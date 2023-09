Von der Startbahn West zum Planetengesindel

Von: Claus-Jürgen Göpfert

Volker Steinbacher in der Frankfurter Galerie „Das Bilderhaus“, wo momentan noch seine Ausstellung „Unstern“ zu sehen ist. © Monika Müller

Der Druckgrafiker Volker Steinbacher will mit seinen künstlerischen Arbeiten ein für viele Menschen erschwingliches Angebot machen. Der Aktivismus durchzieht seine Vita.

Die runden Himmelskörper sind sehr unterschiedlichen Charakters. Der Eisenstern glüht von innen, steht mit seinen roten Hitzepartikeln auf gelbem Grund kurz vor dem Zerbersten. Das Planetengesindel P10 dagegen wirkt mit seinen Inseln von dunklem Blau im Schwarz kühl, aber verlockend. Und dann die langgestreckten, flachen Landschaften. Sie scheinen in ihren Farben nach oben zu zerfransen, verlieren sich in Nebelschlieren: Die Druckgrafiken von Volker Steinbacher eröffnen den Betrachtenden einen weiten Assoziationsraum. Laden zum Mitdenken und Mitfühlen ein. Seit fast 40 Jahren erweitert der Frankfurter Künstler mit geduldiger Kreativität den Gestaltungsraum der Druckgrafik. Zu dem Dozenten der Hochschule für Gestaltung in Offenbach kommen Studierende aus China, Südkorea, Russland, um von ihm zu lernen. Mit der Aktion „Weg der Steine“ hat er international Zeichen gesetzt: 500 Partikel aus Kalk oder Basalt bemalten er und andere mit Augen, verteilten sie weltweit.

Gerade zieht der 66-Jährige (Zwischen-)Bilanz seiner künstlerischen Arbeit, in der Galerie „Bilderhaus“ im Frankfurter Nordend. Eine seltene Gelegenheit, den rastlos Reisenden zum Gespräch zu treffen, der gerade erneut im Aufbruch ist, diesmal in den europäischen Süden. Seine Reisen versteht er als Chance zu lernen, „den westlichen Blick zu relativieren“. Dem Kunstbetrieb mit seinen überbordenden Preisen (und Kosten) gilt seine Kritik: „Ich kann auch ohne viel Geld arbeiten.“ Wie überhaupt Steinbacher bescheiden und zurückhaltend auftritt, leise spricht, aber manchmal mit einem Augenzwinkern, mit Selbstironie.

Wir sitzen in spätsommerlicher Wärme im Garten hinter der Galerie, an einem Tisch, der aus einer alten Nähmaschine gearbeitet ist. Und sprechen über eine Jugend in Neu-Isenburg, am Buchenbusch, nicht weit vom Wald entfernt. Dort wuchs Steinbacher, Sohn einer Schneiderin und eines Vermessungs-Ingenieurs, „in kleinen Verhältnissen“ auf, in einem Zwei-Familien-Haus. 1969 gab der erste sozialdemokratische Bundeskanzler Willy Brandt nicht nur das Motto aus „Wir wollen mehr Demokratie wagen“, auch „Aufstieg durch Bildung“ war in der sozialliberalen Ära möglich. Und so besuchte Volker das Gymnasium, getragen vom Wunsch seiner Eltern, er möge Ingenieur werden oder Naturwissenschaftler. Sie förderten ihren Sohn nach Kräften.

Natürlich verfolgte er die erste bemannte Mondlandung von Apollo 11 am 20. Juli 1969 auf den Schwarz-Weiß-Bildern eines kleinen Fernsehers. „Ich bin morgens extra geweckt worden.“ Und ein Jahr später besuchte der Jugendliche das Planetarium im Deutschen Museum in München. Für den 13-Jährigen wurde diese Konfrontation mit dem Weltall prägend fürs Leben. „Ich konnte die Mondkrater sehen, ein paar Sternhaufen und die Jupitermonde.“ Bald stand ein fest installiertes Fernrohr im Garten hinter dem Haus in Neu-Isenburg. „Es war aber nicht die naturwissenschaftliche Seite, die mich faszinierte, es ging mir um die Schönheit der Himmelskörper und des Weltalls.“ Jahrzehnte später wird er sie in seinen Grafiken spiegeln.

Im Alter von sechzehn Jahren malte Volker die ersten Bilder. Es entstanden surrealistische Gemälde „im Stil von Max Ernst und Salvador Dali“. Steinbacher war entschlossen: Diesen Weg wird er gehen. Er packte eine Mappe mit Bewerbungs-Arbeiten und reichte sie bei der Städelschule in Frankfurt am Main ein. 1976 nahm die Kunsthochschule ihn auf. Zwei Semester Grundstudium bei Thomas Bayrle, damals schon eine Ikone.

