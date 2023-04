„Wir sind mit dem Schweizer Straßenfest aufgewachsen“

Von: Fabian Böker

Dieses Jahr wird es auf der Schweizer Straße nicht so voll aussehen, wie hier noch 2018. © ROLF OESER

Das Bedauern im Stadtteil und darüber hinaus ist groß nach der Absage der Traditionsveranstaltung. Es gibt aber auch Stimmen, die sich wünschen, dass neue Ideen stärker beachtet werden.

Die Absage des Schweizer Straßenfestes ruft im Stadtteil Sachsenhausen vor allem Bedauern hervor. Viele Menschen sehen in dem Fest eine Institution, die bewahrt werden sollte. Gleichwohl geben sie zu bedenken, dass für die Zukunft auch neue Konzepte helfen könnten.

Ende vergangener Woche wurde bekannt, dass die Aktionsgemeinschaft Schweizer Straße (AGS) den Festtermin im Juli nicht einhalten kann (wir berichteten). Auslöser seien vor allem die hohen Kosten, so die AGS. Allein im Vorjahr hatte man ein Minus von rund 30 000 Euro, das nur durch Spenden ausgeglichen werden konnte.

Konkret betroffen von der Absage ist zum Beispiel Markus Mannberger. Der Vorsitzende des Vereinsrings Sachsenhausen sei „ziemlich traurig“, wie der gebürtige Sachsenhäuser sagt, denn „wir sind mit dem Fest aufgewachsen“. Zuletzt habe es immer einen gemeinsamen Stand vieler Vereine unter der Flagge des Vereinsrings gegeben, was sehr viel Spaß gemacht habe. „Aber in der Kürze der Zeit sehe ich jetzt auch keine Alternative.“ Den Plan, das Fest im September nachzuholen, hält Mannberger für ausgeschlossen. Zu voll sei der städtische Terminkalender. Man solle lieber jetzt schon anfangen, für 2024 zu planen.

Kritisch sieht einen Termin im September auch David Eisenberg. Auch er hat viele gute Erinnerungen an das Fest, ist auf der Schweizer zur Schule gegangen, wohnt aktuell dort, „mich hat auch der Lärm nie gestört“. Daher habe ihn die Absage „schon sehr traurig gestimmt“. Eisenberger blickt aber nicht nur als Sachsenhäuser auf das Fest, sondern auch als Organisator des Brückenwall-Straßenfestes in den gleichnamigen benachbarten Straßen. Damit verfolgt er zwar immer schon einen anderen Ansatz – kleiner, familiärer, unkommerzieller – als das Fest auf der Schweizer, „aber das Fest gehört dazu“. Er weiß, dass die Kosten für solche Veranstaltungen immens gestiegen sind, auch er wird dieses Jahr die Standgebühren erhöhen müssen. Sein Fest soll wieder am ersten September-Wochenende steigen, weshalb er hofft, „dass da keine Konkurrenz-Situation entsteht“.

Auch aus der Politik ist Bedauern zu hören. Dietmar Sommerfeld, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Ortsbeirat 5 (Sachsenhausen, Niederrad, Oberrad), sieht die Absage als „großen Verlust für die Stadt“. Er empfand das Fest bisher immer als sehr bürgernah, mit einer tollen Atmosphäre. Daher plädiert er jetzt auch dafür, „es im September zu versuchen“.

Uwe Schulz, Fraktionsvorsitzender der FDP im Ortsbeirat, sieht ebenfalls den Verlust und hat Verständnis für die Sorgen wegen der gestiegenen Kosten. Er sagt aber auch: „Es lagen ja Ideen auf dem Tisch. Die hätten vielleicht besser geprüft werden sollen.“ Gemeint sind Ansätze von Michael Müller, der bis vor kurzem noch Vorsitzender der AGS war. Er hatte unter anderem vorgeschlagen, das Fest auf drei Tage zu erweitern und den Freitag dazuzunehmen. Seine Ideen wurden abgelehnt, er trat zurück.

Nicola Timm kann Müllers Ideen ebenfalls viel abgewinnen. Sie betreibt einen Spielzeugladen auf der Oppenheimer Straße. Vor sieben Jahren hatte sie mal einen Stand auf dem Fest, „das hat sich aber nicht gelohnt“. Seitdem sei das Fest in seiner zweitägigen Variante für sie eher ein „Ärgernis“. Es würde schon helfen, sagt sie, „wenn wir sonntags unsere Läden öffnen dürften“. Lili Maras stimmt Timm zu. Sie selbst habe mit dem Fest keine Berührungspunkte, weder privat noch als Betreiberin eines Modeateliers am nördlichen Ende der Schweizer. „Aber vielleicht würde sich das mit einem anderen Konzept, unter anderem einer zeitlichen Ausweitung, auch mal ändern.“

Für den geplanten Termin im Juli kommen diese Überlegungen jetzt nicht mehr in Frage. Für die Zukunft werden die Daumen auch in Bornheim gedrückt. Kaweh Nemati von der IG Untere Berger Straße, die das Berger Straßenfest organisiert, kennt die Probleme. „Im letzten Jahr stand mit Ach und Krach eine schwarze Null, dieses Jahr mussten wir lange überlegen, ob unser Fest stattfindet. Wir haben uns dafür entschieden.“ Am 3. und 4. Juni wird in Bornheim also gefeiert.

