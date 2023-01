Wer kann Klima in Frankfurt?

Von: Thomas Stillbauer

Bagger im Fechenheimer Wald – eines der brennenden Klimathemen in Frankfurt. © Peter Jülich

Die Lebensgrundlagen zu erhalten zählt zu den großen Herausforderungen, denen sich die Kandidatinnen und Kandidaten zur OB-Wahl stellen müssen.

Kein Projekt mit Auswirkungen aufs Klima hat Frankfurt in der jüngeren Vergangenheit so aufgewühlt wie der Riederwaldtunnel. Eineinhalb Jahre Waldbesetzung, dramatische Szenen bei der Räumung durch die Polizei – für schwache Nerven war das nichts, was sich in der Höhe im Kampf um die Baumhäuser abspielte. Das alles, um Wald abzuholzen, der dringend fürs Klima gebraucht wird, und eine weitere Straße zu bauen, die zur Klimakrise beiträgt.

Ist das zu verstehen? Ja, aus Sicht derer, die glauben, dass die Stadt, die Gesellschaft, höhere Ziele hat als den Klimaschutz. Zu ihnen gehört die Frankfurter Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) bekanntermaßen nicht. Ihr geht es zuvorderst um ebendiesen Klimaschutz, und dem, bekundete sie im vorigen Mai, stehe der Ausbau der A 661 inklusive Riederwaldtunnel entgegen: Dieser Autobahnbau sei „materiell und rechtlich nicht gerechtfertigt“.

Das war ein Paukenschlag – dem aber keine weitere Initiative der Stadtvorderen folgte, den Fechenheimer Wald zu retten. Heilig ruderte im Verlauf der Debatte zurück, die Offiziellen in Frankfurt haben sich mit der Verwirklichung des Uralt-Straßenprojekts abgefunden. Das ist aus rechtlicher Sicht nachvollziehbar. Aus emotionaler Sicht ist es fatal. Was fehlt, ist ein weiterer, echter Paukenschlag. Ein Frankfurter Befreiungsschlag fürs Klima.

Die Stadt soll bis 2035 klimaneutral werden, die Verwaltung möglichst bis 2030. Grundlagen dafür wurden schon vor zehn Jahren mit dem „Masterplan 100% Klimaschutz“ gelegt, an dem sich Frankfurt als eine der ersten deutschen Kommunen beteiligte. Die „Klimaallianz“ im Römer, gegründet 2019, legte dann Pläne für den Kohleausstieg aus der städtischen Energieversorgung vor, für eine kommunale CO2-Gebühr, für ein Klimareferat, das alles bündelt und das es seit Jahresbeginn nun tatsächlich gibt.

Reicht das, was bisher passiert ist? Vorreiterin bei Passivhäusern, Zuschüsse für Dachbegrünung aus dem Programm „Frankfurt frischt auf“, Baumpflanzaktionen, Wassersparappelle im Sommer: Da läuft schon einiges. Aber es entsteht auch der Eindruck, die Stadt wolle ihre Bürgerinnen und Bürger zu immer größeren Anstrengungen fürs Klima motivieren, was richtig ist, ohne dass sie jedoch selbst all ihre Hausaufgaben macht. Wo sind die vielen Solardächer? Wo sind die Stromtankstellen? Müsste Frankfurt nicht längst voll von beidem sein? Statt voll von wild auf Trottoirs herumliegenden Elektrorollern?

Wer Frankfurt in eine klimagerechte Zukunft führen will, muss mit gutem, weithin sichtbarem Beispiel vorangehen. Ein Fingerzeig sollte der Bau von energiesparenden, klimaschonenden Wohngebieten wie dem Hilgenfeld im Norden der Stadt sein: flächendeckend Solardächer, heizen mit Geothermie, Regenwassernutzung und -versickerung direkt vor Ort. Doch das Hilgenfeld ist vorerst gestoppt – weil die Baukosten momentan zu hoch seien, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Werden die Kosten in einem Jahr, in zwei, drei Jahren niedriger sein? Wird der Krieg in Europa dann vorbei sein oder sich – man mag gar nicht daran denken – sogar noch ausgedehnt haben? Die Familien, die sich schon neue Wohnkonzepte fürs Hilgenfeld ausgedacht haben, soziale Vorreiterinnen und Vorreiter mit zukunftsträchtigen Ideen, können nicht warten, bis alle äußeren Rahmenbedingungen sich von selbst verändert haben. Das ist ein Grundproblem unserer Zeit. Wenn sich nicht generell etwas ändert an der Art, wie wir leben, warten wir noch in zehn, zwanzig Jahren auf die sozial-ökologische Wende. Dann ist es aber längst zu spät fürs Klima.

Fest steht allerdings auch, dass Frankfurt seine Klimaprobleme nicht ohne die Region wird lösen können. Nachhaltige Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen wird sich allein auf dem Stadtgebiet nicht verwirklichen lassen. Besonders die Trinkwasserversorgung ist ein Kernpunkt, den Frankfurt so schnell wie möglich mit seinen Nachbarn im Vogelsberg und im Hessischen Ried klären muss.

Regierungen sind gefordert, Vorgaben zu machen, sonst ändert sich nichts. Keine Steinwüsten in Vorgärten zum Beispiel, Brauchwassersysteme überall. Regierungen wollen aber wiedergewählt werden. Wer ist unter diesen Voraussetzungen in der Lage, das Klima-Ruder herumzureißen, solange es die immer stärker werdende Strömung noch zulässt? Wer erklärt den Menschen am besten, dass der klimafreundliche Wohnungsbau im Hilgenfeld verschoben wird wegen der Baukosten – die klimazerstörerischen Rodungen für den Riederwaldtunnel aber nicht? Welches der beiden Bauprojekte ist dringender?

Auf solche und ähnliche Fragen wird die nächste Oberbürgermeisterin, der nächste Oberbürgermeister plausible Antworten geben müssen.

Auch wenn nicht alle Entscheidungen in den Händen der Stadtführung liegen: Die Richtung, in die es künftig für den Klimaschutz gehen soll, muss klar sein. Sonnenklar.