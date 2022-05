„WillkürlicheKontrolle“

Von: Yağmur Ekim Çay

Festnahmen nach der „revolutinären-Demo“

Am Sonntagabend wurde in Bornheim Mitte die „revolutionäre 1. Mai-Demo“ eigentlich friedlich beendet. Die Polizei berichtete von „wiederholten Verstößen gegen das Versammlungsgesetz“ und hatte den Umzug „bewusst“ nicht gestoppt. Aber später am Abend wurden die Demonstranten am Willy-Brandt-Platz festgenommen und kontrolliert. Die Polizei kann bisher keine Pressemitteilung dazu geben, doch die Zeug:innen gehen von willkürlichen Maßnahmen aus.

Nach der Abschlusskundgebung in Bornheim Mitte fuhren einige der Demonstranten mit der U-Bahn nach Hause, darunter auch der Journalist Nicolaj Zownir. Als sie am Willy-Brandt-Platz ausstiegen und ein paar Stufen hochgingen, kamen mehrere Polizist:innen mit ausgestreckten Armen als Kette auf sie zu. Einige Demonstrant:innen rannten vor ihnen weg und die Polizist:innen rannten ihnen hinterher. Ungefähr fünf von denen wurden eingefangen und zurück zum Willy-Brandt-Platz gebracht, wo sie durchsucht wurden.

Laut dem Journalisten Nicolaj Zownir gäbe es keinen Grund für eine solche Kontrolle, da es sich bei allen um „nicht sehr auffällig aussehende“ Passagiere handelte. Laut Zownir war die Polizeikontrolle völlig willkürlich, was sich an dem Abend später bei den anderen Demonstrant:innen wiederholte. Später am Abend wurden am Willy-Brandt-Platz mindestens zwei Personen, die ebenfalls an den Demonstrationen teilnahmen, festgenommen, genaue Zahlen und Gründe sind noch unklar.

Auch die Demo-Organisator:innen bestätigen die Aussagen von Zownir. Sie erzählen, dass die Polizei an der U-Bahn-Station Leute heraussuchte, die sie für Linke anhielten. Danach suchten sie nach Vermummungsmaterial und anschließend mit Platzverweisen nach den anderen, die aus Solidarität warteten. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main konnte bisher keine Pressemitteilung zu den Kontrollen und Festnahmen am Willy-Brandt-Platz geben.