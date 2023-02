Wahlprüfstein Migration und Diversität: Die Vielfalt wird nicht genug abgebildet

Von: Timur Tinç

Die Frankfurter Ausländerbehörde schiebt 15 000 unbeantwortete E-Mails vor sich her. © christoph boeckheler*

Menschen aus 180 Nationen leben in der Stadt. Die Integration gelingt dabei sehr unterschiedlich. Ein großes Problem ist die Ausländerbehörde.

Rund 512 000 Frankfurterinnen und Frankfurter sind am 5. März zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters oder einer neuen Oberbürgermeisterin aufgerufen. Knapp 123 000 Einwohner:innen über 18 Jahre können nicht an der Wahl teilnehmen, weil sie keinen deutschen oder keinen europäischen Pass haben. Und das obwohl sie teilweise seit über 60 Jahren in Deutschland leben. Die Frankfurter Politik rühmt sich gerne damit, dass Menschen aus rund 180 Nationen in dieser Stadt leben. Doch wie werden die Menschen in Frankfurt empfangen und integriert?

Ein Dauerproblem ist dabei die Frankfurter Ausländerbehörde. Durch die deutlich gestiegene Zahl von Ausländer:innen seit dem Jahr 2015 und sich ständig ändernde Gesetzgebungen ist der Job sehr anspruchsvoll. Die Behörde kann Stellen nicht besetzen und es gibt viele Langzeitkranke. 15 000 E-Mail-Anfragen sind unbeantwortet. Die Terminvergabe dauert teils Monate. Im Frühjahr sollen Anträge nun online eingereicht werden können. Informationen auf der Website in anderen Sprachen sind nur sehr spärlich vorhanden. Viele Menschen fühlen sich auch schlecht behandelt, klagen über Rassismus.

Ein junger Mann aus Afghanistan berichtete kürzlich im Diversitätsausschuss, dass von ihm ein Reisepass verlangt wurde, obwohl die Konsulate seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 keine mehr ausstellen. Dann wurde ein elektronischer Tazkira (Ausweis) von ihm verlangt, den es gar nicht gibt. Letztlich wurde der Fall durch Einsatz von Politiker:innen geklärt. Doch was ist mit den vielen anderen Menschen, die keine Unterstützung haben? Die Römer-Koalition will ein Gesamtkonzept mit Willkommenszentrum vorlegen. Das lässt jedoch seit Monaten auf sich warten.

Bei der Kommunalen Ausländerinnen- und Ausländervertretung (KAV) ist die Behörde seit Jahren das Thema Nummer eins. Doch die meisten Anträge der KAV werden abgelehnt. Ohnehin stellt sich immer öfter die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines solchen Gremiums, das mehr mit sich selbst als mit den Themen der ausländischen Bürgerinnen und Bürger beschäftigt ist. Zumal selbst bei der zusammengelegten Wahl mit der Stadtverordnetenwahl nur zwölf Prozent an die Urne gingen. Das kommunale Wahlrecht für alle kann jedoch nur vom Bund beschlossen werden.

Frankfurt hat seit 2021 zum ersten Mal überhaupt zwei Frauen mit Migrationsgeschichte in wichtigen repräsentativen Ämtern. Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg (Grüne) ist in jungen Jahren aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet. Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner hat türkische Wurzeln. In Frankfurt haben mehr als 50 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Trotzdem wird in der Stadtverordnetenversammlung nicht die gesamte Gesellschaft abgebildet. Noch geringer ist der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadtverwaltung.

Die Stadt Frankfurt hat sich zum Ziel gesetzt, diskriminierungsfrei zu werden. Dafür wurde im September eine Antidiskriminierungsstelle eingerichtet. Zudem gibt es eine Ombudsstelle, die im Amt für multikulturelle Angelegenheiten untergebracht ist und über konkrete Beschwerden über Diskriminierung berät. Es geht darum, für alle Formen des Rassismus zu sensibilisieren. Ob Antiziganismus, Antisemitismus, antischwarzer Rassismus, etwa durch racial profiling oder Queerfeindlichkeit.

Im vergangenen Jahr gab es mehrere queerfeindliche Angriffe in der Frankfurter Innenstadt. In der Folge gab es mehrere Gespräche zwischen Politik, Polizei, aber auch den Betroffenen. Die Römer-Koalition hat mit einem Antrag reagiert, der sich vor allem um die Prävention bemühen soll. Wie das Ganze mit Leben gefüllt wird, um für mehr Toleranz und Akzeptanz zu sorgen, bleibt abzuwarten.

Ein Ansatzpunkt ist dabei die Bildung. Die spielt natürlich auch eine ganz große Rolle bei vielen anderen Themen. Wie etwa der Integration geflüchteter Menschen und da insbesondere der Spracherwerb. Die Coronavirus-Pandemie und die damit einhergehenden Beschränkungen hat die Situation vieler Menschen verschlimmert. Sprachkurse mussten reduziert werden, weil sie nicht in Präsenz stattfinden konnten. Gleichzeitig fehlten vielen Menschen die technischen Möglichkeiten, um an Onlinekursen teilzunehmen, weil beispielsweise der einzige Laptop von einem Kind für den Distanzunterricht benutzt wurde. Bildungsvereine, Volkshochschule und weitere Initiativen sind seit einigen Monaten dabei, das Programm wieder hochzufahren.

Gleichzeitig müssen auch Sprachkurse für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer angeboten werden. Seit dem russischen Angriffskrieg sind rund 11 000 Menschen nach Frankfurt geflohen. Hier hat die Stadt nach anfänglichen Schwierigkeiten schnell reagiert und im Zentrum Stadtraum eine sogenannte Clearingstelle eingerichtet. So konnten die Geflüchteten ihre nötigen Unterlagen dank der Erleichterungen vonseiten der Bundespolitik unkompliziert erhalten. Darauf warten Menschen aus Syrien, Irak oder Eritrea bis heute vergeblich. Der Stadt sind jedoch die Hände gebunden.

Aktuell leben in Frankfurt rund 10 000 geflüchtete und wohnungslose Menschen in bis zu 120 Not- und Übergangsunterkünften der Stadt. Es fehlen Sozialwohnungen. Auch das behindert die Integration und die Chancengleichheit von Menschen.