Wallfahrt zum Dom

Von: Sabine Schramek

Die Aussichtsplattform des Doms bietet einen Ausblick auf Frankfurt aus über 60 Metern Höhe. Andreas Arnold/dpa © dpa

Hunderte Gläubige kommen zum Stadtkirchenfest.

Wenn der Frankfurter Stadtpatron St. Bartholomäus im Mittelpunkt des jährlichen Stadtkirchenfestes steht, ist der Festgottesdienst im gleichnamigen Dom ein Muss. Stadtdekan Johannes zu Eltz ist glücklich darüber, „dass es so voll war, dass die Leute sogar gestanden haben“. Hunderte Besucher:innen waren anwesend.

Zum gestrigen Fest wurden wieder die katholischen Frankfurter Gemeinden und Gemeinschaften eingeladen. „Als Begegnung aller, weil wir uns zwischen Fechenheim und Zeilsheim nicht jede Woche sehen“, so zu Eltz, der auf dem Domplatz umringt ist von Gläubigen, die es sich gut gehen lassen bei Sauerkraut und Kasseler, Gemüsequiche mit Salat, bei Kaffee und Kuchen.

Jazz klingt über den Platz, Füße wippen, Passant:innen halten an, lauschen und tanzen zu dem Instrumental „I Ain’t Got Nobody“ mit Saxofonen, Trompete und Posaune.

Die Gläubigen sind mit dem Fahrrad, zu Fuß und mit dem Schiff gekommen. Heinrich Krull war dabei, als die Nautilus der Primus Line um 8.45 Uhr in Höchst abgelegt hat. „Schon auf dem Schiff wurde gesungen, und nach dem Anlegen gegen 10 Uhr ging es weiter mit der Prozession mit Blasmusik und Gesang über den Römerberg mit dem Einzug in den Dom. Die Stimmung ist so schön und feierlich schon auf dem Main und mit fünf Euro für jeden bezahlbar“, erzählt er und unterhält sich mit Bernhard Stadler, der an einem Stand Äpfel gepresst hat. Zum sechsten Mal ist er hier. „Mit dem Pressen haben wir vor dem Gottesdienst angefangen. Um 14 Uhr waren alle Äpfel weg. Die Kinder hatten so viel Spaß dabei, weil sie selbst mitmachen konnten. Ein Junge hat gefragt, wann wir hier das nächste Mal Äpfel pressen und war enttäuscht, dass es nicht morgen ist, sondern erst in einem Jahr“, sagt er lächelnd.

Der Platz ist voller Menschen, die zur Bartholomäusvesper bleiben wollen. Auch das Wetter spielt mit – vielleicht dank des Wetter-Segens am Ende des Gottesdienstes. „Diesmal hat es geholfen“, sagt zu Eltz scherzhaft und beobachtet die Besucher:innen an den Ständen des Netzwerks „Eine Welt“ bei Spielen und Live-Musik. Nach dem Vespergottesdienst wird traditionell die Bartholomäusplakette an zwei Ehrenamtliche verliehen, die „sich auch außerhalb ihres eigenen Gebietes stark engagieren“. In diesem Jahr bekommt Elvira Gottschalk die Plakette persönlich überreicht. Sie hat Ende der 1990er Jahre den ersten Kurs des Ökumenischen Arbeitskreises Frankfurt zur Ausbildung und Begleitung von Ehrenamtlichen absolviert und war viele Jahre als ehrenamtliche Krankenhausseelsorgerin tätig.

Verhindert ist Karl-Heinz Burschyk, der die Plakette deswegen später erhält. Auch er war in vielen Gremien ehrenamtlich mit dabei, war jahrelang für die Betriebsseelsorge im Industriepark Höchst zuständig und hat sich vor allem in der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung engagiert.

Dort wurde er auch für die Ehrung vorgeschlagen für seinen unermüdlichen Einsatz gegen soziale Ungerechtigkeit. „Es ist uns wichtig, Menschen auszuzeichnen und zu fördern, wenn sie sich auch für anderes interessieren und einsetzen, als für den eigenen Bereich“, sagt zu Eltz.