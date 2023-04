Von Männern und Monstern

Von: Stefan Behr

Teilen

Prozess um queerfeindliche Attacke an der Konstabler bietet Blick in eine Welt des Hasses

Ali A. (21), sein Kumpel Alessio S. (23) und seine Schwester Melisa A. (22) stehen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung vor dem Jugendschöffengericht. Am frühen Morgen des 6. August 2022 hatten sie nahe der Konstablerwache eine unheimliche Begegnung der queeren Art. Nachdem sie sich in einem Club nach allen Regeln der Kunst besoffen hatten, wankten sie gegen 5.30 Uhr durch die Große Friedberger Straße, als sie auf eine Personengruppe trafen, die sie als nicht so recht binär lasen. Vor allem der heute 22 Jahre alte Anis G. beleidigte wohl mit pinken Haaren und einem Netz-T-Shirt Ali A.s ästhetische Ehre. „Schwuchtel“ und „Hurensohn“ nannte A. den ihm gänzlich Fremden, er sei „ekelhaft“ und „kein Mann“. Als G. entgegenete, dass A. das ja nicht bekümmern müsse, trat ihm A. gegen das Bein, riss ihn an den Haaren zu Boden und schlug auf ihn ein.

Statt die Prügel in Demut zu erdulden, tat G., als das Trio sich entfernen wollte, kund, er werde nun die Polizei rufen. Nun gab es kein Halten mehr. A. nahm ihn in den Schwitzkasten, seine Schwester prügelte ladylike mit ihrem Handtäschchen auf ihn ein, während sein Kumpel ihm Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Sie schlugen G. grün und blau, zum Glück ohne bleibende Folgen für das Opfer.

„Nicht wert, zu leben“

Selbstverständlich haben alle drei eigentlich gar nichts gegen Homosexuelle. „Mir passt nur nicht, dass eine männliche Person als Frau gekleidet ist - das gehört sich nicht!“, stellt Ali A. klar. Umgekehrt fände er übrigens genauso ungehörig. Alessio S. hat nach eigenen Angaben „sogar eine Cousine in der eigenen Familie, die ist lesbisch, da kann man nichts machen“, aber er müsse das ja nicht auch noch toll finden. „Eigentlich habe ich kein Problem mit denen“, sagt auch Melisa A. der Richterin. Aber eigentlich „sind diese Menschen es nicht wert, zu leben“ - zumindest hatte sie dies der Polizei mitgeteilt.

Zu Prozessbeginn versuchen die drei sich in der Notwehrmasche: Sie seien friedliebend durch die Gassen getorkelt, als sie eine Gruppe Queerdenkender ohne Not mit „Wasguggsdu?“ angepöbelt und dann „gestumpt“ hätte. Nach einer kurzen Verhandlungspause und ordentlicher Verteidigerschimpfe lassen sie aber den Blödsinn sein und geben die Tatvorwürfe zu.

Anis G. betritt den Zeugenstand festen Schrittes und mit elegantem Hüftschwung. Er habe die Attacke ganz gut verarbeitet, sagt er - auch wenn eine Begleiterin aussagt, man habe den armen Kerl an jenem Morgen „nach Hause tragen müssen“. „An so etwas bin ich gewöhnt“, sagt G. entsetzlicherweise. Wenn man sich als Schwuler nicht als Hetero verkleide, werde man gerade an der Konstabler immer wieder verprügelt. Er sei schon froh, wenn dabei keine Messer im Spiel wären. Die verlogene Entschuldigungen, die die Angeklagten zur Drückung des Strafmaßes vorbereitet haben, will er nicht hören.

Das schönste Plädoyer in eigener Sache hält Ali A., zur Tatzeit noch Heranwachsender: „Ich bräuchte vielleicht ein paar Tritte in den Arsch.“ Aber solche sieht das Jugendstrafrecht nicht vor. Am Ende werden Alessio S. und Melisa A. zu Geldstrafen von 120 Tagessätzen à 70 beziehungsweise 150 Tagessätzen à zehn Euro verurteilt. Ali A. wird nach Jugendstrafrecht verwarnt. Er muss 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und an Gesprächen teilnehmen, die sich um die Frage drehen, wer und wann man eigentlich ein Mann ist.

Gute Frage. Müssen Männer schön sein? Oder klug? Ali A. und Alessio S. sind auf diese Fragen zwei fleischgewordene Neins. Ist man ein Mann, wenn man alles, was man nicht versteht, hasst und darauf eindrischt? Dann ist Melisa A. ein ganzer Mann. Wenn sich ein Mann dadurch definiert, dass er bei seinen Eltern lebt, diesen auf der Tasche liegt und sämtliche Ausbildungen oder Gerichtsauflagen versemmelt, weil er dringend „einen bräuchte, der mich morgens zum Aufstehen motiviert“, dann ist Ali A. ein Herakles.

Falls ein Mann aber eine Person sein sollte, die auch gegenüber roher Gewalt nicht klein beigibt, die nicht rumjammert, selbst wenn sie Grund dazu hätte, der ihre Zeit zu schade ist, um sie an Heuchler und Idioten zu vergeuden, dann ist Anis G. wohl der einzige Mann, der an diesem Donnerstag am Jugendschöffengericht zu finden ist.