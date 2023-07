Wieder mehr los auf der Zeil

FOTO TAGESSATZ © Rolf Oeser

Frankfurts beliebteste Einkaufsstraße wird bundesweit nur knapp von München geschlagen

Die Zeil war mit 11,8 Millionen Passantinnen und Passanten im ersten Halbjahr 2023 die zweitbeliebteste Einkaufsstraße Deutschlands. Vor ihr liegt nur die Kaufingerstraße in München mit 12,9 Millionen, nach ihr kommt die Georgstraße in Hannover mit 10,6 Millionen. Das ist das Ergebnis einer Passantenfrequenzmessung des Unternehmens Hystreet.com.

Das Kölner Start-up misst rund um die Uhr, wie viele Erwachsene, definiert als Personen größer als 90 Zentimeter, an seinen Laserscannern vorbeilaufen. Die Scanner hängen in vier bis 20 Meter Höhe und formen einen ungefährlichen Lichtvorhang, den die Menschen durchschreiten. Allerdings weiß der Scanner nicht, ob er verschiedene Personen zählt oder eine Person dreimal am Tag hin und her läuft, um sich Kaffee zu kaufen. Und er weiß auch nicht, ob die gezählten Menschen auch tatsächlich shoppen oder etwa Pakete austragen.

Hystreet.com zählt nicht nur auf der Zeil, sondern auch auf anderen Frankfurter Flaniermeilen. In zwei von ihnen, der Freßgass und der Goethestraße, hing bereits vor Corona schon ein Scanner. Die Freßgass hat ihr Vor-Corona-Niveau von 5,3 Millionen Flanierenden im ersten Halbjahr 2019 mit 5,1 Millionen in diesem Jahr noch nicht wieder erreicht. Dafür hat sich der Passantendurchsatz in der Goethestraße fast verdoppelt: von einer Million im ersten Halbjahr 2019 zu 1,8 Millionen in diesem. Allein im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 nahm die Zahl in der Goethestraße um 57 Prozent zu. Über die Zeil flanierten nur sieben Prozent mehr Menschen, durch die Freßgass neun Prozent mehr.

Auch in den Stadtteil-Einkaufsstraßen wurde gemessen: Am beliebtesten war mit 3,8 Millionen Menschen im ersten Halbjahr die Königsteiner Straße in Höchst, gefolgt von der Berger Straße in Bornheim mit 3,1 Millionen. Auf Platz drei steht die Leipziger Straße in Bockenheim mit 2,6 Millionen Vorübergehenden, das Schlusslicht bildet die Schweizer Straße in Sachsenhausen mit 1,7 Millionen.

Betrachtet man die Straßennutzungen genauer, lassen sich vier verschiedene Passantenmuster erkennen. Die Königsteiner, die Leipziger und die Schweizer Straße sind sich relativ ähnlich: An Werktagen steigt die Zahl der Passierenden ab 7 Uhr schnell deutlich an, es gibt Peaks um die Mittagszeit und am späten Nachmittag. In Höchst tendenziell zwischen 16 und 17 Uhr, in Bockenheim zwischen 17 und 18 Uhr und in Sachsenhausen zwischen 18 und 19 Uhr. Kleine Ausbeulungen zeigen an: Kurz nach 22 Uhr werden die drei Straßen fast jeden Tag gerne noch für einen kleinen Absacker genutzt.

Samstags sind in etwa genauso viele Menschen unterwegs wie unter der Woche, nur der abendliche Peak fehlt. Sonntags laufen sehr viel weniger Menschen durch den Lichtvorhang als an den übrigen Wochentagen. Einen Unterschied gibt es dann aber doch: In der Schweizer Straße scheint der Mittagstisch besonders lecker zu sein, denn der Peak ist deutlich höher als der am frühen Abend.

Völlig anders sieht das Bewegungsmuster in der Berger Straße aus. Sie füllt sich unter der Woche nur allmählich, scheint also für die wenigsten zum Arbeitsweg zu gehören. Auch ein Mittagstisch wird hier wohl eher schlecht laufen, denn am vollsten ist die Straße nach 18 Uhr. Haupteinkaufstag ist der Samstag, auch sonntags herrscht einiges an Durchgangsverkehr.

Auf den touristisch geprägten bzw. auf Shopping ausgelegten Straßen Zeil, Römerberg und Goethestraße ist der Samstag Großeinkaufstag. In die Nähe der Passantenzahlen kommt in diesen Straßen allein der Freitag. Nur der Römerberg ist hier eine Ausnahme: Hier folgt nach dem Samstag der Sonntag als passantenreichster Tag, vermutlich weil die Menschen über den Römerberg zum Main flanieren.

Die Freßgass schließlich hat, da sie sowohl Einheimische als auch Touristinnen und Touristen anzieht, ein ganz eigenes Muster: Unter der Woche wird sie gerne genutzt, um dort zu Mittag zu essen. Dennoch ist der Tag, an dem man am engsten zusammenrücken muss, der Samstag.

Hystreet.com gibt an, 270 Scanner in 101 Städten zu betreiben. Das Unternehmen gehört, kurz zusammengefasst, neun katholischen Bistümern. Diese gründeten 1973 die Investmentgesellschaft Aachener Grundvermögen, die vor allem in innerstädtische Immobilien investiert und der etwa das Haus in der Großen Bockenheimer Straße 24 gehört, das gerade neu gebaut wird.

Deren Tochterfirma AC+X Strategic Investments fördert seit 2017 die Digitalisierung des innerstädtischen Einzelhandels. Um die Attraktivität der Innenstädte zu messen, gründete sie wiederum 2018 das Tochter-Start-up Hystreet.com.

Ziel all dessen sei, so die Investmentgesellschaft, die Innenstädte lebendig zu halten, da sie Heimat und Identität böten und nachhaltiger seien als neue Zentren auf der grünen Wiese.