Aber die Städelschule wurde von politischer Aktionskunst beherrscht, von Fotografie und Videoarbeiten. „Mit meiner Malerei war ich da sehr fehl am Platz, Surrealismus war etwas Historisches“, erinnert sich der Künstler. Er fiel durch die Zwischenprüfung, erhielt aber ein „Gnadensemester“. Steinbachers Rettung wurde die Gast-Dozentin Christiane Maether. Die Malerin und Zeichnerin bestärkte ihn darin, auf Papier zu arbeiten. „Ich bin nie mehr vom Papier weg, ich bin dabei geblieben, auch bei meinen Druckarbeiten.“

Steinbacher schwärmt vom Papier: „Es hat kein Volumen, es ist dünn, du kannst ihm sehr variable Formate geben.“

1978 unternahmen die Städelschüler eine Exkursion nach New York, lernten den US-Bildhauer George Segal kennen, der durch seine Gips-Plastiken Furore machte. „Danach war alles anders.“ Der freie Umgang mit dem Material, mit den Formen faszinierte den jungen deutschen Besucher. Zurück an der Städelschule ging er in die Klasse von Johannes Schreiter, der damals die zeitgenössische Glasmalerei vorantrieb. Dort blieb Steinbacher bis zum Abschluss des Studiums 1982. „Dann wurde es kompliziert“, sagt er knapp. „Ich hatte keine Perspektive, ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte.“

Zur Person Volker Steinbacher wird 1957 in Neu-Isenburg geboren. Von 1976 bis 1982 studierte er Malerei und Freie Grafik an der Städel-Kunsthochschule in Frankfurt am Main, in den Klassen von Thomas Bayrle, Christiane Maether und Johannes Schreiter. 1984 Arbeit als Theatermaler an den Städtischen Bühnen in Frankfurt. 1984 bis 1985 Studium Bühnenbild an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach bei Klaus Gelhaar. Seit 1988 zahlreiche Einzelausstellungen in Deutschland. 1994/1995 Stipendien für Druckgrafik in den Kupferdruckwerkstätten Kätelhörn. Seit 2011 Dozent für Freie Druckgrafik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. „Unstern“ heißt die aktuelle Ausstellung des Künstlers Volker Steinbacher in der Galerie Das Bilderhaus, Hermannstraße 41, Frankfurt am Main. Die Ausstellung ist noch bis zum 24. September zu sehen, die Finissage beginnt an diesem Tag um 16 Uhr. Öffnungszeiten sind Montag bis Mittwoch 16 bis 19 Uhr, Sonntag 14-17 Uhr. Donnerstag bis Samstag ist die Galerie geschlossen. Kontakt unter Jutta Uhlendorf-Baier, Galeristin, jutta.baier@das-bilderhaus.de jg

Doch es gab noch andere Prägungen. Das Kind begleitete die Eltern schon zum Ostermarsch für Frieden und Abrüstung. Die schön gestalteten Plakate faszinierten den Jungen. Doch bald beschäftigten ihn auch die politischen Inhalte. Der Kampf gegen den Krieg, den die USA in Vietnam führten. Wieder Bilder, die haften blieben: „Das Foto eines Vietnamesen, dem der Bauch aufgeschlitzt worden war, so dass die Gedärme herausquollen.“ Die Demonstrationen gegen die Stationierung von Atomwaffen in Deutschland. Und der junge Mann wurde wie viele seiner Generation im Rhein-Main-Gebiet von einer Bewegung erfasst: dem Protest gegen den Bau der Startbahn 18 West des Rhein-Main-Flughafens. Im Herbst und Winter 1981 kulminierte der Widerstand, ein Hüttendorf im Flörsheimer Wald war entstanden, der für den Flughafenausbau gerodet werden sollte. „Ich war sonntags oft im Hüttendorf, ich war bei jeder Demo dabei“, so Steinbacher.

Er war überzeugt, dass das Wachstum des Flughafens ökologisch widersinnig war, dass es verhindert werden musste. „Wir hatten das Gefühl, wir könnten wirklich etwas bewirken.“ Doch die Hoffnungen der jungen Menschen wurden bitter enttäuscht. Die Polizei zerschlug den Widerstand im Flörsheimer Wald, räumte das Hüttendorf. Auch eine Demonstration mit 250 000 Menschen in Wiesbaden änderte nichts mehr. „Es war eine große Enttäuschung.“ Zugleich ging das Studium an der Städelschule zu Ende. „Bei mir setzte eine unglaubliche politische Ernüchterung ein.“ Es gab andere Rückschläge. Ernst Jünger, von vielen als ein geistiger Wegbereiter des deutschen Faschismus kritisiert, erhielt den Frankfurter Goethe-Preis 1982.

