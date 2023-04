Weniger los auf den Autobahnen

Von: Jutta Rippegather, Florian Leclerc

Entgegen dem hessenweiten Trend ist der Individualverkehr im Frankfurter Stadtgebiet wieder auf Vor-Corona-Niveau. Von Florian Leclerc und Jutta Rippegather.

Die Verkehrsströme haben sich geändert. Nicht nur gefühlt sind die Autobahnen in Hessen nicht mehr ganz so voll wie vor der Pandemie. Die Gründe sind vielfältig: Homeoffice, teure Spritpreise, womöglich auch die Entdeckung des Pedelecs haben zu neuen Gewohnheiten geführt. Gute Erfahrungen mit dem Neun-Euro-Ticket haben womöglich Vorurteile gegen den Öffentlichen Nahverkehr abgebaut. Der Anteil von Bussen und Bahnen an den täglichen Wegen lag im vergangenen Herbst in Hessen bei 13 Prozent und damit wieder auf dem Vor-Corona-Niveau, wohingegen die Autonutzung auf weniger als die Hälfte der täglichen Wege (49 Prozent) sank. Besonders hoch ist der Rückgang in der Altersgruppe der unter 30-Jährigen. Außerdem wurde das Neun-Euro-Ticket vor allem wegen seiner Einfachheit gekauft. Das sind die zentralen Ergebnisse der 4. Länderstudie Mobicor, für die im September/Oktober rund 1300 Hessinnen und Hessen Auskunft über ihr Mobilitätsverhalten gaben.

Trend zum Homeoffice

Insgesamt gingen demnach sowohl die Zahl der zurückgelegten Wege als auch deren Gesamtlänge – die Verkehrsleistung – im Jahresvergleich zurück. Die Studie führt dies unter anderem auf den Trend zum Homeoffice zurück. 32 Prozent der Befragten gaben an, an einzelnen Tagen von zu Hause aus zu arbeiten, und die überwiegende Mehrheit rechnet damit, dass dies künftig so bleiben wird.

Auf Frankfurts Straßen ist davon nichts zu spüren. Die Stadt ist auch während der Pandemiejahre eine Pendlermetropole geblieben. Wie aus Daten des Navigationsgeräteherstellers Tomtom hervorgeht, blieb die Verkehrsbelastung im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleich hoch.

Viel Verkehr in Frankfurt

In 26 weiteren deutschen Städten, die verglichen wurden, ist die Verkehrsbelastung demnach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. Jeden Tag pendeln nach Angaben der Arbeitsagentur knapp 400 000 Beschäftigte aus dem Umland zu ihrem Arbeitsplatz nach Frankfurt. 112 000 Beschäftigte pendeln aus der Stadt hinaus. Frankfurt rangiert als Pendlermetropole damit knapp hinter München mit 447 000 Einpendler:innen und 201 000 Auspendler:innen.

Auf den Autobahnen im Rhein-Main-Gebiet hingegen stellt der ADAC nach wie vor weniger Verkehr fest als vor der Pandemie. „Mittwochs ist am meisten los, also zur Mitte der Woche, wenn wohl viele Pendler ins Büro fahren“, sagt Pressesprecher Cornelius Blanke. Teilweise gebe es auch insgesamt weniger Staus.

„Weil nicht jede:r zur gleichen Zeit morgens oder abends fährt, sondern das individueller gestaltet, das hilft beim Verkehrsfluss.“ Ein weiterer Grund könne die Vermischung von Arbeit im Büro sowie mobilem Arbeiten an einem Tag sein. Auch das 49-Euro-Ticket könne dazu beitragen.

15 Minuten Fahrzeit für Zehn-Kilometer-Strecke

Tomtom hat in Frankfurt die Fahrzeit für eine zehn Kilometer lange Strecke verglichen. Sie betrug demnach 2022 durchschnittlich eine Viertelstunde. Das sind etwa zehn Sekunden mehr als im Vorjahr. Das durchschnittliche Tempo lag den Angaben zufolge bei 40 Stundenkilometern, das ist ein Stundenkilometer weniger als im Vorjahr.

Besonders lange brauchten Pendlerinnen und Pendler in Frankfurt in der Hauptverkehrszeit morgens und abends. Das Tempo sank dann durch Stop-and-go und Warten an Ampeln auf etwa 36 bis 37 Stundenkilometer. Für eine zehn Kilometer lange Strecke brauchten die Menschen im Auto in der Rushhour etwa 16 Minuten.

Das ist den Angaben zufolge schneller als mit dem Fahrrad, dem E-Scooter oder dem E-Moped. Dabei wurde aber die Suchzeit nach einem Parkplatz nicht berücksichtigt. Der schlimmste Wochentag für Autofahrerinnen und Autofahrer ist laut Tomtom der Donnerstag. Abends zwischen 18 und 19 Uhr ist demnach auf den Straßen am meisten los.

Für die zehnminütige Strecke, die zum Vergleich herangezogen wird, brauchen Menschen im Auto 17 Minuten und 20 Sekunden. Der schlimmste Tag von allen war demnach Samstag, der 24. September 2022: 18 Minuten und 30 Sekunden für die zehn Kilometer lange Strecke.

Tankrabatt bringt nichts Nachweisbares

Wer täglich 20 Kilometer mit dem Auto nach Frankfurt pendelte, verbrachte den Angaben zufolge 125 Stunden im Auto. 29 Stunden entfielen auf Verzögerungen. Selbst Samstagnacht und Sonntagnacht in der Zeit zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens war auf den Frankfurter Straßen den Angaben zufolge immer noch recht viel los. In den Schulferien ist der Verkehr besonders gut geflossen.

Der Anstieg der Preise für Kraftstoffe im Jahr 2022 und das Gegenlenken der Politik durch den Tankrabatt – 29,55 Cent Rabatt pro Liter auf Benzin und 14,04 Cent auf Diesel von Juni bis August – hatte laut Tomtom keine nachweisbaren Auswirkungen auf den Verkehrsfluss. Die Menschen seien bei teuren Kraftstoffen nicht weniger Auto gefahren oder bei rabattierten Kraftstoffen mehr.

Unabhängig vom jeweiligen Preis für Benzin und Diesel sei der Verkehr während der Geltungsdauer des Neun-Euro-Tickets, das ebenfalls von Juni bis August galt, aber besser geflossen. Das deute darauf hin, dass Menschen in dieser Zeit vermehrt ihr Auto stehen gelassen hätten, um mit Bus und Bahn zur Arbeit zu fahren.