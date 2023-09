Leerstand im Skyline Plaza wächst

Von: Brigitte Degelmann

Teilen

Räumungsverkäufe mit hohen Rabatten: derzeit ein häufiges Bild im Skyline Plaza. © rainer rüffer

Vor allem Modeläden machen zu. Hessen-Center und Nordwestzentrum optimistisch.

Räumungsverkauf – Saisonware stark reduziert“ – in großen Lettern prangt diese Aufschrift auf einem leuchtend roten Banner. Ein paar Meter weiter das nächste Plakat: „Wir schließen – bis zu 70 Prozent Rabatt“. Solche Ankündigungen fallen im Skyline Plaza im Europaviertel derzeit an etlichen Stellen ins Auge. Und das ausgerechnet kurz vor der Feier zum zehnjährigen Bestehen des Einkaufszentrums.

Bei 25 Flächen liefen nun die Mietverträge aus, in der Summe komme man damit auf rund 40 Leerstände, sagt Center-Manager Olaf Kindt und räumt ein, dass das auf den Betrachter durchaus irritierend wirken könne. Letztlich sei aber „deutlich unter zehn Prozent der Gesamtverkaufsfläche“ davon betroffen. Auch deshalb will Kindt das Wort Krise nicht in den Mund nehmen. Im Gegenteil: „Das ist ein toller Standort mit wahnsinnig vielen Perspektiven.“ Derzeit feile man an einem neuen Konzept für das Skyline Plaza, das man in wenigen Wochen präsentieren wolle.

Auffällig: Es sind vor allem Unternehmen aus der Bekleidungsbranche, die nun ihre Niederlassung in dem Shoppingcenter aufgeben. Zum Beispiel Brax, Vero Moda, Marc O’Polo, Olymp, Tom Tailor, Hunkemöller, Aluminium Jeans, Jack & Jones, S.Oliver, Calida und Hallhuber. Dass die Mode- und Textilindustrie momentan schwer zu kämpfen hat, ist kein Geheimnis. Erst machte ihr die Corona-Pandemie zu schaffen, nun die hohe Inflation, verbunden mit explodierenden Kosten für Rohstoffe und Energie. Auch die zunehmende Digitalisierung wirble die Branche durcheinander, sagt der Manager.

Pech für das Skyline Plaza: In Shoppingcentern sind Zehn-Jahres-Mietverträge die Regel. Das heißt, viele der Kontrakte laufen nun aus – für etliche Unternehmen offenbar die Gelegenheit, die Reißleine zu ziehen. Davon will sich Kindt jedoch nicht entmutigen lassen: „Damit haben wir nun die Chance, dem Center eine neue Struktur zu geben.“ Wie diese aussehen soll, will er allerdings noch nicht verraten. Nur so viel: „Spätestens zum Jubiläum werden wir sie vorstellen.“

Zuversichtlich stimmt ihn, dass die großen Geschäfte im Skyline Plaza wie Peek & Cloppenburg, Zara und Saturn – im Fachjargon Ankermieter genannt – weitermachen: „Die Ankermieter haben wir alle gesichert.“ Positiv wirke sich die Entwicklung des Europaviertels aus sowie die nahe gelegene Messe – „die bringt uns pro Jahr 1,5 Millionen Besucher“.

Und er verweist darauf, dass man im Skyline Plaza im ersten Halbjahr 2023 mit durchschnittlich 26 000 Besucher:innen pro Tag ein Rekordergebnis erzielt habe, besser als in den Jahren vor der Pandemie. Auch die Umsätze könnten sich sehen lassen. In den vergangenen zehn Jahren sah das oft anders aus. Vor allem deshalb, weil vom Europaviertel zunächst kaum etwas zu sehen war – bis auf Kräne, Bagger und andere Baumaschinen. „Wir waren der erste Player hier und hatten kein direktes Einzugsgebiet“, sagt Kindt. Entsprechend steinig sei der Weg in den Anfangsjahren gewesen.

Dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse-Coopers in einer im vergangenen Januar veröffentlichten Studie jedes dritte Shoppingcenter in Deutschland als nicht zukunftsfähig einstuft, ist für ihn kein Grund zur Beunruhigung. Schließlich gehe es mit dem stationären Handel nach Ende der Corona-Pandemie aufwärts: „Der Konsument will rausgehen. Und wir haben hier ein sehr junges Publikum.“

In anderen Frankfurter Einkaufszentren sieht man sich ebenfalls gut aufgestellt. Burcu Cekirdek, Managerin im Enkheimer Hessen-Center, räumt zwar ein, dass es mehr Leerstände gebe als früher: „Diverse Gründe führen dazu, wie zum Beispiel die Inflation, Personalmangel und die leider erhöhten Insolvenzen.“ Aber, ergänzt sie, „wir spüren, dass es wieder besser wird. Die aktuelle Marktlage ist eine Herausforderung, aber diese werden wir gemeinsam meistern“. 15 der insgesamt 115 Shops im Hessen-Center stünden derzeit „in der Nachvermietung“.

In den vergangenen Jahren habe man viel Geld investiert, „um das Center den derzeitigen und zukünftigen Anforderungen anzupassen“, sagt Cekirdek. Zum Beispiel für ein neues Parkhaus mit 68 E-Ladestationen. Zudem habe man das Einkaufszentrum auch innen aufgewertet und sei bestrebt, „den Mieter-Mix weiterzuentwickeln“.

Im Nordwestzentrum (NWZ) wiederum beläuft sich der Leerstand derzeit auf rund fünf Prozent, für die betroffenen Flächen liefen aber Vertragsverhandlungen, betont Pina Keffel. Sie ist verantwortlich für das Marketing des Shoppingcenters, das auf rund 100 000 Quadratmetern Platz für etwa 170 Geschäfte bietet.

Sein Vorteil: Bereits bei seiner Entstehung Ende der 1960er-Jahre wurde es als Mittelpunkt der neuen Nordweststadt geplant – und zwar nicht nur für den Einkaufsbummel. „Wir sind nicht das klassische Shoppingcenter auf der grünen Wiese, sondern multifunktional“, betont Keffel. Mehr als 200 Wohnungen gibt es mittlerweile im NWZ, dazu Einrichtungen wie Bürgeramt und weitere Behörden, Bibliothekszentrum, Kindergarten, Arztpraxen, die Titus Thermen oder das Seniorenprojekt Biazza.

All das sorgt für zusätzliche Frequenz, ebenso der Wochenmarkt und die Veranstaltungsbühne, auf der sich Künstler:innen und Vereine präsentieren können.