicht gut. „Das hat mich auch geärgert. Es war ein so schöner Moment am Sonntag, den wollte man einfach nur genießen“, sagte sie. „Da war die Meldung nicht so ganz glücklich an der Stelle.“ Faeser bekam aber auch zu spüren, dass die Leute nicht wollen, dass die Politik sportliche Momente für sich vereinnahmt. Während ihrer Rede wurde gepfiffen oder einfach nur MVP gerufen, was für den wertvollsten Spieler des Turniers steht. Die Fans vor Ort hatten gar nicht mitbekommen, dass der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bereits das Team am Flughafen empfangen hatte und mitteilte: „Dass die Welt einmal deutschen Basketball derart feiert, ist sensationell. Ich bin mir sicher: Jetzt wird ein echter Basketball-Hype in Deutschland ausbrechen.“

Der Frankfurter OB Josef hingegen bekam großen Applaus, als er in die Menge rief: „Viele Kinder und Jugendliche sind da, die wegen euch zukünftig Basketball spielen werden, weil ihr gezeigt habt, was möglich ist, wenn man zusammensteht.“ Passend dazu hält die Basketball-AG der August-Jaspert-Schule in Bonames ihre selbst gebastelten Plakate in die Höhe. Die Grundschüler:innen haben offenbar schulfrei bekommen. Anders wäre ein Besuch um die frühe Uhrzeit nicht möglich gewesen.

Eigentlich sollte das Team bereits um 9.30 Uhr eintreffen, weil der Pokal es aber zunächst irgendwie nicht durch die Sicherheitskontrollen geschafft hatte, wurde es eine Stunde später. Das tat der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch. „Wir sind mit dem Bus vorgefahren und haben gesehen, wie viel los ist. Das bedeutet uns echt sehr, sehr viel“, sagt Johannes Voigtmann, der bei den Frankfurt Skyliners seinen ersten Profivertrag unterschrieben hatte. Genauso wie Weltmeister Isaac Bonga, der mittlerweile beim FC Bayern spielt. Besonders gefeiert wurde natürlich Bundestrainer Gordon Herbert, der die Skyliners insgesamt zehn Jahre lang trainiert hat. Auch Co-Trainer Klaus Perwas, seit 15 Jahren Assistenzcoach in Frankfurt, und Sebastian Gleim, früher Nachwuchskoordinator und Headcoach in Frankfurt, machen besonders an diesem Tag die Skyliners-Fans stolz.

Fehlt nur noch, dass der Klub wieder in die Bundesliga aufsteigt und Austragungsort für große Spiele wird. „Frankfurt braucht als Großstadt eine neue Halle“, findet DBB-Präsident Ingo Weiß. Ein anvisiertes Testspiel gegen die USA als Vorbereitung auf Olympia kann zum Beispiel nicht in Frankfurt stattfinden. Sollten die Basketballer wieder eine Medaille in Paris gewinnen, wäre Frankfurt aber sicher gern wieder Gastgeber für eine Party.

Die Basketball-AG der August-Jaspert-Schule hat Plakate gemalt. © Monika Müller

Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit Kapitän Dennis Schröder. © AFP