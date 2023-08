Wahlkampf der Grünen in Frankfurt: Selbst zum Mikro greifen

landtagswahl in Hessen

Marcus Bocklet (Grüne) macht mit einer „Speakers Corner“ Wahlkampf im Nordend.

Es ist zwölf Uhr am Samstag im Nordend und der Landtagsabgeordnete Marcus Bocklet (Grüne) sowie zwei Helferinnen stehen noch recht einsam auf dem Merianplatz. Sie haben einen Tisch mit Infomaterialien aufgebaut und einen Lautsprecher. Ein Mikrofon liegt bereit.

Jeder und jede darf die Technik nutzen, um ein Statement abzugeben oder eine Frage an den Politiker zu richten, Das tun in der nächsten Stunde auch einige Passanten und Passantinnen, aber nicht immer so, wie sich Marcus Bocklet und Team das vorstellen.

Als Direktkandidat will Marcus Bocklet wieder den Wahlkreis 38 gewinnen, so wie schon bei der Landtagswahl vor fünf Jahren. Der Wahlkreis besteht aus Nordend, Bornheim, Ostend, eine grüne Hochburg. „Aber die Wähler müssen wir erstmal mobilisieren“, weiß Bocklet. Deswegen die „Speakers Corner“.

Missmut über Ampel in Berlin

Um 12.10 Uhr setzt Bocklet zu einer Begrüßung an und nennt die Eckpunkte grüner Sozialpolitik in Hessen: Geld für hessische Krankenhäuser, Frauenhäuser, Kinderbetreuung, Unterstützung von Hebammen. Doch aus dem Lautsprecher kommt plötzlich nicht nur Bocklets Stimme, sondern auch „Unbreak my heart“ von Toni Braxton – wer hat da bloß die Bluetooth-Verbindung gekapert?

Schnell gerät die politische Konkurrenz von der SPD in Verdacht, die ebenfalls auf dem Merianplatz für sich wirbt. Dann die Autofahrerinnen und Autofahrer, die ihr Radio per Bluetooth ansteuern – die musikalischen Einlagen wechseln sich nämlich häufig ab und dauern nur kurz an. „Das ist wirklich nervig“, meint eine Frau, die sich über die Förderung der Hebammen in Hessen informieren will – Bocklet verweist auf zusätzliche Ausbildungsplätze.

Wahlkampftermine Martina Feldmayer , Abgeordnete der Grünen im Hessischen Landtag, und Klimadezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) laden ein für Dienstag, 29. August, um 16 Uhr. Es geht um den Wald in der Klimakrise beim „Infospaziergang“ im Schwanheimer Wald. Die beiden Grünen-Politikerinnen werden dann über den Gesundheitszustand der Wälder sprechen, über die wachsende Zahl der Waldbrände, über Klimaschutz, Klimaanpassung und Handlungsmöglichkeiten in Frankfurt und Hessen. Treffpunkt ist die Bushaltestelle Schwanheimer Wald der Linie 62. ill Stefanie Minkley , Direktkandidatin der SPD im Wahlkreis 39 im Frankfurter Nordosten, will am Dienstag, 29. August, 15.30 Uhr, mit Passantinnen und Passanten am Seckbacher Rathaus, Hofhausstraße 2, ins Gespräch kommen. Zu Gast ist der SPD-Bundestagsabgeordnete Axel Schäfer, der in Seckbach aufgewachsen ist. Gegen 17 Uhr will Minkley, die Fachärztin für Chirurgie ist, das Pflegeheim Agaplesion Haus Saalburg, Saalburgallee 9, besuchen. Mit dabei ist die SPD-Bundestagsabgeordnete Heike Baehrens, die gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion ist, sowie die Stadtverordnete Stella Schulz-Nurtsch, die als Direktkandidatin im Wahlkreis 38 antritt. Die öffentliche Veranstaltung steht unter der Frage „Ist die Pflege der Zukunft gesichert?“. Eingeladen sind alle, die sich für das Thema interessieren. fle

Dann greift eine Frau zum Mikro, die sich als Architektin ausgibt, dann aber etwa zehn Minuten darüber referiert, dass es für sie keine Pandemie gegeben habe. Ihren Auftritt filmt ein anderer Mann, ohne die Anwesenden gefragt zu haben, ob sie mit der Verwendung von Bild und Ton einverstanden sind. Bocklet antwortet, dass es eine Pandemie sehr wohl gegeben habe, aber mit dieser Antwort ist die Frau nicht so recht zufrieden.

Sodann will ein anderer Mann zum Mikrofon greifen, aber diesmal gibt Sabiene Döpfner von den Grünen im Nordend das Gerät nicht aus der Hand. Wieder wird gefilmt, als der Mann, der sich als Landtagskandidat der „Basis“ vorstellt, über 5G-Netze monologisiert – die würden Zähneklappern und Schlimmeres hervorrufen. Bocklet zeigt sich emphatisch – zu den Anfängen der Handys seien diese noch nicht so gut isoliert gewesen, und er könne sich vorstellen, dass manche Menschen empfindlich auf Strahlung reagierten, aber es gebe wiederum auch gesetzliche Richtwerte.

Ein Mann, der sich als Grünen-Wähler outet, spricht in der Folge über die Ampel in Berlin, die sich vor allem durch Streit auszeichne. Bocklet tendiert dazu, zuzustimmen, und lobt die schwarz-grüne Koalition in Wiesbaden. Dort werde erst intern diskutiert, bevor man sich mit einer geschlossenen Haltung an die Öffentlichkeit wage. Was die FDP in Berlin gegen das sogenannte Heizungsgesetz und die Kindergrundsicherung hervorbringe, nennt Bocklet „destruktiv“.

Den Passantinnen und Passanten gibt er schließlich mit auf den Weg: „Ich hoffe, Sie gehen zur Wahl – und wählen eine demokratische Partei.“