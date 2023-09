Weltenbummlerin am Verwaltungsgericht Frankfurt

Von: Oliver Teutsch

Verwaltungsrichterin Kirsten Siems-Christmann ist weit herumgekommen und wirkt jetzt in Bockenheim. Foto: Monika Müller © Monika Müller

Verwaltungsrichterin Kirsten Siems-Christmann hat einiges gesehen von der Welt, Nun ist die Welt zu Gast bei der Frankfurter Juristin.

Kirsten Siems-Christmann hat schon ein bisschen was gesehen von der Welt. Ihr Weg zur Vorsitzenden einer Kammer am Frankfurter Verwaltungsgericht war dabei nicht unbedingt vorbestimmt. Schon ihr Jurastudium bezeichnet die 52-Jährige selbstironisch als „Verlegenheitslösung, wenn man kein hervorstechendes Talent hat“. Siems-Christmann ist in Sachsenhausen geboren und in Niedernhausen aufgewachsen. Bis es sie nach dem Jurastudium in Mainz aber wieder ins Rhein-Main-Gebiet verschlug, hat es eine Weile gedauert.

Denn besonders sesshaft ist die junge Juristin zunächst nicht. Promoviert hat sie in Marburg über Europarecht. Dann geht sie zunächst ein Jahr nach Hongkong für ein Masterstudium Wirtschaftsrecht. „Das war Zufall, weil mein damaliger Freund einen Job in Hongkong hatte.“ Ihr Referendariat absolviert sie in Hamburg. Im Rahmen dieses Referendariats arbeitet sie 1999 eine Zeit lang an der Deutschen Botschaft in Mexiko-City. „So was muss man sich suchen, man kann das Praktikum natürlich auch bei irgendeiner Kreisverwaltung absolvieren“, verdeutlicht Siems-Christmann ihre Reiselust.

Dass es sie überhaupt wieder nach Frankfurt verschlagen hat, verdankt die Stadt ihrem späteren Ehemann. Dieser, ebenfalls Jurist, findet eine Anstellung bei der Bundesbank. Seine Frau heuert daher bei einer Großkanzlei in Frankfurt an. Die Arbeit dort ist fordernd und zeitintensiv. „Das macht schon Spaß, man hat starke Mandanten, aber man verkauft auch so ein bisschen seine Seele“, erinnert sich Siems-Christmann. Nach der Heirat und der Geburt der beiden Töchter 2005 und 2007 verschieben sich daher die Prioritäten etwas. 2009 wird zudem das dritte Kind, ein Sohn, geboren. Um zeitlich etwa flexibler zu sein, wechselt die Juristin zu einem Pharmakonzern in Ingelheim.

Da der Job in Rheinhessen aber auch mit viel Fahrerei verbunden ist, bewirbt sich Siems-Christmann bei der hessischen Justiz. „Mir hat auch so ein bisschen Jura gefehlt“, sagt sie zu ihren weiteren Beweggründen. Ihre Bewerbung landet 2013 aber erst einmal auf einem Stapel, denn die hessische Justiz stellt zu dieser Zeit keine Verwaltungsrichterinnen oder -richter ein. Erst 2015 wird die gebürtige Frankfurterin gefragt, ob sie noch Interesse an einer Einstellung hat. Siems-Christmann bejaht und arbeitet zunächst zehn Monate am Verwaltungsgericht in Kassel, bevor es ihr gelingt, nach Frankfurt zu wechseln.

Beim Verwaltungsgericht zu arbeiten, war für Siems-Christmann naheliegend, hat sie doch in Öffentlichem Recht promoviert. „Ich muss Freunden und Verwandten aber immer erklären, was am Verwaltungsgericht gemacht wird“, gesteht sie lächelnd. Zunächst arbeitet sie in der 7. Kammer des Verwaltungsgerichts, die sich viel mit Verfahren im Zusammenhang mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) befasst. „Das war ganz spannend“, erinnert sich Siems-Christmann. Doch ihre berufliche Reiselust ist noch nicht gänzlich gestillt. 2019 wechselt sie für drei Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin ans Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe.

Seit August 2022 gehört sie nun der 10. Kammer des Verwaltungsgerichts an, die sich hauptsächlich mit Aufenthaltsrecht befasst, und sitzt dieser Kammer seit Dezember 2022 vor. Auch mit Forst- und Waldrecht bekommen es Siems-Christmann und ihre beiden Beisitzerinnen zu tun. Im Januar etwa mussten sie entscheiden, ob eine Sicherheitszone um das Rodungsgebiet im Fechenheimer Wald rechtmäßig ist. „Das waren drei aufregende Tage“, erinnert sie sich. Denn meist geht es bei der 10. Kammer ruhiger zu. Etwa alle zwei Wochen hat sie Sitzung, selten mal einen Ortstermin. „Im Wesentlichen ist es Aktenstudium.“ Wichtig sind die Verfahren dennoch, schließlich geht es für die Menschen aus Ghana, Kamerun, Georgien oder der Türkei, die Asyl beantragen oder aus anderen Gründen in Deutschland bleiben wollen, um viel.

2021 ist die Verwaltungsrichterin zudem in das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau gewählt worden – eine ehrenamtliche Tätigkeit. Beruflich auf Reisen geht Siems-Christmann nun wohl nicht mehr. „Jetzt kommt die große weite Welt hier ins Gericht“, sagt sie im Hinblick auf die Internationalität der Klagenden. Sie selbst genießt es, dauerhaft in Frankfurt zu sein. „Ich bin großer Frankfurt-Fan und nutze das kulturelle Angebot der Stadt.“ Sie geht in die Oper, ins Schauspiel oder in Museen und hat mit drei Freundinnen auch eine Art Literarisches Quartett etabliert. Die vier Frauen einigen sich auf einen Buchtitel, über den sie sich dann austauschen.

Statt selbst zu reisen. „lassen wir jetzt unsere Kinder reisen“. Die eine Tochter war jetzt ein Jahr in Irland, die andere ein Jahr in Kanada. Auch der Benjamin der Familie, 13 Jahre alt, darf bald mal allein auf Reisen gehen, wenn er will. Trotz zweier noch minderjähriger Kinder kann Siems-Christmann Beruf und Familie ganz gut unter einen Hut bringen. Sie selbst hat eine 100-Prozent-Stelle, ihr Mann arbeitet bei der Bundesbank 75 Prozent. Die Familie Christmann lebt in Sachsenhausen und freut sich, mit dem Hund so schnell im Stadtwald zu sein. Nach den Reisen durch die große weite Welt ist Kirsten Siems-Christmann wieder dort angekommen, wo sie geboren wurde.