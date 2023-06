Frankfurt: Ärger um den Mitscherlich-Platz im Westend

Von: Boris Schlepper

Der Mitscherlich-Platz befindet sich nach Ansicht des Ortsbeirats und der Mitscherlich-Initiative in einem desolaten Zustand. © Oeser

Bürgerinitiative und Ortsvorsteher fordern, eine würdevollere Fläche für das Psychoanalytiker-Paar zu finden. Sie lehnen es ab, dass der Kiosk vom Betreiber des angrenzenden Hotels geführt werden soll.

Der Ärger um den Mitscherlich-Platz am Grüneburgweg reißt nicht ab. Die Stadt hat jetzt entschieden, dass der dortige Kiosk künftig vom Investor betrieben wird, der direkt neben dem nach dem Psychoanalytiker-Paar Alexander und Margarete Mitscherlich benannten Areal ein Hotel errichtet. Und damit den Willen des Ortsbeirats 2 (Bockenheim, Kuhwald, Westend) und der Mitscherlich-Initiative ignoriert.

Schon seit Jahren setzen sich Mitglieder der Initiative und des Ortsbeirats für eine würdige Gestaltung des Areals ein. Sie kritisieren, dass die Fläche neben dem im Umbau befindlichen ehemaligen Hochhaus am Park verkommt und wollen verhindern, dass der Hotel-Betreiber den Kiosk übernimmt. Vor zwei Jahren hat das Gremium deshalb gefordert, dass die Stadt den Mietvertrag für das Grundstück kündigt, auf dem das Wasserhäuschen steht. Den Kiosk, der wiederum dem Investor gehört, soll die Kommune zurückkaufen und selbst verpachten (die FR berichtete).

Doch das ist jetzt vom Tisch. Das Büdchen auf dem Mitscherlich-Platz werde künftig vom Hotel-Investor, der RFR Management GmbH, betrieben. Die Verhandlungen seien inzwischen abgeschlossen, teilt Markus Radermacher vom Dezernat Bildung, Immobilien und Neues Bauen auf Anfrage mit. Der Betreiber hätte sich verpflichtet, eine defekte Kanalleitung des Büdchens instand zu setzen und zu unterhalten. Nach den erforderlichen Umbaumaßnahmen müsste er den Kiosk in Betrieb nehmen. „Der Betreiber hat außerdem in einem Radius von fünf Metern um den Kiosk die Fläche sauber zu halten und ebenso die Verkehrssicherungspflicht inne“, so Radermacher.

Weder Initiative noch Ortsbeirat wussten davon, dass die Verhandlungen beendet sind. Er sei fassungslos, dass niemand im Gremium informiert worden sei und habe „die Schnauze voll“, schimpft Ortsvorsteher Thomas Gutmann (Grüne). Den Magistrat jucke es offenbar nicht, was der Ortsbeirat beschlossen habe. Noch fehle eine Antwort auf den Antrag, den das Gremium vor zwei Jahren gestellt hat. Stattdessen solle jetzt der Investor den Kiosk übernehmen, nur weil er die Kosten von rund 150 000 Euro für den Kanal übernehme. Dabei hätte dieser bei einem Treffen vor Ort nicht einmal gewusst, wer die Mitscherlichs waren, so Gutmann: „Dann kann man den Platz auch gleich nach dem Investor benennen.“

Ähnlich sieht es Mathis Bromberger von der Mitscherlich-Initiative. Wenn der Hotel-Betreiber das Wasserhäuschen übernehme, sei das „das Ende des Platzes“. Dieser werde dort nur eine „Filiale seines Luxushotels“ umsetzen, „aber das passt nicht zu den Mitscherlichs“. Schon jetzt sei das Areal in einem würdelosen Zustand, so Bromberger, „völlig verrottet und vermüllt“ und von Fahrzeugen der Baustelle zugeparkt. Auch er hält es für sinnvoll, den Platz zu entwidmen und eine andere, geeignetere Fläche zu finden.

Dabei sollte das Areal nach dem Ende der Arbeiten am Hotel neu gestaltet werden. Aktuell könne das Grünflächenamt aber „nichts zur weiteren Planung des Mitscherlich-Platzes sagen“, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit.

Der derzeitige Zustand der Grünflächen rund um den Platz obliege der Stadt, sagt ein Sprecher des Investors. Als Pächter des Kiosk-Areals würden derzeit die vom vorherigen Betreiber hinterlassenen Einrichtungsgegenstände, die im Außenbereich genutzt wurden, entsorgt. Die Arbeiten am Hotel- und Wohnturm „Park View 160“ gingen wie geplant weiter. „Aktuell widmen wir uns prioritär den Innenausbauarbeiten, die von außen nicht ersichtlich sind.“