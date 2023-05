Was Frankfurter Stadtpläne erzählen können

Teilen

Julius Steffens und Kristina Odenweller mit historischen Stadtplänen im Institut für Stadtgeschichte Frankfurt. © Christoph Boeckheler

Die Großstadt verändert sich täglich – ein Blick auf historische und moderne Landkarten im Institut für Stadtgeschichte macht das eindrucksvoll deutlich

Irgendwo im Regal lag da doch dieser Stadtplan, den man mal wieder rausgekramt hatte, weil sich Besuch von auswärts angekündigte. Weil es auf Papier doch ein bisschen übersichtlicher ist als auf dem Bildschirmchen des Smartphones, so dachte man. Und hat dann den Fehler begangen und selbst etwas gesucht - und sich in der Karte verloren. So alt ist der Plan doch gar nicht? Aber wo ist denn? Stand da nicht kürzlich noch? War da nicht?

Eine Stadt wie Frankfurt verändert sich andauernd, es wird abgerissen und neu gebaut, und wer mal ein paar Wochen nicht hier war, staunt schon wieder über den nächsten schnell wachsenden Wolkenkratzer. Als das Frankfurter Stadtvermessungsamt, zu dessen Aufgaben auch das Erstellen und stete Aktualisieren von Stadtplänen gehört, im vergangenen Dezember ein ziemlich aktuelles Satellitenbild als „Karte des Monats“ in seinem Geoportal online stellte, da waren im Fechenheimer Wald deutlich Baumhäuser zu erkennen - mittlerweile ist die Autobahnbaustelle am Riederwald längst geräumt, und die Gegend sieht schon wieder anders aus.

Stadtpläne können eine eigenartige Faszination ausüben, wenn man sich Zeit für sie nimmt, sie halten ein Stückchen Geschichte im Detail fest, grade in einer Stadt, die so viele Brüche erlebt hat und wo so viele Schichten übereinanderliegen. Wie sprechend ist etwa ein Detail aus einem NS-Stadtplan, wo die nach dem jüdischen Komponisten Felix Mendelssohn benannte Straße nun den Namen Joseph Haydns trägt. Grade erst hat etwa ein künstlerisches Projekt versucht, die verschwundene Judengasse wieder im Stadtgrundriss sichtbar zu machen. Es gäbe unendlich viele sprechende Details zu entdecken, würde man Stadtpläne nebeneinanderlegen.

Im Institut für Stadtgeschichte, dem Frankfurter Stadtarchiv, hätte der Archivar Julius Steffens viele Vergleichsmöglichkeiten. Er ist zuständig für die riesige topografische Sammlung, die inzwischen nach und nach digitalisiert wird - seit Ende 2021 auch mit Hilfe eines mit Bundesmitteln erworbenen Großscanners. Dessen erster Scan war übrigens der berühmte, 1811 entstandene Frankfurt-Plans des Architekten Christian Friedrich Ulrich.

Stadt im Wandel Wie schnell sich Frankfurt verändert, nicht nur wegen der Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und der Abrissorgien der Nachkriegszeit, zeigt die neue Webapp „Stadtkarten FFM“ des Stadtvermessungsamts. Zu finden sind die neuen verschiebbaren Karten unter geoportal.frankfurt.de. Historische und aktuelle Karten liegen auf der Internetseite übereinander und lassen sich direkt miteinander vergleichen. Das ist besonders eindrucksvoll (oder auch traurig) bei einer Karte der Innenstadt von 1895, die mit einer ganz aktuellen verglichen werden kann. Viele Gässchen sind heute verschwunden, manche aber auch seit der Rekonstruktion der Altstadt wieder erkennbar. Neue Trassen wie die Braubach- oder die Berliner Straße wurden in den 1920er und 1950er Jahren durch das ehemalige Häusergewirr geschlagen. Mit Hilfe der kostenlosen städtischen Karten kann man natürlich auch Routen planen, Baumkataster oder Bodenrichtwerte abfragen oder die am günstigsten gelegenen Kindertagesstätten finden. aph

Der Ulrich-Plan gilt bis heute wegen seiner Exaktheit als vorbildlich, und Steffens und die Sammlungsleiterin Kristina Odenweller schätzen ihn beide auch wegen dessen ungewöhnlichen Ästhetik. Die Paulskirche übrigens war damals noch mitten im Bau, ist aber trotzdem schon an Stelle der 1786 abgerissenen gotischen Barfüßerkirche eingezeichnet, die Wallanlagen sind bereits geschleift. „Die städtische Freiheit verschwindet“, sagt Steffens. Auf dem Stadtplan werden hier nun Spazierwege durch die neu angelegten Gärten empfohlen. Auch Gasthäuser sind verzeichnet.

Was fehlt auf dem Ulrich-Plan, sind die Adressen - die Stadt war damals in zwölf Quartiere aufgeteilt, wie Steffens berichtet, und die Häuser in ihren jeweiligen Quartieren durchnummeriert. Das uns heute so selbstverständliche System mit Straßennamen und Hausnummern wurde erst in den 1840er Jahren beschlossen, der Stadtplan von 1854 sieht deshalb auch sehr viel moderner aus. Er verzeichnet auch schon das Goethehaus als touristische Sehenswürdigkeit. Fände man sich noch zurecht mit dem Plan von 1854? „Manchmal würde man sich wundern, aber das Grundgerüst ist erhalten“, sagt Steffens.

Mehr als 100000 Stadtpläne besitzt das Archiv, trotz riesiger Kriegsverluste, es gibt also noch viel zu digitalisieren. Grade kamen noch einmal 20000 Karten und Grundrisse vom Grünflächenamt hinzu. Etwa ein Zehntel des Archivbestandes ist vor 1900 entstanden.

Eine der frühesten mehr oder weniger exakten Ansichten Frankfurts stammt von 1552, trotzdem erkennt man die Stadt gleich an den Fixpunkten, die bis heute fast unverändert scheinen, Main, Dom, Alte Brücke. Es ist ein Blick aus der Vogelschau von Südwesten, 1552 brauchte man dafür viel Fantasie, ohne Heißluftballon, Hubschrauber oder Satellit. Selbst eine Touristenkarte aus dem 21. Jahrhundert, die inzwischen auch schon im Stadtarchiv liegt, zeigt diese Perspektive. Offensichtlich sei das seit Jahrhunderten Frankfurts Schokoladenseite, meint Steffens. „Aber die Stadt ist von allen Seiten schön.“

Die Karten des Frankfurter Instituts für Stadtgeschichte (Stadtarchiv) im ehemaligen Karmeliterkloster, Münzgasse 9, sind auf Anfrage nutzbar. Inzwischen ist ein Teil der umfangreichen Sammlung digitalisiert.

Frankfurt aus der Vogelschau, historische Ansicht des 16. Jahrhunderts. © Christoph Boeckheler