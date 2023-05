Weitere Wasserstoffbusse für Frankfurt

Von: Florian Leclerc

Teilen

13 Wasserstoffbusse sind im Fuhrpark der ICB unterwegs. Foto: Monika Mülle © Monika Müller

Die städtische Busgesellschaft ICB bestellt zehn Wasserstoffbusse, die künftig auf der Linie 64 fahren sollen. Mit dem Busmodell hat das Unternehmen gute Erfahrungen gemacht.

Die städtische Busgesellschaft ICB (In-der-City-Bus) setzt von Frühjahr 2024 an zehn Wasserstoffbusse auf der Linie 64 ein. Nach einer europaweiten Ausschreibung hat das Unternehmen die Fahrzeuge vom Typ Urbino 12 hydrogen beim polnischen Hersteller Solaris bestellt. Der Preis: 6,5 Millionen Euro, davon übernimmt das Bundesverkehrsministerium knapp die Hälfte.

Die Linie 64 fährt von Ginnheim über Dornbusch, Alte Oper, Hauptbahnhof und Messe ins Europaviertel. Etwa 4800 Fahrgäste nutzen die Verbindung an Werktagen. Durch die Umstellung fallen den Angaben zufolge pro Jahr 640 Tonnen Kohlendioxid und 8,4 Tonnen Stickoxid weniger an.

Der Wasserstoffbus hat eine Reichweite von mindestens 350 Kilometern. Der Tank fasst 37,5 Kilogramm Wasserstoff in Gasform. Ein Fahrzeug ist in gut 15 Minuten betankt. Der Bus fährt leise und abgasfrei und stößt lediglich Wasserdampf aus. Das Heizsystem wird elektrisch und mittels Wärmepumpe betrieben. So ist keine fossile Zusatzheizung nötig.

Wasserstoffbusse desselben Typs fahren bereits auf der Linie M36. Zum ICB-Fuhrpark gehören aktuell 228 Solo- und Gelenkbusse., darunter 16 Batteriebusse und 13 Wasserstoffbusse.

