„Wir benötigen Konzepte, die es attraktiv machen, hier zu arbeiten“

Von: Steven Micksch

Teilen

Matthias Münzberg ist seit Mai medizinischer Geschäftsführer der BG-Unfallklinik in Frankfurt. © Monika Müller

Matthias Münzberg, medizinischer Geschäftsführer an der BGU, spricht über den Fachkräftemangel und sieht sein Haus angesichts der Krankenhausreform gut aufgestellt

Die Herausforderungen für Krankenhäuser in ganz Deutschland sind in den zurückliegenden Jahren immer weiter gewachsen. Fachkräftemangel, notwendige Digitalisierung und eine von der Bundesregierung initiierte bevorstehende Krankenhausreform sind nur drei Beispiele für die Themen der Zukunft. Matthias Münzberg steht erst seit kurzem an der Spitze der Frankfurter Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik (BGU) und wird Lösungen für die aktuellen und kommenden Aufgaben finden müssen.

Herr Münzberg, seit Anfang Mai sind Sie der neue medizinische Geschäftsführer der BG-Unfallklinik Frankfurt. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie die erste Nacht als Geschäftsführer geschlafen haben?

Den ersten Tag habe ich extrem gut geschlafen, weil es der Tag der Arbeit war. (lacht) Auch danach habe ich gut geschlafen, weil ich mich darauf gefreut habe, wieder hier in Frankfurt zu sein. Durch meine Arbeit an der BG-Klinik Ludwigshafen hatte ich bereits im Vorfeld einige Verbindungen zu Frankfurt.

Haben Sie sich schon einen ersten Überblick verschaffen können?

Mir ist es ganz wichtig, dass ich alle Abteilungen kennenlerne, damit ich einen Überblick bekomme, wie alles tickt, was gut läuft, aber auch, was Sorgen bereitet und wo es gilt, Dinge anzustoßen. Noch habe ich nicht überall einen Einblick erhalten können. Aber was die BG-Klinik Frankfurt auszeichnet, ist dieser abteilungsübergreifende BG-Spirit – alle gemeinsam ziehen an einem Strang für das Wohl des Patienten. Diesen besonderen Spirit kenne ich auch aus meiner Zeit in Ludwigshafen und der ist inspirierend.

Sehen Sie Verbesserungspotenzial?

Die Klinik läuft sehr gut. Wo es manche Sorgen gibt, ist bei der Frage, wie es in Zukunft weitergeht. Das Gesundheitssystem entwickelt sich rasant weiter. Darüber machen sich viele Mitarbeiter Gedanken, und es wird viel diskutiert. Dort nehme ich vieles auf, gerade was weitere Vernetzung und Kooperationen angeht beziehungsweise wie wir uns für die Zukunft noch sicherer aufstellen können.

Was sind konkrete Herausforderungen der Zukunft?

Zunehmende Digitalisierung und die Nutzung von künstlicher Intelligenz werden sicherlich spannende Felder werden, die den Arbeitsalltag auch bei uns verändern. Vor allem sollen sie uns den Alltag erleichtern, etwa wenn die KI alle Informationen für einen Arztbrief zusammensammelt. Ein weiteres großes Thema ist der demografische Wandel. Auf der einen Seite werden unsere Patienten älter und haben dadurch mehr Komorbiditäten. Also gibt es bei unseren Patienten nicht nur eine Verletzung, wegen der sie kommen, sondern weitere Grunderkrankungen wie Herzinsuffizienz oder Diabetes. Diese auf den alternden Menschen spezialisierte Medizin ist die Geriatrie – hier sind wir dabei, ein Konzept für unser Haus zu entwickeln und langfristig zu etablieren.

Und die andere Seite?

Ist die unserer Beschäftigten. Früher hatten wir 100 potenzielle Bewerber, die sich generell auf eine Stelle bewerben konnten. Jetzt sind es aufgrund des demografischen Wandels rein rechnerisch nur noch 30. Es ist daher ein „Kampf um Talente“. Wie kommen wir an die besten Köpfe in der Medizin, in der Pflege, in der Administration? Das ist eine Herausforderung.

Wie wollen Sie mehr Arbeitskräfte für die BGU Frankfurt gewinnen?

