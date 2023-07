„Das große Schwitzen kommt am Wochenende zurück“: Nächste Hitzewelle rollt auf Frankfurt zu

Es wird heiß

Nach dem leichten Temperatursturz unter der Woche rollt die nächste Hitzewelle auf Frankfurt zu. Es wird heiß und trocken.

Frankfurt – Es wird wieder heiß in Frankfurt und Umgebung. Pünktlich zum Wochenende ist der Tanz rund um die 20 Grad Marke vorbei. Das Orkantief Poly ist nach Norden abgezogen, ein Hochdruckgebiet sorgt für eine neue Hitzewelle im Rhein-Main-Gebiet.

Das Thermometer wird aller Voraussicht ab Freitag bis mindestens Sonntag die 30-Grad-Marke knacken. „Die eingeflossene subpolare Meeresluft gelangt unter Hochdruckeinfluss und erwärmt sich dabei. Am Wochenende wird zunehmend heiße Luft aus Südwesteuropa in die Region geführt“, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach mit.

Wetter in Frankfurt: Das Wochenende wird schwülheiß

Am Freitag (7. Juli) wird es dann mit Temperaturen von bis zu 32 Grad sehr heiß. Auch im Bergland werden laut den Meteorologen noch sehr warme 24 bis 27 Grad erreicht. Dabei bleibt es im Tagesverlauf wie auch in der Nacht zu Samstag trocken. Am Samstag (8. Juli) und Sonntag (9. Juli) wird es in Hessen laut DWD schwülheiß bei Maximalwerten zwischen 31 und 35 Grad. In einigen Teilen Deutschlands kratzen die Temperaturen sogar an der 40-Grad-Marke.

Höchsttemperaturen in Frankfurt:

Freitag: 31 Grad

Samstag: 34 Grad

Sonntag: 35 Grad

Montag: 28 Grad

„Das große Schwitzen kommt am Wochenende zurück, und später gibt es zum Teil heftige Unwetter“, sagt Wetter-Experte Dominik Jung vom Portal wetter.net. Regen ist in den kommenden Tagen so gut wie nicht in Sicht, wie das ICON-Wettermodell zeigt.

Erst am Montag fallen die Temperaturen wieder leicht, von einer Abkühlung kann aber keine Rede sein – auch wenn zum Start in die kommende Woche im Rhein-Main-Gebiet auch wieder größere Regenmengen möglich sein sollen. Bis dahin dürfte der Absatz von Sonnencreme wieder deutlich steigen und die schattigen Plätze im Freibad schnell belegt sein. (esa)

