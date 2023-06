Wer macht die beste Grüne Soße Frankfurts?

Von: Thomas Stillbauer

Traditionelles Testset des Grüne-Soße-Festivals. © Michael Schick

Die Festspiele auf dem Roßmarkt rücken näher. Es gibt noch Tickets für den Wettbewerb.

Noch gut zwei Wochen bis zu den Grüne-Soße-Festspielen 2023. Dann gibt es wieder Kultur und Kulinarik auf dem Roßmarkt, mitten in der City bei freiem Eintritt, organisiert vom Team des legendären Grüne-Soße-Festivals, das seit Corona aus dem Zelt ins Freie gewachsen ist. Die Vorbereitungen für die Bühne, den Marktplatz mit den Ständen und die Klimawand mit den sieben Kräutern gehen gerade in die Schlussphase.

An eines will das Team die Freundinnen und Freunde der Frankfurter Genusskultur erinnern: Gleich zum Auftakt der Festspiele gibt es außer Rock und Pop, Comedy, Oper, Poetry Slam und Magie auch die Wettbewerbe: An sieben Tagen wird getestet, wer die beste Grie Soß, den besten Handkäs oder die beste Fleischwurst macht. Das nennt sich neudeutsch: Tasting. Gesprochen: Täisting. Und der Wettbewerb heißt „Grüne Soße Open“ – angelehnt an große Golf- oder Tennisereignisse wie Australian Open, French Open, US Open.

Testessen zum Auftakt

Wer mitessen und abstimmen will, muss vorher Tickets buchen, darauf macht Festivalchefin Maja Wolff aufmerksam: „Es geht gleich in der ersten Woche um alles – und es passiert diesmal wieder komplett entkoppelt von den Abendshows.“

Getäistet wird in vier Zeitfenstern mit Testsets, die am „Grüne-Soße-Open“-Foodtruck ausgegeben werden: sieben Portionen Grüne Soße, Handkäs oder Fleischwurst, je nach Wettbewerb. Dazu gibt es pro Set ein Glas Wein oder Apfelwein, Bier oder ein alkoholfreies Getränk und die Abstimmkarte, alles zusammen für 24 Euro.

Ein Zeitfenster fürs Testessen am Mittag öffnet sich um 12 Uhr, das zweite um 13 Uhr mit der Ausgabe der Tasting-Sets. Abends gibt es um 17.30 Uhr und um 18.30 Uhr Gelegenheit. Hier die Termine: Grüne-Soße-Tasting am 24., 25., 26., 27. und 28. Juni. Handkäs-Tasting am 29. Juni. Fleischwurst-Tasting am 30. Juni. Dazu wechselndes Musikprogramm auf der Marktbühne. Das Finale um die ultimativ beste Grüne Soße steigt am 15. Juli.

Buchung der Teilnahmesets unter www.gruene-sosse-festival.de/tickets

Das Programm der Festspiele: www.gruene-sosse-festspiele.de