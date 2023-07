Grüneburgweg: Straßensperren sichern und Zebrastreifen anbringen

Von: Boris Schlepper

Westend Der Ortsbeirat 2 berät Vorschläge zur Verkehrssituation im Grüneburgweg – nur einer wird angenommen.

Mit der Umgestaltung des Grüneburgwegs in eine fahrradfreundliche Nebenstraße hat sich der Ortsbeirat 2 (Bockenheim, Kuhwald, Westend) erneut in seiner jüngsten Sitzung befasst. Gleich mehrere Vorlagen dazu standen auf der Tagesordnung.

Einem Antrag der Grünen folgend soll die Stadt zum Beispiel eine Sperre – den sogenannten Modalfilter – an der Feldbergstraße / Ecke Grüneburgweg sicherer machen, der den motorisierten Verkehr an der Durchfahrt verhindert – bis auf Busse. An der Kreuzung Richtung Wolfgangsstraße soll die Stadt deshalb für Passanten und Passantinnen etwa einen Zebrastreifen anbringen.

Zudem fordert das Gremium in dem Antrag, die Parkraumüberwachung des Grüneburgwegs zwischen Reuterweg und Feldbergstraße durch das Ordnungsamt und die Fahrradstaffel zu erhöhen. In dem Abschnitt seien auch Lieferzonen ausgewiesen, die viel zu oft illegal durch Autos zugestellt seien. Die Vorlage wurde gegen die Stimmen von FDP und CDU auf den Weg gebracht.

Einen Antrag der BFF, die Diagonalsperre im Grüneburgweg wieder zu entfernen, da sie Nachteile für die Straße und die umliegenden Wohnviertel verursache, fand nur bei der CDU Zustimmung. Gleiches galt für die BFF-Vorlage, wonach Planungskorrekturen am Grüneburgweg vorzunehmen seien. Da die Straße mehr Gewerbe habe als der Kettenhofweg und der Oeder Weg im Nordend, dürften dort nicht die gleichen Maßnahmen bei der Umgestaltung zu einer Radstraße umgesetzt werden.

Eine Neuplanung für den Grüneburgweg hatte auch die CDU gefordert. Da die Straße zwischen der Siesmayerstraße und dem Mitscherlich-Platz saniert werden müsse, wodurch Parkplätze entfielen, könne nicht an den bisherigen Plänen festgehalten werden. Vielmehr müssten die meisten Stellflächen erhalten bleiben. Mit der Parksituation am Grüneburgweg hatte sich auch die BFF in einem weiteren Antrag beschäftigt. Sie wollte den Magistrat fragen, wo die Menschen ihre Fahrzeuge abstellen sollen, wenn durch die Umgestaltung so viele entfielen. Beide Vorlagen lehnte die Mehrheit von Grünen, SPD, Linke und Ökolinx ab, die FDP enthielt sich. Nur CDU und BFF votierten dafür.