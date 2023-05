Wertvoller Schrott

Von: Michael Theil

Teilen

Zum Start des „E-Waste Race“ zeigt sich die 6e der Frankfurter Schillerschule voll motiviert. © Renate Hoyer

Das „E-Waste Race“ soll Schüler:innen für das Thema Ressourcenknappheit sensibilisieren. Während des Wettbewerbs sammeln zehn Frankfurter Schulen alte Elektrogeräte.

Auf dem Pausenhof der Sachsenhausener Schillerschule steht jetzt ein großer Müllcontainer. Gestern ist dort der Startschuss für das „E-Waste Race“ gefallen. Bis zum 30. Juni sammeln Schülerinnen und Schüler von zehn Frankfurter Schulen um die Wette. Die Klasse, die am meisten Elektroschrott sammelt, gewinnt einen Ausflug in die Klima Arena in Sinsheim.

„Ich bin selbst so ein Smartphone Junkie“, gestand Claudia Wolff, Schulleiterin der Schillerschule, bei der Auftaktveranstaltung. Aber was tun, wenn das Handy alt und kaputt ist? Auch die Schule kenne das Problem mit dem Elektroschrott nur zu gut. Durch die engagierte Arbeit der Technik AG sei schon einiges an ausgedienten Geräten zusammengekommen, erklärte Wolff.

Laut der Initiative „Das macht Schule“, die das „E-Waste Race“ bundesweit organisiert, fallen in Deutschland pro Jahr etwa 1,7 Millionen Tonnen an Elektroschrott an. Weniger als die Hälfte werde davon ordnungsgemäß entsorgt. Dabei stecken darin wertvolle Rohstoffe wie Kupfer, Gold und Platin, die eigentlich wiederverwendet werden könnten. Die Initiative will mit Unterstützung der Zurich Kinder- und Jugendstiftung junge Menschen für das Problem der Ressourcenverschwendung sensibilisieren. Dabei setzt das Projekt auch darauf, dass die Kinder bei Familien und Freunden für das Thema werben.

In einer Doppelstunde erklärte Katrin Ruhnke von der Initiative den Kindern der Teilnehmerklasse 6e alles Wichtige über Recycling und den Wettbewerb. Pro Schule tritt eine Klasse oder Gruppe an und für jedes gesammelte Elektronikteil gibt es Punkte. Außerdem gebe es Bonuspunkte für selbsterstellte Flyer, Informationsaktionen und wenn die Kinder es in die Presse schaffen, erklärte Ruhnke. Beim sammeln seien sie auf sich selbst gestellt. Sie klingeln sich durch die Nachbarschaft oder stellen sich auf den Marktplatz, so Kuhnke. Im letzten Jahr seien auf diese Weise insgesamt 8 725 Teile zusammengekommen, weiß Monika Dorn von der FES, die den Schulen Container stellt und sich um die Entsorgung kümmert.

Der Wettbewerb Bis zum 30. Juni werden an Schulen alte Elekrtogeräte, aber auch Einzelteile und Kabel gesammelt. Beteiligt sind die Anne-Frank-Schule, die Bonifatiusschule, die Engelbert-Humperdinck-Schule, die Europäische Schule Frankfurt, die Günderrodeschule, die IGS Nordend, die Karl-Popper-Schule, die Margarete-Steiff-Schule, die Otto-Hahn-Schule und die Schillerschule. Die Schüler:innen freuen sich über Elektroschrott-Spenden. prmt

Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner brachte zum Auftakt einen alten Lockenstab mit. Als Schirmherrin des Projekts in Frankfurt wies sie auf die gefährlichen Bedingungen hin, unter denen Kinder in Entwicklungsländern Rohstoffe sammeln, die in Smartphones verbaut sind.

Umso wichtiger sei es, Ressourcen wiederzuverwenden, so Arslaner. Auch vor dem Hintergrund des Klimawandels sei das Thema wichtig. „Es ist eure Zukunft, nehmt sie in die Hand“, gab sie den Schüler:innen mit.

An ihrer Motivation ließ die Klasse 6e der Schillerschule keinen Zweifel. Als sie von dem Wettbewerb erfahren habe, wollten sie „direkt mehr wissen“, sagte die Schülerin Tiffany. „Und wir wollen auch gewinnen“, fügte sie hinzu. Philipp werde durch seine Nachbarschaft ziehen und Flyer verteilen. Auch über den Instagram Account der Schule planen die Schüler:innen Aufmerksamkeit für die Sammelaktion zu wecken.