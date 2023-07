„Wir müssen einfachere Zugänge schaffen“

Von: Peter Hanack

Teilen

Achim Knecht freut sich ein bisschen auf den Ruhestand. © christoph boeckheler*

Achim Knecht, der evangelische Stadtdekan, geht im August in den Ruhestand. Zum Abschied spricht er über die Situation der Kirche in Frankfurt.

Herr Knecht, es heißt zumeist, man gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wie ist das bei Ihnen?

Ich habe meine Arbeit immer sehr gerne gemacht, und ich hätte gerne noch das eine oder andere Projekt zu Ende gebracht, wie den Neubau der Matthäus-Kirche an der Friedrich-Ebert-Anlage. Dafür hatte ich mich sehr eingesetzt. Deshalb sicher ein weinendes Auge, zumal wir hier, glaube ich, immer eine sehr gute Zusammenarbeit hatten.

Und was ist mit dem lachenden Auge, auf was freuen Sie sich besonders?

Muße. Viel Muße. Und zuerst geht es eine Woche in einen Familienurlaub, mit allen Kindern und Enkeln. Da freue ich mich sehr darauf, wir haben dafür ein Ferienhaus in den bayerischen Alpen gemietet. Und danach freue ich mich auf die Zeit zum Bücherlesen, zum Sport treiben, für den Garten, für die Enkel allemal.

So ein Kirchenneubau, wie Sie ihn erwähnt haben, fällt ja völlig aus der Zeit. Tatsächlich laufen die Gläubigen in Scharen davon. Haben Sie Angst um Ihre Kirche, wenn Sie in die nächsten 20 bis 30 Jahre hineinschauen?

Angst nicht, aber mir ist sehr bewusst, dass die Kirche schon vor erheblichen Herausforderungen steht. Insbesondere der Mitgliederverlust hat sich in den letzten Jahren noch mal deutlich beschleunigt.

Im vergangenen Jahr haben 380 000 evangelische Christen in Deutschland der Kirche den Rücken gekehrt.

Ja, in Frankfurt waren es sogar 4,4 Prozent. Wir haben da eine doppelte Entwicklung. Auf der einen Seite schwindet die Mitgliederbasis. Auf der anderen Seite erlebe ich hier in Frankfurt und Offenbach, dass wir ein hohes Maß an Vertrauen vonseiten der öffentlichen Hand genießen. Wir sind in den letzten Jahren oft gebeten worden, die Trägerschaft von Einrichtungen oder sozialen Projekten zu übernehmen. Und es gibt die verrückte Entwicklung, dass einerseits Menschen sich entscheiden, nicht mehr Mitglied der Kirche sein wollen, auf der anderen Seite Leute aber Lust haben, in Kirche mitzuarbeiten. Die Gestalt von Kirche verändert sich.

Kann Kirche gegen diesen Mitgliederschwund etwas ausrichten?

Man kann nichts dagegen ausrichten. In Gemeinden, in denen hervorragend gearbeitet wird, treten genauso die Leute aus wie dort, wo nicht so gut gearbeitet wird. Das ist eine Entwicklung, die vor 200 Jahren eingesetzt hat, mit Beginn der Aufklärung. Die freie Gewissensentscheidung des Einzelnen hat einen hohen Stellenwert bekommen, und dazu gehört für viele auch die Entscheidung, nicht mehr zur Kirche gehören zu wollen. Dennoch ist es wichtig, dass wir eine gute Arbeit auf allen Ebenen machen. In den Kirchengemeinden, in der Diakonie, und dass wir dabei nicht zu sehr auf die Mitgliederzahlen schielen, sondern tun, was für die Menschen wichtig und gut ist. Den Trend drehen zu wollen, führt in ein kollektives Burn-out. Das wird nicht gelingen.

Not lehrt beten, heißt es? Wir haben massive Krisen, Klimawandel, Krieg, Corona. Warum kommen die Menschen nicht zu Ihnen, zur Kirche?

Ich denke, dieser Spruch trifft es nicht wirklich. Aber richtig ist, dass wir sicher einfachere Zugänge zur Kirche schaffen müssen, damit Menschen, die Hilfe suchen, die in Not sind, die einen Sinn finden möchten, schneller und einfacher zu uns finden. Erreichbarer sein, einladender, gerade auch in sozialen Netzwerken, da haben wir sicher Nachholbedarf.

Zur Person Achim Knecht (65) ist seit 2014 evangelischer Stadtdekan von Frankfurt. Das Stadtdekanat ist damals aus mehreren Frankfurter Dekanaten entstanden. 2019 kam Offenbach hinzu. Zum 1. August tritt Knecht in den Ruhestand. Gewählter Nachfolger ist sein bisheriger Stellvertreter, Holger Kamlah. Knecht ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Sein Nachfolger Holger Kamlah beginnt am 1. August seinen Dienst als Stadtdekan und Vorsitzender des Vorstands der Evangelischen Kirche in Frankfurt und Offenbach. Zur Einführung ins Amt lädt das Dekanat für den 6. Oktober in die Jugend-Kultur-Kirche St. Peter, Bleichstraße 33, ein. Propst Oliver Albrecht segnet den neuen Stadtdekan in einem Gottesdienst. pgh/stk

Wie kann so eine Kirche, die in großer Zahl Mitglieder verliert, ihre Relevanz behalten?

