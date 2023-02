Westhafen: Sichere Querung

Von: Fabian Böker

Gutleutviertel Besserer Übergang am Westhafen

Umwege sind nie ideal, denn sie bedeuten für die Menschen, die sie nehmen müssen, eben genau das: einen Umweg. Auch an der Ecke von Speicherstraße und Westhafenplatz wäre ein Umweg nötig, um den zwar direkten, aber dafür unkomfortablen und bisweilen gefährlichen Weg zu umgehen. Doch um eben keinen Umweg gehen zu müssen, ist täglich zu beobachten, dass viele Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer die Straße auf möglichst direktem Weg Richtung Mainufer und Friedensbrücke überqueren.

Das soll sich nun ändern. Auf Anregung des Ortsbeirats 1 (Altstadt, Bahnhof, Europaviertel, Gallus, Gutleut, Innenstadt) hat das Amt für Straßenbau und Erschließung (ASE) eine Planung erstellen lassen, um die Situation vor Ort zu verbessern. In der kommenden Sitzung des Gremiums stellt das ASE die Pläne vor.

Ziel dieser ist es, eine sichere und barrierefreie Querungsmöglichkeit für den Fuß- und Radverkehr zu schaffen. Dazu soll auf der Nordseite die Einmündung zur Schleusenstraße umgebaut werden. Der Autoverkehr wird – von der Baseler Straße oder der Schleusenstraße kommend – so geführt, dass Autofahrer und Autofahrerinnen die Straße besser einsehen können. In der Speicherstraße erfolgt die Regelung des Straßenverkehrs künftig per Ampel. Zudem wird eine neue Mittelinsel als Zwischenstopp errichtet.

Da der Betrieb der Hafenbahn von den Planungen berührt wird, steht das ASE nach eigenen Angaben in enger Abstimmung mit der Landeseisenbahnaufsicht. Die öffentliche Vorstellung der Planung ist somit auch Teil des Genehmigungsverfahrens.

Die Sitzung des Ortsbeirats am kommenden Dienstag, 21. Februar, beginnt um 19 Uhr im Saalbau Gutleut, Raum Westhafen, Rottweiler Straße 32.