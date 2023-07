Warnung in Frankfurt: Äste brechen ab

Von: Thomas Stillbauer

Auch wenn sie noch grün sind: Vorsicht unter Bäumen - die Trockenheit lässt Äste krachen. © Monika Müller

Stadt warnt vor Verletzungsgefahr in Parks, auf Friedhöfen und unter Straßenbäumen. Auch gesund wirkende Bäume sind nicht sicher.

An vielen Stellen in der Stadt ist es zu sehen: Selbst vital wirkende Äste brechen plötzlich ab und fallen aus den Bäumen. Vor diesen sogenannten Grünastbrüchen in Parks und Grünanlagen aufgrund der anhaltenden Trockenheit warnt Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne): „Einzelne und voll belaubte Äste können unvermittelt abbrechen. Selbst augenscheinlich gesunde Bäume können betroffen sein.“

Heilig mahnt deshalb zur Vorsicht und zu erhöhter Aufmerksamkeit in Parks und Grünanlagen, aber auch bei Straßenbäumen, auf den Friedhöfen und im Stadtwald. Gefahr bestehe „generell bei allen Bäumen, also auch auf allen privaten Flächen“. Bei Sturm, Starkregen und Gewittern brächen vorgeschädigte Äste besonders leicht. Hauptursache für solche Schädigungen und das Abbrechen voll belaubter Äste sei die mangelnde Wasserversorgung in Trockenzeiten. Zelldruck und Spannung der Äste ließen dadurch nach; ansonsten völlig gesunde, mitunter auch starke Äste krachten zu Boden.

An Pappeln, Rosskastanien, Eschen und Buchen sei das Phänomen in den vergangenen Tagen verstärkt vorgekommen, berichtet die Dezernentin und betont: „Grünastabbrüche sind nicht vorhersehbar, trotz regelmäßiger Kontrollen.“

Wer Schäden in öffentlichen Grünflächen, im Stadtwald oder am Straßenrand feststellt, sollte das Grünflächenamt informieren, Telefon 069/212-30991. Bei Abbrüchen auf allen anderen Flächen: Feuerwehrnotruf 112.