Ich bin kein Prophet. Noch wissen wir nicht, wie die neue Gestalt aussehen wird. Was klar ist, es geht um mehr Zusammenarbeit. Wir haben ja gerade beschlossen, dass die Gemeinden sich zu Nachbarschaftsräumen zusammentun sollen. Diese Räume erhalten gemeinsame Ressourcen, also Pfarrpersonal, Finanzzuweisungen, Zuweisungen für Gebäude, und entscheiden selbst, wo sie die einsetzen. Dass alle alles anbieten, das schaffen wir nicht mehr. Aber es ist dann auch denkbar, dass in den oft relativ großen Nachbarschaftsräumen unterschiedliche Profile der Arbeit entstehen, vielleicht auch unterschiedliche Formen von Gottesdienst. Die Hauptberuflichen werden nicht mehr so als Einzelkämpfer unterwegs sein, sondern genötigt sein, im Team zu arbeiten. Daraus können auch neue Ideen entstehen. Und das Christentum wird viel selbstverständlicher ökumenisch sein, weil bei geringer werdenden Mitgliederzahlen auch die Zusammenarbeit zwischen den Kirchen drängender wird.

Kirche ist Träger von vielen sozialen Einrichtungen, Sie haben gesagt, die Aufgaben sind sogar noch größer geworden. Steht da nicht vieles, etwa Kitas, auf dem Spiel, wenn Kirche kleiner wird?

Ich glaube, das steht infrage, wenn man keine gute Arbeit macht. Das Entscheidende ist, dass man eine gute Arbeit für die Menschen macht. Es geht ja um die Menschen und nicht um die Kirche. Evangelisch getragene Einrichtungen wie beispielsweise die knapp 120 Kitas in Frankfurt und Offenbach stehen, denke ich, nicht zur Disposition, zumal da vergleichsweise wenig kirchliches Geld drin steckt, auch wenn das immerhin noch knapp fünf Millionen Euro im Jahr sind. Es gibt aber auch Arbeitsbereiche, die sind in einem sehr hohen Maß aus Kirchensteuern finanziert, also bestimmte Beratungsstellen, die wir der Stadtgesellschaft anbieten, ich denke da auch an die Evangelischen Familienbildungsstätten.

Was ist mit kirchlichen Immobilien?

Da haben wir echte Probleme, selbst in Frankfurt, wo wir schon vor Jahren begonnen haben, den Gebäudebestand zu verkleinern. Mit Blick auf die künftigen Zuweisungen wird es noch einige Verkäufe oder Umwidmungen geben. Aufgabe in den Nachbarschaftsräumen wird sein, gemeinsam zu entscheiden, welche Gebäude bekommen noch die Zuweisung? Und welche nicht?

Die evangelische Kirche wird tatsächlich die Hälfte ihrer Immobilien abgeben müssen?

Hier in Frankfurt ja, in Offenbach ist der Prozentsatz noch größer, weil wir in Frankfurt wie gesagt schon über 25 Jahren Fläche abgebaut haben. Wir haben uns hier schon teilweise an die Mitgliederzahl angepasst, das ist in Offenbach in dem Maße noch nicht passiert.

Kann es sein, dass Kirche ihre Dienstleistungen wie Taufen oder Beerdigungen gezielt auch Menschen anbietet, die nicht mehr der Kirche angehören, das aber gerne in Anspruch nehmen wollen? Und dass das dann eine Gebühr kostet?

Ich habe die Tage irgendwo gelesen, das sollte jemand extra zahlen, wenn die Glocken geläutet werden sollten. Ich halte es für ausgeschlossen, dass wir für solche Segensleistungen, wie Sie sie angesprochen haben, Geld nehmen, also Taufen, Beerdigungen, Hochzeiten. Wir freuen uns, wenn Menschen Segensleistungen der Kirche nachfragen. Der Segen gehört ja auch nicht uns.

Das Thema Verkündigung, Evangelium, spielt bei den Diskussionen um die Zukunft eine auffallend geringe Rolle. Zumeist geht es um die kirchliche Trägerschaft sozialer Einrichtungen, um kirchliche Immobilien und solche doch eher weltlichen Dinge. Warum?

Das Thema kommt anders vor. Kirche ist ja kein Selbstzweck, natürlich geht es um die Botschaft, die Jesus in die Welt gebracht hat, um Gnade und Erlösung, Hoffnung und Liebe. Man kann gerade auch im praktischen Christentum, der Hinwendung zum Menschen, eine kirchliche Lebensäußerung sehen. Aber natürlich braucht es immer auch die symbolische Mitte. Natürlich muss das Evangelium immer wieder im Gottesdienst gefeiert werden, damit der Bezugspunkt klar ist, warum es Kirche gibt, warum sie sich sozial engagiert. Aber auch die Arbeit für die Menschen spricht für das Evangelium.