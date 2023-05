Wenn Energydrinks krank machen

Von: Michael Theil

Für ihren „Glückskompass“ wählt Alicia (14) Aktivitäten aus, die ihr Freude bereiten. © Renate Hoyer

Mit dem Jugendgesundheitstag will die Stadt Schülerinnen und Schüler für Gesundheitsthemen sensibilisieren. Neben guter Ernährung ging es dabei auch um psychische Probleme.

Was tun, wenn auf dem Schulhof jemand einfach umfällt? Wie sie in einem solchen Notfall reagieren müssen und einiges mehr haben Schülerinnen und Schüler am Dienstag beim Jugendgesundheitstag des Frankfurter Gesundheitsamts gelernt. Neben Verhütung und gesunder Ernährung drehte sich ein großer Teil des Angebots auch um die psychische Gesundheit.

Meron, 13 Jahre alt, kniet neben einer Übungspuppe. Er kontrolliert den Atem und will voller Tatendrang mit der Wiederbelebung beginnen, doch die Instruktorin hält ihn zurück. Auf keinen Fall dürfe er vergessen, den Rettungsdienst zu verständigen, sagt sie. Während Meron auf den Brustkorb der Puppe drückt, gibt ein Metronom den optimalen Takt vor.

„Es hat Spaß gemacht, war aber auch anstrengend“, sagt der Schüler hinterher. Im Ernstfall traue er es sich zu, einen Menschen zu reanimieren – dank des Adrenalins spüre man dann die Anstrengung nicht so sehr.

Der Gedanke hinter dem Tag sei es, wichtige Gesundheitsthemen für Jugendliche spannend zu gestalten, erläuterte Peter Tinnemann, der Leiter des Gesundheitsamts. Das Amt wolle der Altersgruppe zu einem nachhaltigen Gesundheitsbewusstsein verhelfen und ihr die Angebote vor Ort näherbringen.

Im Hof machen die Jugendlichen Boxübungen, müssen mit einer Brille, die das Betrunkensein simuliert, auf einer Linie balancieren und lernen Ballübungen, die das Gehirn trainieren, die Konzentration fördern und gleichzeitig entspannen.

BERATUNGSANGEBOTE Infos über Impfungen für Kinder und Jugendliche gibt es beim Gesundheitsamt unter 069/212 338 31. Zu sexueller Gesundheit erhalten Jugendliche im Gesundheitsamt unter 069/212 432 70 Beratung. Bei psychischen Problemen hilft der kinder- und jugendpsychiatrische Dienst. Termine gibt es über die 069/ 212 3817 79. Weitere Angebote gibt es im Netz: frankfurt.de/gesundheitsamt Zum Thema Suchtprävention informiert der Verein Arbeits- und Erziehungshilfe unter der Nummer 069/272 163 00. prmt

Koffeinhaltige Energydrinks sind bei der jungen Zielgruppe beliebt. Dass sie auch zur Gefahr werden können, erklärt Regina Scholz von der Verbraucherzentrale. Die empfohlene Höchstmenge liege für Jugendliche bei drei Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Dieser Wert sei bei einem 50 Kilo schweren Jugendlichen schon mit einer großen Dose erreicht. Die Werbung suggeriere zwar Leistungsfähigkeit, gerade in Kombination mit Sport könne viel Koffein allerdings zu Herzproblemen führen.

Rayan schmecken die Energydrinks, er konsumiere sie aber nur selten – „maximal einmal pro Woche“, sagt der 14-Jährige. Zu Hause gebe es fast nur Wasser zu trinken.

Um die seelische Gesundheit geht es an der Station des kinder- und jugendpsychiatrischen Dienstes. Ein Schüler legt Karten mit Aktivitäten auf den Tisch, die ihm Freude bereiten: Tiere streicheln, Musik machen, lesen und in den Arm genommen werden. Heike Sänger spricht mit ihm darüber. Sie fragt ihn nach Haustieren und welche Instrumente er spiele.

Es sei wichtig, nicht nur darüber zu sprechen, was „krank macht“, sondern auch über Dinge, die einem hülfen, sagt sie. Häufig fehle es den Jugendlichen schlichtweg an geeigneten Strategien, wenn es ihnen nicht gutgehe, so Sänger.