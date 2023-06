Wieder Vitrinen im Sportmuseum

Von: Timur Tinç

Die Radrennbahn muss noch von einem Bastler wieder hergestellt werden. © ROLF OESER

Nach dem Vandalismusvorfall vor einem Jahr sollen die Ausstellungsstücke ab Ende Juli wieder zu sehen sein

Eine einzige Vitrine fehlt noch. Sie soll in den nächsten Tagen im Businessbereich des Stadions am Bornheimer Hang eintreffen, wo das Frankfurter Sportmuseum seit Sommer 2021 sein Zuhause hat, sagt Patrick Sprengler, Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten FSV Frankfurt. Im Mai vergangenen Jahres hatten zwei Jugendliche eine immense Verwüstung im Stadion hinterlassen.

Ein Bierfass hatten sie in sieben Vitrinen geschleudert, eine Eismaschine in Fensterscheiben. Mehrere Fernseher rissen sie aus ihren Verankerungen. In den Toiletten demolierten sie Waschbecken, Handtuchhalter und Toilettenschüsseln; in den beiden Küchen zerstörten sie Maschinen zur Essenszubereitung und eine professionelle Kaffeemaschine. Insgesamt entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Die zwei Täter wurden gefasst.

„Wir haben die Schäden damals relativ schnell beseitigt und die Scheiben schnell ausgetauscht“, sagt FSV-Geschäftsführer Patrick Sprengler. Die Schäden seien dank der Versicherung reguliert worden. Allerdings sind zwei Exponate im Sportmuseum so gründlich zerstört worden, dass sie nicht wiederherzustellen sind. Beim Modell der alten Radrennbahn ist Kurator Thomas Bauer zuversichtlich, einen Bastler zu finden, der das wieder hinbekommt. „Im Endeffekt sind wir glimpflich davongekommen“, findet der Frankfurter Sport- und Stadthistoriker.

Er soll sich in den kommenden Wochen im Auftrag der Sportpark Stadion Gesellschaft wieder um die Schau kümmern. Bis zum Start der Regionalligasaison des FSV Frankfurt (ab 28. Juli) soll das Museum im neuen Glanz wiedereröffnet werden können. tim