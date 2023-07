Wer hat Angst vor queeren Leuten?

Von: George Grodensky

Claudia Bubenheim und Sebastian Reggentin organisieren mit anderen ehrenamtlich den Christopher Street Day in Frankfurt. © Renate Hoyer

Claudia Bubenheim und Sebastian Reggentin geben dem Frankfurter Christopher Street Day-Verein ein erfahrenes und ein jugendliches Gesicht.

Claudia Bubenheim hat einen Traum. Die ganze Stadt soll in den Regenbogenfarben geschmückt sein. Einen Monat lang. In Tel Aviv hat sie das kürzlich gesehen, im Urlaub. Kraft tanken war die 52-Jährige da, für das große Spektakel im Juli. Bubenheim organisiert mit ihren Vereinskolleginnen und Kollegen den Christopher Street Day in Frankfurt.

Der ist mit seinen vier Tagen Politik und Remmidemmi auch recht beeindruckend und vor allem sichtbar. Ein bisschen mehr wäre aber durchaus drin. Der CSD könnte „sich mehr im Stadtbild wiederfinden“, wünscht sich Bubenheim. Mit Flaggen, Bannern, Häuserschmuck. „Dass die Menschen signalisieren, wir stehen dazu, wir sind für Vielfalt.“

Seit es den CSD-Verein gibt, gehört die 52-Jährige dem Vorstand an, ist also ein Urgestein. Auch wenn sie gar nicht wie eines aussieht. Sportlich federt sie durch den Raum, früher hat sie einmal professionell Fußball gespielt, beim FSV Frankfurt, das merkt man. Frauenfußball und CSD, das liegt gar nicht so weit auseinander. Bei beiden wird gute Arbeit geleistet und wenig Geld verdient. Darum gibt es ja den CSD-Verein.

Im Sommer 1992 hat es erstmals eine Aktionswoche in Frankfurt für die queere Gemeinschaft gegeben, mit einem Straßenfest in der Klingerstraße. Mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher haben das immerhin besucht. Über die Jahre ist daraus ein Großereignis gewachsen, von einer Eventagentur organisiert. Die 2012 aber aufgeben musste, den CSD finanziell nicht mehr stemmen konnte. Der Jahre zuvor gegründete Förderverein sprang als Veranstalter in die Bresche, mit einem CSD-erfahrenen Team. Das dann eben ohne Gage schuftete. So geht das bis heute, CSD organisieren ist ein Ehrenamt. Für ein Event wohlgemerkt, das von der Größe her in einer Reihe mit dem Museumsuferfest, Wäldchestag oder Dippemess steht. Die allesamt von bezahlten Kräften der stadteigenen Tourismus-GmbH organisiert werden.

Entsprechend wünscht sich der CSD-Verein ein bisschen mehr finanzielles Engagement der Kommune. Dankbar sei man für die bisherige Zuwendung natürlich, aber mehr Planungssicherheit wär auch nicht verkehrt. Zumal der CSD auch Werbung für die Stadt sei. „Die größte queere Veranstaltung in Hessen.“

Als Event-Veranstalterin hat Bubenheim schon manchen Raum für queere Menschen geschaffen. Beim CSD kommen dann alle Cliquen, Szenen oder Generationen zusammen. So ist auch der CSD-Verein konzipiert, nicht nur Urgesteine halten das Ruder in der Hand und den Geist frisch und wach, um Entscheidungen stets im Licht der aktuellen Lage zu treffen. Man hat sich dafür den Stachel der Ungeduld und Jugend ins Boot geholt.

Sebastian Reggentin zum Beispiel, der seit einem Jahr zusammen mit einer Kollegin die Pressearbeit schultert. „Ich lerne viel“, sagt er zu seiner Aufgabe. Über Medien, über Elektrik, wie man Anträge bei der Verwaltung einreicht. Fürs Leben eben. Eigentlich will der Jurastudent aber Richter werden. „Oder Justitiar beim CSD-Verein.“

Der 26-Jährige ist ein fröhlicher und extrovertierter Typ, der gerne lacht, auch über sich. Den rechten Arm hat er mit Soli- und Festivalbändchen dekoriert. Die sammele er „seit ich 15 bin“. Dafür sehen sie frisch aus. Das liege am revoltierenden System. Was abfällt, bleibt ab, dafür kommt was Neues dazu.

Reggentin spricht mit leichtem Singsang in der Stimme, so rede man eben in Groß-Gerau, wo er herkommt. Wenn er die Familie seines Freundes in der Pfalz besuche, verstehe er dagegen nichts, vor allem die Großmutter rede starken Dialekt. Das klingt nach heiler Welt, in der man mit der Oma seines Lebenspartners gemütlich in der Küche plaudert. Als brauche es gar keinen CSD mehr, auf dem queere Menschen für die Achtung ihrer Menschenrechte eintreten.

„Das ist eine Utopie“, platzt es darauf aus Reggentin heraus. Die Wirklichkeit sehe anders aus. „Im Moment heizt sich das gesellschaftliche Klima eher auf.“ Die Gewalt nehme zu, die Übergriffe auf queere Menschen. „Ich bin auch schon angepöbelt worden“, sagt er, „und man hat mir hinterher gespuckt. Das braucht man nicht kleinreden.“

Geschützte Räume seien selten. „Deswegen ist der CSD auch so wichtig“, sagt er. Überall auf der Welt könne man den besuchen und sich gut aufgehoben fühlen. „Einmal im Jahr sind wir die Mehrheit.“ Beim CSD können die Menschen sein, wie sie eben sind. Es kämen wieder mehr junge Menschen zum CSD, hat er beobachtet. Was der zunehmenden Politisierung der Jugend geschuldet sein mag. Wer fürs Klima auf die Straße geht, setzt sich womöglich auch für die Rechte der queeren Menschen ein.

Claudia Bubenheim denkt beim Thema Utopie eher praktisch. „Wenn es keinen Grund mehr für eine Demo gibt, dann machen wir eine Parade daraus“, sagt sie vergnügt. Wobei es die Kritik bereits gibt, dass der CSD zu einer reinen Spaßveranstaltung geworden sei. Freude und Politik schließen sich aber nicht aus, findet Bubenheim. Sie findet es gut, dem in der Gesellschaft schwelenden Hass nicht aggressiv entgegenzutreten, sondern fröhlich selbstbewusst. „Wir wollen auf die Menschen zugehen und alle willkommen heißen.“ Auch die, die sich womöglich mit queeren Menschen schwertun.

Die Party sei schlicht nötig, um die politischen Forderungen sichtbar zu machen, um mehr Menschen anzuziehen, um Aufmerksamkeit zu erregen. „Wenn ich mit meiner Frau durch die Stadt schlendere, werde ich kaum wahrgenommen“, glaubt Bubenheim. Wenn aber die ganze queere Community laut lärmend umherziehe, sei das schon anders. Vor allem auch schön für alle Menschen in der Stadt. Anders etwa, als wenn Corona-Leugnerinnen und -Leugner demonstrieren. Das sei doch eher eine triste Veranstaltung. „Da stelle ich mich doch nicht an den Straßenrand und schaue denen zu.“

Zumindest geht es anders, glaubt auch Sebastian Reggentin. „Wir zeigen, dass wir nicht gefährlich sind.“