Wäldchestag in Frankfurt: „Paul hat jetzt’n Mittelscheitel!“

Von: Thomas Stillbauer

Schiffsschaukelidyll. © Rolf Oeser

Das Spektakel im Stadtforst – viel größer und lauter, als man es in Erinnerung hatte. Heute Programm auf mehreren Bühnen.

Eigentlich ist ja erst an diesem Dienstag wahrhaftig Wäldchestag. Ungeachtet dessen haben sich am langen Wochenende Tausende Frankfurterinnen, Frankfurter und solche, die es allein schon wegen des freien Dienstags (außer für die Tagespresse) gern wären, in den Wald begeben, um ihn zu feiern. Zu recht, denn was wären wir ohne den Wald?

Lang wird es ihn zwar nicht mehr geben, den Wald, denn erstens: Klimakatastrophe. Zweitens: Wer zum letzten Mal ungefähr 1975 auf dem Wäldchestag war, steht mit offenem Mund vor dem Festgelände am abgebrannten Oberforsthaus: Wie riesig ist das denn? Bleibt da vor lauter Wäldchestag überhaupt noch ein bisschen Stadtwald übrig?

Aber doll ist es in jedem Fall. Sollten Sie ebenfalls ca. 1975 ihre letzte Wäldchestagerfahrung gemacht haben: Es gibt jetzt mehr Discjockeys als damals, die das Areal mit Soundanlagen für mehrere Stadionrockfestivals beschallen. Mehr Stände, an denen man als Herr über mechanische Greifarme eine Plüsch-Ananas mit freundlichem Gesicht aus einem Glasquader fischt (oder Plüsch-Lamas aller Farben oder Plüsch-Spidermänner). Mehr Pokémon-Mützen. Viel mehr zu essen. Und hey: mehr Dippe als auf der Dippemess. Aber weniger „Kommen-Sie-staunen-Sie“-Gebabbel von Herren in Karussellkassenhäuschen, die man gern zitiert hätte.

Immerhin: Beim „Breakdancer“ kommt eine düstere Ansage von Band: „Am errrrsten Tag schuf Gott die Welt, und er saaah, dass es guuut waaar. Am zw …“ – da reißt der Vortrag ab. Vielleicht eine gewisse Einsicht und Selbstkritik des Herrn zu Pfingsten. Sture Jogger halten an ihren angestammten Laufstrecken fest und stampfen zwischen Autoscooter und Baumstriezel hindurch. Es ist insgesamt ein wenig laut, sogar für das schaurige Monster aus der „Geister-Villa“. Familien drängen sich ganz nah heran, um zu verstehen, was der eklige Kerl sagt – aussichtslos, weil schräg gegenüber Marianne Rosenberg singt: „Er gehört zu mir.“ Das nimmt dem Monster ein wenig von seinem Schrecken, ehrlich gesagt.

Am Samstag sind viele Eintrachtfans auf dem Gelände, besonders nach dem beglückenden Ende des Spiels gegen Freiburg. Auch eine Familie in Borussia-Dortmund-Ausstattung treibt sich auf dem Wäldchestag herum. Eventuell hat sie sich verfahren, so wie der BVB auf dem Weg zur Fußballmeisterschaft.

Am Riesenrad geht es wie gewohnt recht gesittet zu – ganz anders am „No Limit“ einer Art gigantischem Hammer, der am Rad dreht und mitreisende Personen zentrifugiert, was selbige zum Kreischen veranlasst. Vor dem Start muss alles abgegeben werden, was wegfliegen könnte. Nach dem Austrudeln muss man sich von den Untengebliebenen verhöhnen lassen: „Paul hat jetzt’n Mittelscheitel!“

Das sind Kollateralschäden, die nicht ausbleiben. „Du kannst nicht immer siebzehn sein“, singt Chris Roberts den Feierlustigen entgegen und genaugenommen auch dem Stadtwald.

Viel Abschlussprogramm

Heute, am echten Wäldchestag, gibt’s um 12 Uhr Frühschoppen in der Regenbogenarena, später Livemusik mit Franca Morgano (14 Uhr), „Eine Band namens Wanda“ (17 Uhr) und um 21 Uhr die „Closing Party“ mit DJ Pituca und seiner brasilianischen Nacht. Im Schwarzwaldhaus legt DJ Präsi auf (13 Uhr), ehe Toni and the Gents spielen (18 Uhr). Die Kuckuckswirtbühne bespielen die Spitzbuam von 15 bis 22 Uhr, und beim Hausmann-Open-Air sind um 18 Uhr Roy Hammer & die Pralineés angesagt – mit „Schlager mitten ins Gesicht“.

Wer einen Moment Zeit hat: ein paar Schritte weggehen, noch ein paar Schritte, bis man nichts mehr vom Getümmel hört. Was hört man jetzt? Fluglärm.

Der Wäldchestag. Ein Spaß für die ganze Familie, aber auch eine gute Gelegenheit, mal über alles nachzudenken, was einen 1975 noch nicht interessiert hat.