Viel Musik an der Unteren Berger Straße

Von: Alexandra Flieth

Viel Trubel in der Unteren Berger Straße. © rüffer

Abschnitt wird zur gut besuchten Festmeile. Und es bleibt genug Zeit und Platz, um in die Läden zu gehen.

Als „Revolte Tanzbein“ am Samstagabend auf dem 36. Berger Straßenfest auf der Bühne am Bethmannpark zu spielen beginnt, sind die Zuschauenden nicht mehr zu halten und tanzen zu den Ska-Rythmen der achtköpfigen Frankfurter Formation. Die Stimmung am Ende des unteren Abschnitts der Veranstaltung, die am Wochenende zum 36. Mal von der Interessengemeinschaft (IG) Untere Berger Straße organisiert wurde, ist ausgelassen und familiär. Anders als im vergangenen Jahr, ist es auf der Festmeile zwischen Höhenstraße und Bethmannpark zu dieser Zeit zwar voll, aber ein Durchkommen ohne Probleme möglich. Das war bei der 35. Auflage 2022 nicht so.

Dass am Samstagabend weniger Menschen als sonst über die Festmeile flanieren, liegt vermutlich am Finale des DFB-Pokals. Dies wird auch in der U-Bahn-Station Merianplatz deutlich, wo es für die Festgäste, die auf dem Weg nach Hause sind, noch kurz vor Anpfiff des Spiels kaum möglich ist, in Richtung Innenstadt einzusteigen.

„Resonanz ist positiv“

Die Verantwortlichen des Berger Straßenfests um Kaweh Nemati, den Vorsitzenden der IG Untere Berger Straße, hatten sich gegen eine öffentliche Übertragung des Spiels an zentralen Orten auf der Festmeile entschieden. Auch aus Sicherheitsgründen, wie Nemati erzählt. Und nicht jede und jeder, der zur Veranstaltung komme, habe ein Interesse am Fußball, fügt er hinzu. Dass es nicht so ein großes Gedränge wie im vergangenen Jahr gebe, habe auch seine Vorteile. In regelmäßigen Abständen dreht er seine Runden und spricht mit den ansässigen Geschäftsleuten, den Aussteller:innen und Vereinen, die mit ihren Ständen die insgesamt zwei Festtage gestalten.

„Die Resonanz ist positiv“, sagt er kurz nachdem er von einer dieser Runden zurückgekommen ist und eine Pause bei Jochen Müller und Thomas Schlepütz, den Inhabern der „Weinhalle“ am Merianplatz, macht. Für die Geschäftsleute sei etwas weniger mehr, sagt Nemati. Das Fest sei auch dazu da, dass sich die ansässigen Läden auf der Veranstaltung mit ihrem Angebot präsentieren und mit Besucher:innen ins Gespräch kommen. Dies sei besser möglich, wenn es nicht so ein Gedränge auf der Straße gebe, weil dadurch Besucher:innen auch in die Läden hineingingen, sagt der Vorsitzende der IG Untere Berger Straße, der selbst ein Modegeschäft an der Straße betreibt.

Beim Schlendern über die Festmeile wird deutlich, dass nicht nur die Läden selbst, sondern auch die Gastronom:innen viel zu tun haben. Eine, die zum ersten Mal die Atmosphäre des Berger Straßenfests genießt, ist Sabine Ibold. Die Berlinerin lebt seit sechs Jahren in der Mainmetropole und flaniert mit Alexander Nevinny-Stickel über die Festmeile. An einem Weinstand haben die beiden Halt gemacht und beobachten die Menschen auf der Straße. „Wir genießen den Trubel, die Vielfalt der Angebote und die Atmosphäre hier“, sagen sie.

Die jüngeren Leute zieht es am Abend vor allem in den oberen Abschnitt der Festmeile, wo unweit der Höhenstraße DJs auflegen. Auch hier ist es entspannt, wird getanzt und geredet, auch wenn man dafür die Musik übertönen muss.