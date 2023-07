Von Krieg und Frieden: Pistorius zu Besuch bei Frankfurter SPD

Von: Georg Leppert

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sprach am Montag in Frankfurt etwa über die Zeitenwende, zu der der Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine geführt habe. © Peter Jülich

Verteidigungsminister Boris Pistorius spricht auf dem Hof des Frankfurter Parteihauses der SPD vor allem über den Krieg in der Ukraine. Und äußert sehr unschöne Wahrheiten.

Kolja Müller verbreitet keine guten Nachrichten – zumindest nicht für Boris Pistorius. Die Bundesregierung, so orakelt der Frankfurter SPD-Chef, werde von Herbst an ohne Innenministerin Nancy Faeser (SPD) auskommen müssen. Denn die sei ja dann hessische Ministerpräsidentin.

Das findet Müllers Parteifreund Pistorius, von Beruf Bundesminister der Verteidigung, zwar einerseits blöd, schließlich sei er mit Faeser befreundet. Andererseits sei der Job in Wiesbaden das „schönste Amt südlich des Mains“, deshalb verzeihe er ihr. Und die knapp 300 Menschen auf dem Hof der Frankfurter SPD-Zentrale verzeihen Pistorius auch etwas, nämlich den Fauxpas ins Sachen Geografie. Wiesbaden liegt nördlich des Mains.

Vergleichsweise kurzfristig ist Pistorius am Montagabend nach Frankfurt gekommen. „Weil ich gerade in der Gegend war“, sicher auch, weil es nur noch gut zwei Monate bis zur Landtagswahl sind, aber vor allem, weil die Parteifreund:innen Fragen an ihn haben. Fast alle drehen sich um den Krieg in der Ukraine und um die Bundeswehr.

Wenn in Umfragen das beliebteste Mitglied der Bundesregierung gesucht wird, gewinnt regelmäßig Pistorius. In dem vom Frankfurter Bundestagsabgeordneten Kaweh Mansoori moderierten Gespräch zeigt der 63-Jährige, warum das so ist. Der Sozialdemokrat sucht die Nähe zum Volk. Er ist smart und gleichzeitig verbindlich. Und vor allem spricht er auch sehr unschöne Wahrheiten aus. Etwa über den russischen Angriffskrieg. Der werde so schnell nicht enden, sagt Pistorius. Denn Verhandlungen könnten nur Erfolg haben, wenn beide Seiten den Frieden wollten. Bei Wladimir Putin könne er diesen Willen nicht erkennen.

Angesichts der neuen Bedrohung aus Russland sei es entscheidend, eine Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr herzustellen. Das Signal müsse klar sein: Im Ernstfall „müssen wir uns wehren und können uns auch wehren“. Das koste viel Geld. Das Sondervermögen für die Bundeswehr – immerhin 100 Milliarden Euro – werde nicht reichen, sagt Pistorius eher beiläufig. Aber so seien eben die Zeiten mittlerweile. Ganz anders als erwartet. Nach der Wiedervereinigung hätte er nie gedacht, dass er noch einmal einen Krieg in Europa erleben werde, sagt Pistorius. Da nicken sehr viele Menschen im Publikum. Die von der Bundesregierung vor gut einem Jahr erklärte Zeitenwende – auf dem Hof des SPD-Hauses ist sie angekommen.