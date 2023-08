Wetter trübt Feierlaune in Frankfurt

Feste und Festivals in Frankfurt

Gerade hat Ludwig Levy noch einmal auf den Wetterbericht geschaut. Es ist Donnerstag, am nächsten Tag beginnt das Frankfurter Mainfest. „Es sieht nicht gut aus“, sagt der zweite Vorsitzende des Schaustellerverbands Frankfurt Rhein-Main. Immer wieder soll es regnen in den nächsten Tagen. „Wir werden wohl erhebliche Einbußen haben.“ D enn viel Regen, regelmäßige Gewitter und wechselnde Temperaturen – so wie im Moment – sind nicht die besten Voraussetzungen für Feste und Veranstaltungen im Freien. Vier Tage dauert das Fest, und wenn wegen des Wetters weniger Besucher:innen kämen, „dann ist das schade“, sagt Levy. Denn es gebe ein schönes Programm und: Für die Schausteller:innen „ist das Mainfest eine lukrative Veranstaltung“.

Deshalb ist es für sie besonders ärgerlich, wenn es ins Wasser fallen sollte. Doch auch Regenwetter gehöre für die Schausteller:innen „zum Tagesgeschäft“, sagt Levy. „Bei einer dreiwöchigen Veranstaltung kann man auch mal ein paar Tage Regen verkraften.“ Nun gehe das Mainfest aber nur vier Tage, wenn die alle verregnet sein sollten, dann sei das weniger gut zu verschmerzen.

Zahlreiche Festivals und Konzerte stehen in den nächsten Tagen in Frankfurt und Umgebung an. Im Odenwald startet etwa am Wochenende das Festival Sound of the Forest, in Frankfurt lädt das Street Food Festival vom 4. bis 6. August auf der Zeil an 35 Ständen zu einer kulinarischen Reise um die Welt ein. Aber ja, der Regen. Regisseur Rainer Pudenz von der Kammeroper Frankfurt hat da ein paar nicht druckreife Kraftausdrücke für das aktuelle Wetter parat – da dürfte er wohl stellvertretend für alle Veranstalter:innen von Freiluftkonzerten und ähnlichen Sommerevents sprechen. Heute und morgen Abend läuft jeweils um 20 Uhr nochmals Pudenz’ Inszenierung der Rossini-Oper „Die seidene Leiter“, dann ist die Freiluftsaison für Pudenz erst einmal beendet.

Froh über jeden Gast

Noch sei keine einzige der bisher elf Vorstellungen ausgefallen, immer sei es abends dann doch überraschend schön gewesen und man habe spielen können, berichtet er der FR. Aber die Besucherzahlen! „Es kommen gerade einmal 100 bis 150 Leute pro Vorstellung. Das ist dramatisch! Letztes Jahr in dem heißen Sommer waren es mindestens doppelt so viele“, sagt er. „Gerade bin ich froh über jeden Einzelnen!“

An warmen Abenden ist ein Konzertbesuch im Palmengarten ein Erlebnis, man darf Wein und ein Picknick mitbringen. Auch deshalb sind die Vorstellungen im Sommer ein beliebtes Programm, eigentlich mit treuen Fans. „Leider schauen die Leute zurzeit aber auf ihre Wetter-App, sehen Regenwolken, schalten dann das Handy aus und kommen nicht.“

Auch Pudenz ruft täglich mehrmals den Wetterbericht auf. „Wir nutzen vier oder fünf verschiedene Vorhersage-Apps und hoffen immer auf die beste Vorhersage“, meint er lachend. „Das ist nicht lustig, aber wir wollen doch gut gelaunt bleiben!“

Trotz des schlechten Wetters zieht Intendant Michael Quast zur Halbzeit von „Barock am Main“ eine positive Bilanz. Noch bis zum 13. August gibt seine „Fliegende Volksbühne“ im Hof der Höchster Porzellanmanufaktur in Frankfurt dienstags bis sonntags Molières „Der Geizige“. Die Hauptrolle in der Mundartfassung der französischen Komödie spielt Quast selbst. Die Festivalvorstellungen seien bisher zu über 90 Prozent ausgelastet gewesen, sagt er. Nur zwei Vorstellungen seien bislang verregnet gewesen, trotzdem sei das Ensemble, das bei jedem Wetter spiele, aufgetreten, nur einmal wegen des Wetters verspätet. „Wenn es regnet, bauen wir das in unsere Vorführung ein. Dann haben die Leute ihren Spaß“, sagt Michael Quast und wirbt dafür, sich vom Wetter nicht schrecken zu lassen. Es gebe für „Barock am Main“ durchaus noch Karten.

Welche Auswirkungen das unbeständige Wetter der vergangenen Wochen auf Feste hat, das weiß man auch bei der Frankfurter Sommerwerft. Sie läuft seit dem 21. Juli und endet am Sonntag. „Wir haben einen Besuchereinbruch von 50 Prozent“, sagt Projektmanager Grischa Wiesner. „Und wir haben finanziell riesige Probleme.“ Die Förderung sei vor dem Start der Sommerwerft so knapp gewesen, dass man noch „auf allen Kanälen“ Unterstützung gesucht habe. „Aber wir müssen noch einmal mit Kulturdezernat und -amt reden, wir werden da nicht gut 'rauskommen“, sagt Wiesner.

Dabei war man aufs Wetter gut vorbereitet: auf Extremhitze. Sonnenschirme, Fächer, Sprinkleranlagen zum Abkühlen – „stattdessen haben wir nun eine 24-Stunden-Wasserwacht eingerichtet“, sagt Wiesner. Die immer wieder das Wasser von den Zeltdächern herunterlässt. Bei der Sommerwerft hofft man nun für die letzten Tage, „dass sich nicht so viele vom Wetter abschrecken lassen“, sagt Wiesner. Schließlich gebe es auch überdachte Bühnen bei der Sommerwerft. „Und dass die Leute die Regenpausen nutzen.“

Auch Oliver Gerhardt, Organisator von „Stadt Land Bass“, hat die aktuellen Wetterprognosen nicht nur immer im Blick, er hat sogar einen Meteorologen als externen Berater zur Seite. Das Techno Open Air Festival gastiert an diesem Wochenende am Mainufer mit Blick auf die Kaiserleibrücke. Die Weekend- und Samstagstickets sind nach Angaben von Gerhardt alle verkauft. Nur für den Sonntag gebe es noch Karten. Befürchtungen, das Festival müsse ausfallen, hat er nicht. Für den Samstag seien die Prognosen gut. Für den Sonntag sähen sie nicht so gut aus. „Wir entscheiden am Samstagabend, ob wir am Sonntag weitermachen können“, sagt er.