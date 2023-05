Wäldchestag und Eintracht-Heimspiel: VGF fährt mit mehr Bussen und Bahnen

Von: Christoph Sahler

Ab Freitag, 26. Mai, feiert Frankfurt Wäldchesfest, mit dem Höhepunkt am Dienstag. Dazwischen bestreitet die Eintracht ihr letztes Heimspiel der Saison.

Frankfurt - Das Pfingstwochenende 2023 hat es in sich: Vom Freitag, 26. Mai, bis Dienstag, 30. Mai, können Frankfurter:innen und Auswärtige wieder das Wäldchesfest feiern - „mit Spaß und Musik, Ebbelwei, Brezeln und Handkäs‘“, wie es die Stadt formuliert. Außerdem empfängt Eintracht Frankfurt am Samstag, 27. Mai, im nahegelegenen Waldstadion den SC Freiburg zum letzten Bundesligaspieltag der Saison 2022/23.

Damit die Besucher:innen den Wäldchestag und/oder den Fußball unbeschwert genießen können, erweitern traffiQ und VGF das Nahverkehrsangebot. Der eigentliche Wäldchestag ist der Dienstag nach Pfingsten und wird gerne auch als „Frankfurter Nationalfeiertag“ bezeichnet. Das zugehörige Volksfest geht aber über vier Tage.

Wäldchestag 2023 in Frankfurt: Mit Straßenbahn und Bus zum Oberforsthaus

Die Straßenbahnlinie 21 fährt über den Hauptbahnhof ins „Wäldche“, das vom Oberforsthaus schnell erreicht ist. Die Tram wird durch die Sonderlinie 20 ergänzt und bis weit nach Mitternacht ist für einen dichten Takt und genug Platz gesorgt.

An Pfingsten wird im Frankfurter Stadtwald wieder viel los sein. © Frank Rumpenhorst/dpa

Vom Südbahnhof zum Oberforsthaus und zurück können „Wäldches-Gäste“ die Linie 61 und die Sonderlinie 80 nutzen. „Zusätzliche Gelenkbusse bieten bis weit nach Mitternacht mehr Platz und sorgen dafür, dass auch hier niemand lange auf die nächste Abfahrt warten muss“, schreibt die Stadt Frankfurt.

Zusätzliches ÖPNV-Angebot zum Wäldchestag - Eintracht Frankfurt mit Heimspiel gegen SC Freiburg

Am Samstag um 15.30 Uhr kämpfen Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg noch um eine bessere Platzierung in der Abschlusstabelle der Fußball-Bundesliga und den Einzug in den Europapokal. Den SGE- und SCF-Fans stünden ebenfalls „ein gutes ÖPNV-Angebot für An- und Abreise zur Verfügung.“ Neben den S-Bahnlinien S8 und S9 können auch sie mit den Tram-Linien 20 und 21 sowie den Buslinien 61 und 80 anreisen.

Zwischen Hauptbahnhof und Stadion setze der RMV zusätzliche S-Bahnen ein. Diese fahren in der Haupthalle ab. Die S-Bahnlinien S8 und S9 fahren mit mehr Wagen. Zudem halten einzelne Fahrten der Regionalbahnlinien RB58 und RE70 am Stadion. (csa)