Es hat viel mit dem Team zu tun. Ich habe vorhin unseren einzigartigen BG-Spirit erwähnt – eine beziehungsweise unsere gute Unternehmenskultur ist meiner Meinung nach wirklich herausragend und gleichzeitig entscheidend. Wir haben wirklich einen spannenden und herausfordernden Berufsalltag mit einem breiten Spektrum an medizinischen Spezialisierungen. Allerdings benötigen wir auch Konzepte, die es attraktiv machen, hier an der Unfallklinik zu arbeiten. Ein wichtiger Punkt sind abgestimmte und einheitliche Prozesse. Wenn diese funktionieren, ist das für Mitarbeitende super, weil sie sich sicher fühlen, aber auch für unsere Patienten. Es gibt einiges in Betracht zu ziehen – seien es neue Arbeitszeitmodelle, Kinderbetreuung, Infrastruktur oder die Vier-Tage-Woche. Alle Denkmodelle sind erlaubt und sollten diskutiert werden, ob es sinnvoll ist, sie in den Klinikalltag zu implementieren.

Wie sieht es beim Thema Entlohnung aus?

Die BG-Kliniken haben grundsätzlich einen BG-Tarif. Geld ist zweifelsohne ein wichtiger Punkt, aber auch das Drumherum ist bedeutend. Es ist nicht eine einzelne Blume, die es ausmacht, sondern der ganze Blumenstrauß. Die vorhin erwähnten Modelle und der Teamfaktor sind meiner Meinung nach auf langfristige Sicht noch wichtiger für die tägliche Zufriedenheit. Auch beim Thema Berufsrückkehrer gibt es interessante Überlegungen.

Was halten Sie von den Krankenhausreformplänen des Gesundheitsministers Karl Lauterbach?

Ich halte unser Gesundheitssystem in Deutschland für extrem gut. Da können wir stolz und glücklich sein. Aber klar ist, dass es so nicht mehr weitergehen kann, das hat die Corona-Pandemie nochmals gezeigt. Wir brauchen also eine Veränderung. Herr Lauterbach hat es mit seinem Eckpunktepapier sehr gut hinbekommen zu zeigen, dass wir darüber nachdenken müssen, ob fünf Krankenhäuser nebeneinander ähnlich ausgerichtet sein müssen. Es ist eine Diskussionsgrundlage.

Was werden die Reformpläne für die BG-Kliniken bedeuten?

Die BG-Kliniken werden auf Seite zwei des Entwurfs des Eckpunktepapiers aufgeführt – explizit neben den Bundeswehrkrankenhäusern. Wir haben den speziellen Auftrag, uns um die SGB-VII-Patienten zu kümmern, also Wege- und Arbeitsunfälle. Die Bundeswehrkrankenhäuser kümmern sich um Soldaten und sind von besonderer Bedeutung im Landes- und Bündnisverteidigungsfall. Wir als BG-Kliniken haben ebenfalls einen ganz besonderen Auftrag zu erfüllen.

Bleibt an der BGU Frankfurt also alles, wie es ist?

Das wäre ja fast ein Blick in die Glaskugel. (lacht) Man muss schauen, wo es mit den Reformvorschlägen hingeht. Wir sind bereits spezialisiert auf Muskel-Skelett-Erkrankungen beziehungsweise Verletzungen, auf Traumata, Mikrochirurgie und integrierte Rehabilitation. Da haben wir eine hohe Expertise und Qualität, und mit dieser können wir auch zuversichtlich antreten.

Welche Rolle spielen Kooperationen mit anderen Häusern?

Ich bin der festen Überzeugung, dass Kooperationen und Netzwerke der Weg der Zukunft sind. Diese Punkte stehen übrigens auch im Eckpunktepapier. Wir haben bereits viele Kooperationen im Rhein-Main-Gebiet. Das betrifft die Aus- und Weiterbildung, insbesondere aber auch die Patientenversorgung. Eine unserer jüngsten Kooperationen haben wir mit dem Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz geschlossen. Von dort kommen Kollegen zu uns und operieren hier mit. Auf der anderen Seite gehen unsere Kollegen nach Koblenz und erlernen spezielle Kompetenzen etwa bei der Versorgung von Bauchverletzungen. Die Netzwerkbildung wird in der Zukunft noch deutlich zunehmen, daher werden wir die Kooperationen in der Region noch weiter ausbauen.

Interview: Steven Micksch

Die auf Arbeits- und Wegeunfälle ausgerichtete BGU Frankfurt verfügt über einen Standort für Notarzt und Rettungshelikopter. © Renate Hoyer