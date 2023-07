Wildgänse hinterlassen Kot, wenn man sie füttert

Von: Florian Leclerc

Auch im Brentanobad fühlen sich Wildgänse wohl. © Renate Hoyer

Während der Mauser halten sich Wildgänse geballt in den Frankfurter Parks und Grünanlagen auf und hinterlassen Kot. Laut Magistrat entspannt sich die Situation bis August.

Der Magistrat ruft dazu auf, Wildgänse in Frankfurt nicht zu füttern. Essensreste nach dem Picknick oder dem Grillen solle man mitnehmen. Der Stadtverordnete Gregor Amann (SPD) hatte gefragt, wie sich die Verschmutzung durch Gänsekot in den Parks bereinigen lasse.

Laut Magistrat führt das übermäßige Nahrungsangebot dazu, dass sich Wildgänse oft in bestimmten Bereichen aufhielten, unter anderem am innerstädtischen Mainufer und im Ostpark. Im Ostpark habe die Vergrämung durch eine Hecke bereits dazu geführt, die Population auf der großen Liegewiese um ein Drittel zu reduzieren. Im Rebstockpark seien nun wiederum mehr Gänse anzutreffen.

Der Bestand im Stadtgebiet sei insgesamt weitgehend stabil, wobei es mehr Kanadagänse und weniger Graugänse gebe. Bei der Nilgans sei die Population weitgehend gleichgeblieben.

Eine „gefühlte massive Zunahme“ der Population führt der Magistrat auf den Mauserzyklus zurück. Dabei verlieren die Vögel ihre Federn und bilden neue. In dieser Zeit sind sie flugunfähig und halten sich an Standorten auf, an denen es ausreichend Futter gibt. Zur Brutzeit fielen insbesondere Nilgänse durch ihr aggressives Revierverhalten auf. Dieses natürliche Verteidigungsverhalten zum Schutz der Jungen sei aber zeitlich begrenzt. Nach der Mauser wandern die wieder flugfähigen Gänse bis in den August hinein in die Felder rund um Frankfurt ab. Dann entspanne sich die Situation in den Grünanlagen. fle