Wirtschaft in Frankfurt bleibt skeptisch

Von: Christoph Manus

Gebaut wird in Frankfurt durchaus noch, wie hier von der ABG Frankfurt Holding in Ginnheim. Doch das Baugeschehen ist rückläufig, die Branche in der Krise. © Renate Hoyer

Die Unternehmen im IHK-Bezirk Frankfurt rechnen im Schnitt mit schlechteren Geschäften. Die Stimmung hat sich im Vergleich zur Konjunkturumfrage im Winter aber etwas aufgehellt.

Die Unternehmen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt blicken ein bisschen weniger pessimistisch in die Zukunft als im Winter. Trotzdem gehen noch 23 Prozent der rund 3000 von der IHK befragten Betriebe von einer Verschlechterung ihrer Geschäftslage aus, nur 18 Prozent rechnen mit einer Verbesserung. Ihre aktuelle Situation schätzen die Unternehmen in Frankfurt, dem Hochtaunuskreis und dem Main-Taunus-Kreis im Schnitt besser ein als ihre Perspektive. Immerhin 29 Prozent nennen diese „gut“, 17 Prozent „schlecht“.

IHK-Präsident Ulrich Caspar sieht Grund zur Hoffnung, dass sich die wirtschaftliche Lage in Frankfurt zumindest stabilisiert hat. So rechnen deutlich mehr Unternehmen als zuletzt mit steigenden Exporten. Die Investitionsbereitschaft wächst. Etwas weniger Betriebe als noch im Winter wollen allerdings ihren Personalbestand ausbauen. Die Situation der Branchen ist allerdings sehr unterschiedlich. Während sich die Stimmung in der Industrie deutlich verbessert hat, sind Unternehmen im Bereich Baugewerbe, Einzelhandel, Gastgewerbe und Kredit- und Versicherungsbranche (noch) skeptischer als zuletzt.

Als größtes Problem für die wirtschaftliche Entwicklung sehen die Unternehmen weiterhin den Fachkräftemangel. Fast genauso häufig werden aber die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen und eine abnehmende Inlandsnachfrage als Risiken genannt. Die hohen Energie- und Rohstoffpreise haben dagegen offenbar zumindest etwas an Bedeutung für das Geschäft verloren.