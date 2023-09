Wahlkreis 38 in Frankfurt: Zentrum der Mobilitätswende

Von: Florian Leclerc

Auf dem Oeder Weg muss sich der Autoverkehr an die neue Situation gewöhnen. Christoph Boeckheler © christoph boeckheler*

Im urbanen Wahlkreis 38 sieht man die Veränderungen im Straßenverkehr und die Widerstände dagegen sehr deutlich.

Wie die Mobilitätswende voranschreitet und welche Widerstände es dagegen gibt, lässt sich im Wahlkreis 38 (Nordend, Bornheim und Ostend) gut beobachten. Zuletzt waren es die Poller an der Cronstettenstraße, die für Aufregung sorgten. Rettungsdienste kritisierten anfangs, es dauere zu lange, sie aufzuschließen - mittlerweile sind sie der Ansicht, die Poller ließen sich gut umfahren. Eine Bürgerinitiative aus Sachsenhausen spekulierte populistisch, Menschen würden sterben, bevor der Rettungswagen käme. Der Brandschutz, der bei der Verkehrsplanung eingebunden war, wusste nichts von solchen Todesfällen und verwies darauf, dass man innerhalb der zulässigen Fahrzeit über das Straßennetz zu jedem Haus gelange. Verkehrsverbünde teilten mit, derartige Poller gebe es in Frankfurt seit Jahrzehnten im Dutzend.

Wenn sich Regeln im Straßenverkehr ändern, betrifft das auf einen Schlag sehr viele Menschen. Kein Wunder, dass es entsprechend viele Meinungen gibt. Es ist nur demokratisch, darüber munter zu diskutieren. Mit der Zeit verhärten sich allerdings die Positionen und es kommt weniger auf Argumente an als auf Gefühle. Zum Beispiel das Gefühl, von einer Regel gegängelt zu werden.

Der Landtagswahlkampf bedient solche Gefühle. Die FDP plakatiert mit dem Slogan „Freiheit fährt FDP“. Das erinnert an das Motto des ADAC aus den 1970er Jahren, „Freie Fahrt für freie Bürger“, als Argument gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen und gegen die autofreien Sonntage während der Ölkrise.

Auch die CDU hat scheinbar die Grünen als Hauptgegnerin ausgemacht. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) wendet sich auf Plakaten gegen eine „Bevormundung“. Und andere CDU-Plakate werben mit „Autos verbieten verboten“. Dabei wollen die Grünen gar keine Autos verbieten, setzen sich aber für eine Mobilitätswende weg vom Auto ein.

Die Landespolitik ist an der Mobilitätswende beteiligt, beispielsweise bei Großprojekten zum Ausbau des Schienennetzes. Fördermittel des Landes gibt es auch für zahlreiche Haltestellen, die barrierefrei werden sollen. Bei Tempo 30 in der Nacht auf Teilen des Alleenrings war die Zustimmung des hessischen Verkehrsministers Tarek Al-Wazir (Grüne) nötig. Sein Amtsvorgänger Florian Rentsch (FDP) hatte das nächtliche Tempolimit mit Ausnahme eines sehr kurzen Abschnitts demgegenüber noch abgelehnt.

Den Wahlkreis 38 prägen bei der Mobilitätswende aber weniger die landespolitischen Entscheidungen, sondern vielmehr die der Römer-Koalition und der zuständigen Ortsbeiräte 3 (Nordend) und 4 (Bornheim, Ostend).

Im aktuellen Haushalt hat die Römer-Koalition Geld für ein Mobilitätskonzept bereitgestellt, um einen Superblock im Nordend-West zu gestalten, zwischen Eschersheimer und Friedberger Landstraße. Die Idee geht auf einen Antrag im Ortsbeirat zurück.

Ein Superblock ist eine Zone mit wenig Autoverkehr. Die Autos sollen auf Hauptstraßen umgelenkt werden - ähnlich wie beim Oeder Weg, wo die Autos über die Eschersheimer Landstraße fahren sollen statt durch Wohnviertel.

