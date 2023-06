Wenn sich das Zirkuszelt erhebt

Zeltaufbau Cirque du Soleil Frankfurt © Michelle Spillner

Fünf Tonnen wiegt das „Grand Chapiteau“ des Cirque du Soleil

Die rund 100 Männer und Frauen sehen aus, als wollten sie zu einer Höhlenexpedition aufbrechen: schweres Schuhwerk, Schutzweste, Helm, Funkgerät, Stirnlampe, Werkzeuge am Gürtel, Arbeitshandschuhe an den Händen. Man weiß nicht so recht, wo sie alle hergekommen sind, denn eben schien der Festplatz am Ratsweg noch fast leer. Sie schlüpfen unter den Rand des Big Top, des Zeltes des Cirque du Soleil. Im Innern herrscht unter sattem Blau ein wenig Höhlenatmosphäre. Noch liegt das Dach wie ein dicker Pilz da. Doch das wird sich in den nächsten Minuten ändern. Die Männer und Frauen nehmen ihre Positionen an den 5,5 Meter langen und jeweils 35 Kilogramm schweren Metallstangen ein – rund 70 Stangen sind es insgesamt. Sie knien nieder, beugen sich runter, packen zu.

Raoul Van Nistelrode, Leiter der Technik und Organisation seit 2001, ermahnt alle, vorsichtig zu sein. Alle müssen gleichzeitig arbeiten. Etwa 170-mal habe er das Zelt schon mit den Leuten aufgebaut, schätzt er. 170-mal hat er laut gezählt. So auch jetzt, auf Englisch. Das verstehen alle: „Hey guys, one, two, three: push!“

Und 100 Menschen stemmen die Stahlstangen hoch und mit ihnen die fünf Tonnen schwere Zeltplane samt Gestänge, auf dem sie befestigt ist. Dann setzen sie die Stützen ab, justieren sie und ziehen zum nächsten Viertel des Zeltes weiter. Dreimal wiederholt sich diese Prozedur, dann steht das Grand Chapiteau, das Symbol des Zirkus. Und es beginnt ein neuer Abschnitt der Zirkusgeschichte, am neuen Ort, mit neuen Besucher:innen. Währenddessen ruht alles andere. „Alle packen an, auch die aus der Küche und aus dem Büro“, betont Van Nistelrode. Auch vier Artisten helfen mit, Trapezkünstler, die man in der Show unter dem 19 Meter hohen Zeltdach bewundern kann, wie sie an „Schaukeln“ schwingen, durch die Luft wirbeln, von Kollegen gefangen werden.

LUZIA Von 14. Juni bis 23. Juli gastiert Cirque du Soleil mit seiner Show „Luzia“ auf dem Festplatz am Ratsweg. Vorstellungen gibt es mittwochs bis sonntags – manchmal zwei am Tag. Karten gibt es ab 46 Euro. Das Ensemble entführt mit „Luzia“ in ein imaginäres Mexico. Der Titel setzt sich zusammen aus dem spanischen „luz“ (Licht) und „illuvia“ (Regen). Licht und Regen sollen Geist und Seele nähren. Dafür werden Artisten Traditionelles und Modernes verschmelzen lassen und mit ihrer Kunst Geschichten erzählen. elle

Ein halbes Dutzend Arbeiter ist schon am 22. Mai nach Frankfurt gekommen. Sie haben den Festplatz vermessen und verschiedenfarbige Markierungen auf den Boden gesprüht. „Das muss alles auf den Millimeter genau stimmen“, erklärt Van Nistelrode. Dann wurden die Heringe - mit einem hydraulischen Bohrhammer - in den Boden getrieben, die angesichts ihrer Dimensionen eher die Bezeichnung „Pottwale“ verdient hätten, mehr als armdick und 1,50 Meter lang. Insgesamt 1100 dieser Riesenstahlnägel stecken im Ratsweg, 550 davon für das Hauptzelt.

Die 100 Zelthiever applaudieren: sich und dem 2500-Personen-Zelt, das strahlend weiß in der Sonne leuchtet. Dann beginnen sie, die riesigen Außenwandplanen einzuhängen. Männer mit Muskeln wie Stahlarbeiter pumpen an Spanngurten. „Da muss auf jedem die gleiche Kraft lasten“, so Van Nistelrode.

Es sind gewaltige Kräfte, die walten, um eine solch große, reisende Show zu realisieren. 150 Menschen verbauen am Ratsweg alles, was mit 80 Sattelschleppern dorthin gebracht wurde. Während des gut fünfwöchigen Gastspiels mit 48 Shows wird der Cirque du Soleil für 250 Menschen zum Arbeitsplatz und für bis 120 000 Menschen zum Ort, an dem sie Dinge erleben, von denen sie sonst nur träumen können. Und dann wird alles wieder abgebaut, und es geht weiter.

Zeltaufbau Cirque du Soleil © Michelle Spillner