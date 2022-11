Von Nazis in Frankfurt

Von: George Grodensky

Eine wehrhafte Demokratie lebt auch vom Blick zurück. Das Historische Museum Frankfurt, das Jüdische Museum und das Institut für Stadtgeschichte präsentieren neue Formate der digitalen Erinnerungskultur.

Die Erinnerungskultur an die Zeit des Nationalsozialismus steht vor großen Herausforderungen. Immer weniger Menschen haben den Terror persönlich erlebt und können davon berichten. Gleichzeitig mehren sich Stimmen, die sich bei Rassismus, Spaltung und Ausgrenzung bedienen. „Die Unterhöhlung der Demokratie ist zu spüren wie seit 100 Jahren nicht mehr“, sagt Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). Darum braucht es mehr Erinnerungskultur und Gedächtnisarbeit, außerdem: innovative Formate, die auch die Jugend ansprechen.

Gleich drei davon haben das Historische Museum Frankfurt, das Jüdische Museum und das Institut für Stadtgeschichte präsentiert. Mit der digitalen Gedächtnisplattform „Frankfurt und der Nationalsozialismus“ eröffnen sie eine zentrale Anlaufstelle für alle, die sich mit NS-Geschichte befassen. Das Vorhaben folge zwei Grundgedanken, erklärt Jan Gerchow, der Leiter des Historischen Museums: Nachhaltigkeit und Vernetzung. Der Nachhaltigkeit diene, dass die Kooperationspartner ihre einzelnen Datenbanken zusammenführen und gemeinsam weiter pflegen, statt einzeln vor sich hinzuarbeiten.

Da Projekt

Drei neue digitale Angebote zur Erinnerungskultur präsentieren Historisches Museum, Jüdisches Museum und Institut für Stadtgeschichte. Die „Frankfurt History App“ ist für Handy oder Tablet erhältlich in den App-Stores von Apple und Google. Außerdem:

www.frankfurt-und-der-ns.de

www.shoah-memorial-frankfurt.de

www.frankfurt1933-1945.de

Vorträge und Workshops dazu gibt es am Samstag, 12. November, 11 bis 16 Uhr, im Historischen Museum, Saalhof 1 (Anmeldung nicht erforderlich). Am Sonntag, 13. November, 11 bis 16 Uhr, im Historischen Museum, von 13 bis 16 Uhr am Museum Judengasse / Börneplatz und im Institut für Stadtgeschichte, Münzgasse 9. Anmeldung: www.stadtgeschichte-ffm.de