Die Serie Die Stadt Frankfurt ist politisch eingeteilt in sechs Landtagswahlkreise. Gewählt wird jeweils eine Direktkandidatin oder ein Direktkandidat. Vor der Landtagswahl am 8. Oktober stellt die Frankfurter Rundschau diese Wahlkreise vor und nennt die Bewerberinnen und Bewerber. Heute: der Wahlkreis 38. Er umfasst die Stadtteile Nordend, Bornheim und Ostend. fle

Die Kontroverse zum Superblock scheint programmiert. Schon bei der Verkehrsberuhigung durch die Fahrradstraßen Oeder Weg, Grüneburgweg und Kettenhofweg - drei von elf Straßen, die fahrradfreundlich werden sollen - lancierte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt und ihr Präsident Ulrich Caspar eine Gegenkampagne. Die IHK prophezeite sinkende Umsätze und Geschäftsaufgaben, weil weniger Autos zu den Geschäften kämen und es weniger Parkplätze gebe.

Die Grünen im Nordend machten zum Oeder Weg eine Gegenumfrage. Von 63 Gewerbetreibenden sahen 47 Prozent den umgestalteten Oeder Weg positiv, 35 Prozent negativ. 16 Prozent antworteten neutral. Bis Ende 2024 wird der Verkehrsversuch wissenschaftlich ausgewertet.

Die Fahrradstraße im Oeder Weg ist Teil des Radentscheid-Beschlusses von 2019, getroffen von der früheren Koalition aus CDU, SPD und Grünen unter dem Eindruck von 40 000 Unterschriften für den Radentscheid. Die CDU ist von ihrer Zustimmung mittlerweile abgerückt und arbeitet dagegen an. So ist etwa die CDU-Stadtverordnete Veronica Fabricius mit einer Bürgerinitiative im Nordend vernetzt, welche die Fahrradstraße Oeder Weg rückabwickeln will.

Der FDP-Stadtverordnete Uwe Schulz argumentiert wiederum nach dem Prinzip „Opposition in der Koalition“ und empfahl im Verkehrsausschuss, den Verkehrsversuch im Oeder Weg gerichtlich prüfen zu lassen.

Gleichwohl hat die FDP, wie auch CDU, SPD, Grüne und Linke, zugestimmt, einen Masterplan Mobilität zu erarbeiten. Das 200-seitige Programm ist mittlerweile fertig. Darin steht unter anderem, dass die Stadt klimaneutral werden wolle und auch der Verkehr seinen Beitrag leisten solle. Bislang nehmen die Frankfurterinnen und Frankfurter noch für 33 Prozent ihrer Wege das Auto. Künftig sollen es laut Masterplan 20 Prozent sein - verbieten will auch die Stadt das Auto nicht.

Damit die Reduzierung klappt, arbeitet die Stadt mit Anreizen und Hürden. Ein Anreiz, Fahrrad statt Auto zu fahren, sind etwa die Radwege wie auf dem Oeder Weg oder der Friedberger Landstraße.

Hürden fürs Autofahren sind die Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung - wie zuletzt in Bornheim, im Westend und im Nordend. Der Anwohnerparkausweis, der bislang 25 Euro im Jahr kostet, soll ab dem kommenden Jahr 120 per anno kosten - der gleiche Preis wie in Wiesbaden und Darmstadt. Die Regelgeschwindigkeit soll in Frankfurt 30 Stundenkilometer sein, sobald der Bund das zulässt. Bei Straßenumgestaltungen sollen Parkplätze zugunsten von Fuß- und Radwegen oder Grünflächen wegfallen.

Ob die Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis 38 die Mobilitätswende mittragen oder nicht, auch darüber können sie bei der Landtagswahl am 8. Oktober abstimmen.

Das Bewohnerparken will die Stadt ausweiten. Renate Hoye © Renate Hoyer