Wie bei etlichen seiner Generation im Rhein-Main-Gebiet führten diese Erfahrungen bei Steinbacher zu einer heftigen Reaktion. „Alle meine politischen Träume waren zerschellt, ich habe mich in das Künstlerische zurückgezogen.“ 1984 wurde die Startbahn 18 West eröffnet. Mit Bargeld von seiner Großmutter brach der junge Künstler zur gleichen Zeit zu einer zweiten USA-Reise auf. Er überführte eine Limousine von New York nach Phoenix in Arizona, fuhr mit dem Greyhound-Bus weiter nach San Francisco und Los Angeles, tauchte in die Kunst-Szene ab. Es war ein Kipp-Punkt im Leben. „Ich hätte dortbleiben können.“ Doch nach zwei Monaten Rückkehr nach Frankfurt. Engagement bei den Städtischen Bühnen als Theatermaler. Steinbacher arbeitete für berühmte Inszenierungen: „Die Trojaner“ von der Opern-Regisseurin Ruth Berghaus, „La Bohême“ von Volker Schlöndorff.

Wieder ein Kipp-Punkt. „Die suchten jemand, der den Maler-Saal für die Bühnenbilder leitet.“ Aber nach einem Jahr kündigte er seine feste Stelle. „Ich wollte nicht die Entwürfe anderer umsetzen.“ Ein unstetes Leben begann. „Zwei Nächte in der Woche Taxifahren in Frankfurt, die übrige Zeit künstlerisch arbeiten.“ Die künstlerische Freiheit wog viel für den bald 30-Jährigen. Einige Jahre schlug er sich mit Malerei und Collagen durch. Der Bruder des Künstlers Martin Kippenberger, der Galerist in Köln ist, vertrat Steinbacher. „Es gab eine gute Zeit, aber die blieb nicht.“

Erst die Druckgrafik brachte den künstlerischen Durchbruch. Steinbacher entschied sich, zwei bis dahin getrennte Prozesse zu verbinden. „Es gab einmal die Gestaltung der Druckplatte, die war Sache des Künstlers.“ Den Druck herzustellen, blieb dann dem Drucker überlassen. „Ich habe entschieden: Ich mache beides.“ Von der Auswahl des Papiers über den künstlerischen Entwurf bis zum Druck lag alles in seiner Hand. 1994/95 verfeinerte er seine Technik bei zwei Stipendien in den Kupferdruckwerkstätten am Möhnesee in Nordrhein-Westfalen.

Langsam wuchs sein künstlerisches Universum. In seinem Essay „Druckgrafik als Medium“ von 2016 beschrieb der Künstler später, was ihn bis heute an der Druckgrafik fasziniert: „Das Risiko, die Unumkehrbarkeit der künstlerischen Entscheidung.“ Nicht überraschend tauchten in seinen Arbeiten Himmelskörper auf. Runde Formen. Eine seiner bekannten Serien nannte er „Oortsche Wolke“. Entdeckt von dem niederländischen Astronomen Jan Hendrik Oort 1950 wird so eine Ansammlung astronomischer Objekte im äußersten Bereich des Sonnensystems bezeichnet. Mit anderen Worten: Der Fantasie ist Tür und Tor geöffnet. Und so nahmen die Arbeiten der „Oortschen Wolke“ denn auch unzählige Farben und Atmosphären an.

Ähnlich war es bei den flachen farbigen Landschaftspanoramen, die Eindrücke des Künstlers von Reisen nach Russland, Georgien, Usbekistan, Kasachstan, der Ukraine und Armenien verarbeiteten. 2003, wenige Tage vor dem Beginn des Irak-Kriegs, startete er mit anderen Malern im kleinen Bergdorf Mirabel in der französischen Ardèche eine Aktion, die politisch gelesen werden kann. Die Freunde bemalten 500 Steine vor allem mit Augen und begannen, sie über Jahre in der Welt zu verteilen. „Wir wollten die Welt besetzen mit friedlichen Mitteln.“ Ein Stein gelangte sogar auf die Raumstation ISS, einer fand den Weg auf das Forschungsschiff „Polarstern“, andere kamen nach Sri Lanka, Malawi, Guatemala, Oman.

Es war eine für das Verständnis des Künstlers typische Aktion. Anders als Malerei und Bildhauerei, die oft betuchte Auftraggeber, Sammler, Mäzene versammelten, habe sich die Druckgrafik „zu einem geradezu populären Medium“ entwickelt. Es gelinge so, urteilt Volker Steinbacher, „Kunst für eine breitere Bevölkerungsschicht erschwinglich zu machen.“ Erst spät wurde er selbst gleichsam sesshaft, übernahm eine Dozentur für Freie Druckgrafik an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Im Frühjahr 2024 steht dort der Ruhestand an. Doch der bedeutet nur: Zeit für neue Reisen, neue Arbeiten.