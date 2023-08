Von Frankfurt aus mit dem Zug Europa entdecken

Von: Georg Leppert

Wer mit Interrail unterwegs ist, trägt fast immer Rucksack. © imago images / Panthermedia

Nach dem Land Hessen verlost nun auch die Stadt Frankfurt Interrail-Tickets für junge Leute.

Die Tour rund ums westliche Mittelmeer zum Beispiel. Klingt verlockend. Von Valencia über Barcelona nach Südfrankreich. Dann weiter nach Genua und schließlich nach Rom. Alles inklusive im Interrail-Global-Pass, wobei eine Reisedauer von 16 Tagen empfohlen wird. Oder Europa für den kleinen Geldbeutel? Auf der Internetseite von Interrail wird dafür eine Reise von Warschau nach Bukarest empfohlen. Und weil die Bahnunternehmen mit der Zeit gehen, geben sie auch Tipps für eine Reise in „Instagram-würdige Städte“. Als da wären Paris, Zürich, Mailand...

170000 Interrail-Fahrgäste jährlich

Seit 1972 gibt es das europäische Angebot Interrail. Rund 170 000 Reisende nutzen jedes Jahr den Global Pass, der in einem bestimmten Zeitraum Bahnfahrten in fast ganz Europa ermöglicht. Geht es nach Eileen O’Sullivan (Volt), Dezernentin für Europaangelegenheiten in Frankfurt, sollen es noch mehr werden. Deshalb verlost die Stadt Frankfurt im Herbst voraussichtlich 125 solcher Fahrkarten an junge Menschen. 50 000 Euro lässt sich die Stadt das kosten. Einen entsprechenden Etatantrag hat die Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause verabschiedet.

Damit folgt Frankfurt einer Idee des Landes Hessen, das seit vergangenem Jahr Interrailpässe verlost. Diesmal standen 1800 Tickets zur Verfügung. Die Resonanz war groß und zeigt, dass die Nachfrage auch für eine zweite, von der Stadt organisierte Lotterie vorhanden ist. 10 000 junge Menschen bewarben sich um die begehrten Fahrkarten.

Details zur Verlosung wird die Stadt voraussichtlich im September nennen. Einige Eckpunkte stehen aber schon fest. Mitmachen können Frankfurterinnen und Frankfurter im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Zu gewinnen gibt es den Global Pass, der Fahrten durch 33 Länder ermöglicht. Nur in wenigen europäischen Staaten – etwa Island, Russland oder Albanien – gilt das Ticket nicht.

Reisebericht von Gewinnern gefordert

Innerhalb eines Jahres müssen die Gewinner:innen ihre Tour starten, für die sie dann einen Monat Zeit haben. Möglich sind in diesem Zeitraum sieben Reisetage, denn die jungen Leute sollen nicht nur im Zug sitzen, sondern „die europäische Idee“ erleben und mehr „europäische Kompetenz“ erlernen, wie die Stadt mitteilt. Wer bei den Verlosungen von Stadt und Land gewinnt, muss allerdings eine kleine Gegenleistung erbringen: Gefragt sind Reiseberichte mit Fotos.