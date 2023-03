Vorverkauf für 49-Euro-Ticket

Von: Florian Leclerc

Teilen

Das 49-Euro-Ticket gilt auch für die S-Bahn. Foto: Michael Schick © Michael Schick

In Frankfurt kann man das 49-Euro-Ticket online kaufen. Firmen bekommen einen Rabatt.

Kundinnen und Kunden der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) können das 49-Euro-Ticket von 3. April an im Vorverkauf erwerben. Das Ticket für den Nah- und Regionalverkehr soll von 1. Mai an deutschlandweit gelten. Ausgenommen sind Fahrten im Fernverkehr (EC, IC, ICE). Das 49-Euro-Ticket gibt es im Abonnement auf dem Onlineportal: meine.vgf-ffm.de

Es wird als E-Ticket auf die Chipkarte geladen und kann monatlich gekündigt werden. Nach dem Kauf erhalten Kundinnen und Kunden per E-Mail einen Code, den sie auf dem Smartphone als gültige Fahrkarte vorzeigen können. Die Chipkarte mit dem 49-Euro-Ticket kommt anschließend per Post. Ein Kauf am Automaten und im Bus ist nicht möglich.

Fünf Prozent Rabatt

Wer bereits ein VGF-Abo hat, muss dieses nicht kündigen, sondern kann im Onlineportal ins 49-Euro-Ticket wechseln. Sofern Arbeitgeber:innen einen Vertrag mit der VGF abschließen und mindestens 25 Prozent des Ticketpreises übernehmen, gibt es auf jedes 49-Euro-Ticket fünf Prozent Rabatt.

Im Gegensatz zum früheren Jobticket ist das auch für kleinere Firmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden möglich. Das personalisierte Ticket ist nicht übertragbar und berechtigt nicht zur Mitnahme weiterer Personen. Kinder unter sechs Jahren fahren in Begleitung kostenfrei mit.

Auch interessant

App fürs Deutschlandticket: Das Angebot der Branche bietet auch eine Übersicht über Fahrpläne und Leihfahrzeuge.

Hessen kündigt eine landesweit gültige Monatsfahrkarte für Geringverdienende an. Die SPD fordert mehr.

Frankfurt wurde im vergangenen Jahrhundert autogerecht gebaut. Der Rückbau der autogerechten Stadt ist die Aufgabe in diesem Jahrhundert. Eine Analyse von Florian Leclerc.

Die fehlenden Park-and-Ride-Parkplätze in Frankfurt sind nicht das Problem. Das Problem ist, dass es nach wie vor zu günstig ist, mit dem Auto aus dem Umland in die Stadt zu fahren.